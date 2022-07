Twitter experimentó una caída a nivel mundial

La red social Twitter experimentó problemas en todo el mundo desde las 12.00 horas GMT, con informes de los usuarios en países como Estados Unidos, España, Argentina, Canadá, Portugal, Japón, Reino Unido, Francia o México.

Así lo indicaron los usuarios que reportaron fallos en el servicio Downdetector, que a través de su web sigue el rastro mundial digital.

Cuando los usuarios intentan entrar en Twitter se despliega el mensaje de error e invita a intentarlo de nuevo más tarde, mientras que los que ya lo estaban usando no pueden cargar los nuevos tuits.

El fallo parece haberse producido en la mayor parte de países afectados desde las 12.00 GMT y los reportes de problemas son especialmente para el uso de la red social a través de la aplicación, seguidos del sitio web.

Así en Estados Unidos, casi 55.000 usuarios habían comunicado problemas en Downdetector 20 minutos más tarde del inicio de la avería, mientras que en España los informes de fallos superaban los 7.100.

La caída mundial comenzó a solucionarse una hora después de que inició la falla.

Demanda contra Musk

Twitter comenzó en un tribunal de Delaware una batalla legal contra el magnate Elon Musk, después de que el CEO de Tesla anunció su decisión de no comprar la compañía por la que ofreció el pasado abril 44 mil millones de dólares.

Sin embargo, esta semana informó que no compraría la empresa al alegar que incumplía parte del acuerdo al no quedar satisfecho con la respuesta sobre el número de cuentas falsas que tiene. Mientras que la red social asegura que no sobrepasan el 5 %, el sudafricano la estima en 20 %.

La tecnológica interpuso la demanda en el Tribunal de Cancillería de Delaware, tal y como amenazó el pasado viernes cuando Musk indicó al regulador bursátil que quería cancelar la adquisición acordada en abril por unos 44.000 millones de dólares debido a un supuesto incumplimiento contractual.