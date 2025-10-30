Explosiones, tensión y drama encabezan el Top 10 de películas más vistas en Netflix Venezuela esta semana. El drama político Una casa de dinamita lidera la lista, y le siguen Caramelo y Ni una palabra, el clásico protagonizado por Michael Douglas que vuelve a captar la atención del público.

Una casa de dinamita

Una casa de dinamita, thriller político dirigido por Kathryn Bigelow, está protagonizado por Idris Elba y Rebecca Ferguson. La cinta relata una carrera contrarreloj dentro de la Casa Blanca, donde el equipo de seguridad nacional debe determinar quién lanzó un misil contra Estados Unidos y cómo responder ante el inminente ataque.

Caramelo

La película Caramelo cuenta la historia de un hombre cuya existencia cambia por completo tras adoptar a un perro callejero del mismo nombre. El animal se cruza en su camino en un momento de crisis personal y se convierte en el punto de inflexión de su vida.

Ni una palabra

El thriller psicológico Ni una palabra, protagonizado por Michael Douglas en 2001, ocupa el tercer lugar. La trama se centra en un prestigioso psiquiatra neoyorquino que ve su mundo desmoronarse cuando un grupo de criminales secuestra a su hija y lo obliga a extraer un código secreto de la mente de una paciente.

Las guerreras k-pop

Con 19 semanas en la lista, Las guerreras k-pop sigue consolidándose como una de las favoritas del público. Esta producción mezcla música, acción y fantasía al seguir a un grupo de estrellas del pop que esconden una identidad secreta: la de cazadoras de demonios decididas a salvar al mundo.

La mujer del camarote 10

Continuamos con La mujer del camarote 10. Este intenso thriller ambientado en alta mar presenta a una periodista que viaja en un crucero de lujo para cubrir su inauguración, pero su travesía se convierte en una pesadilla cuando presencia cómo alguien cae por la borda.

27 noches

En la sexta posición se encuentra 27 noches, producción argentina dirigida y coprotagonizada por Daniel Hendler. Este thriller con toques de comedia se inspira en hechos reales y plantea una reflexión sobre los límites de la libertad durante la vejez.

La historia gira en torno a una anciana internada en una clínica psiquiátrica por decisión de sus hijas. Un perito judicial deberá determinar si la mujer padece demencia o si sus familiares buscan controlar su herencia.

El elixir de la inmortalidad

Desde Indonesia llega El elixir de la inmortalidad, una propuesta de terror que combina elementos del género occidental. La trama explora cómo un supuesto brebaje capaz de frenar el envejecimiento provoca una epidemia en un pequeño pueblo, donde una familia dividida deberá unirse para sobrevivir a una oleada de muertos vivientes.

Cuando ellas quieren más

La comedia Cuando ellas quieren más también forma parte del ranking. Protagonizada por Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen, narra la travesía de un club de lectura que viaja a Italia y termina envuelto en una serie de aventuras que pondrán a prueba su amistad.

La vecina perfecta

El documental La vecina perfecta reconstruye la escalada de un conflicto vecinal en Florida que culmina en un crimen. A través de grabaciones policiales y testimonios, la producción examina un caso que sacudió a la comunidad y reavivó el debate sobre la ley de defensa propia “Stand Your Ground”.

Ataque 13

Cierra el listado Ataque 13, un thriller sobrenatural proveniente de Tailandia. La cinta comienza con la muerte de una estudiante tras enfrentarse a la implacable capitana del equipo de voleibol. Desde el más allá, su espíritu regresa en busca de venganza, desatando una serie de hechos escalofriantes.