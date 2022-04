Un eclipse lunar total, lluvia de meteoros y planetas llegan al cielo de mayo

En mayo tendremos una gran variedad de eventos astronómicos para disfrutar observando el cielo: planetas del sistema solar “desfilando” por el cielo, un cometa observable con equipos especializados; una Luna llena y eclipse total lunar en la misma noche.

Pero mejor toma nota de este calendario para que no se pierda ninguno.

2 de mayo

Por la noche, el planeta Mercurio aparecerá en la parte inferior derecha de la delgada Luna creciente y la brillante estrella Aldebarán a la derecha del satélite.

A principios de mayo, si el cometa C/2021 O3 (PANSTARRS) sobrevive a su paso por el Sol y está desprendiendo suficiente gas o polvo, podría ser visible a su paso por la Tierra en su salida del sistema solar.

5 de mayo

Por la mañana, la Luna estará en su apogeo, su punto más alejado de la Tierra para esta órbita.

6 de mayo

La lluvia de meteoritos Eta Acuáridas alcanzará su punto máximo temprano en la mañana del viernes 6 de mayo de 2022. La visualización de estos meteoros será mejor para latitudes más al sur (y peor para latitudes más al norte).

8 de mayo

La Luna creciente aparecerá medio llena cuando alcance su primer cuarto por la noche.

11 de mayo

Será la última noche donde Mercurio aparecerá sobre el horizonte cuando termine el crepúsculo vespertino.

15-16 de mayo

En la misma noche, una Luna Llena y eclipse lunar total.

La Luna comenzará a entrar en la sombra parcial de la Tierra en 9:32 p. m. EDT (hora de Venezuela) del domingo 15 de mayo por la noche, pero el ligero oscurecimiento de la Luna no se notará hasta que la Luna comience a entrar en la sombra completa de la Tierra a las 10:28 p. m. Tomará hasta las 11:29 pm para que la sombra completa cubra la Luna.

El pico del eclipse será a las 12:11 am del lunes 16 de mayo. La Luna comenzará a emerger de la sombra completa a las 12:54 am y terminará de emerger de la sombra completa a la 01:55 am. La Luna no terminará de salir de la sombra parcial hasta las 2:51 am, pero el sutil sombreado de esta última parte del eclipse será difícil de notar.​

22 de mayo

Conjunción de la Luna y Saturno.

24 de mayo

Conjunción de la Luna y Marte.

25 de mayo

Conjunción de la Luna y Júpiter.

Objetos cercanos a la Tierra

Según el Monitor de Asteroides de la Nasa, entre el 1 y el 30 de mayo, unos 16 objetos cercanos a la Tierra (NEO, en inglés) pasarán cerca de nuestro planeta sin peligro de impacto.

El listado completo de NEO puede ser consultado a través del sitio web del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la Nasa (CNEOS-NASA, en inglés).

Las “visitas” de la Estación Espacial Internacional

El megalaboratorio orbital más famoso estará cruzando los cielos de Venezuela en las siguientes fechas y coordenadas:

11 de mayo

Hora: 8:10 pm a 8:14 pm

Magnitud: -3,9 (muy brillante)

Dirección: de Suroeste a Este

12 de mayo

Hora: 7:22 pm a 7:28 pm

Magnitud: -2,7 (muy brillante)

Dirección: Sur a Este

13 de mayo

Hora: 8:10 pm a 8:16 pm

Magnitud: -1,3 (brillante)

Dirección: Oeste a Norte

14 de mayo

Hora: 7:21 pm a 7:28 pm

Magnitud: -3,1 (muy brillante)

Dirección: Suroeste a Noreste

**

Le deseamos cielos despejados para que no se pierda ninguno de estos eventos previstos para mayo.