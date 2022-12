Teatro y música navideña para el fin de semana

Canción de Navidad se estrenará en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), para volver a contar el clásico cuento navideño de Charles Dickens, dirigido por Virginia Aponte. Mientras que Henry Soto protagonizará Scrooge: un cuento de Navidad, otra versión del relato que se presentará en el Centro Cultural Chacao.

La música también estará presente en la marquesina caraqueña esta semana, con el concierto Del Swing a la Navidad de la Caracas Big Band.

Canción de Navidad, de Charles Dickens, estará el 17 y 18 de diciembre a las 4 p.m. en la Sala Virginia Aponte de la UCAB. La obra cuenta la historia de Scrooge, un amargado y tacaño viejo que odia la Navidad, y será visitado por tres espíritus que le harán arrepentirse de sus acciones. La dirección está a cargo de Virginia Aponte y contará con más de 20 actores en escena, además de títeres y efectos especiales. Entradas: $15.

El Centro Cultural Chacao también tendrá su propia versión de este clásico navideño, con el estreno Scrooge: un cuento de Navidad hoy a las 6 p.m. Redescubre el relato de este hombre avaro y egoísta que tiene que aprender una importante lección.

El actor Henry Soto encabeza un elenco conformado por Malva Acosta, Daniel Albornoz, Gabriel Colucci, Mariana Gómez, Aimeth Landaeta, Adriana Meléndez, Abraham Montaguth, Nasim Name, Rose Ordoñez, Abraham Prieto, Diana Ramírez, Nell Scott y Tom Vivas. Funciones: jueves y viernes a las 6 p.m., y el sábado y domingo a las 2 p.m. y a las 6 p.m. Entradas: $15, $20 y $25.

La Caracas Big Band cerrará un año repleto de conciertos con un regalo navideño para todos los que asistan el 17 de diciembre al Centro Cultural BOD. Del Swing a la Navidad será un espectáculo musical que contará con un repertorio de esas canciones que no pueden faltar en esta época del año. Horario: 5 p.m. Entradas: desde $9,09.

Hoy a las 6 p.m. puedes asistir a Teatrex, en la urbanización El Bosque, para disfrutar de un encuentro con el rock femenino. Femme Fatale Fest será un festival que reunirá a tres bandas rockeras encabezadas por artistas talentosas que buscan «romper patrones y esquemas». Los participantes serán: Curetaje, Plan9, Nomásté y la cantautora Carol Ángel, con su tema promocional “Come with me now”. Entradas: $10.

Revive el sonido y los temas más icónicos de ABBA hoy a las 7 p.m. en el Centro Cultural BOD, donde Super Troupers hará un homenaje a la banda sueca. Super Troupers: una experiencia ABBA será un espectáculo que “conjuga una impecable puesta en escena con una excelente calidad interpretativa”. Entradas: desde $18,18.

Disfruta del swing y jazz de Chipi Chacón mañana 16 de diciembre a las 7 p.m., cuando presentará los más recientes éxitos del premiado cantautor y trompetista. Celebra junto al artista las festividades decembrinas al ritmo de la música de su trompeta. Lugar: Centro Cultural BOD. Entradas: $18,18.

La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, bajo la batuta del maestro Diego Matheuz, estará el 17 de diciembre a las 4 p.m. en la Sala Simón Bolívar para presentar al público un repertorio que incluirá hermosas piezas como la Sinfonía N° 5 en Si bemol mayor de F. Schubert y la Sinfonía N° 1 en Re Mayor de G. Mahler. Entradas: $5 y $10. Lugar: Centro Nacional de Acción Social por la Música, en Quebrada Honda.

Descubre un poco más sobre la vida de Teresa Carreño, quien fuera la máxima artista del piano venezolano y latinoamericano, con Yo soy la Carreño. El 17 y 18 de diciembre a las 2 p.m., en la Sala José Félix Ribas, podrás presenciar la interpretación de la primera actriz Sandra Yajure como la pianista. Se presentarán piezas de compositores como Antonio Vivaldi, Eugen d’Albert, Ludwig Van Beethoven, Edvard Gried y la misma Teresa Carreño. La dirección y puesta en escena está a cargo del maestro Brixio Bell. Entradas: $10. Lugar: Teatro Teresa Carreño.

La Gala Urbana se celebrará el 18 de diciembre en la Sala Simón Bolívar, de la mano de la Orquesta Latinoamericana Simón Bolívar y su director Christian Delgado. Este concierto es un reconocimiento a la música urbana venezolana y a sus mayores exponente como Chino y Nacho, Los Cadillacs, La Melodía Perfecta, Grupo Treo, Sixto Rein, Gustavo Elis, Omar Acedo, El Escuadrón Franco y Oscarcito, Calle Ciega y Juan Miguel. Entradas: $5, $10 y $15. Lugar: Centro Nacional de Acción Social por la Música, en Quebrada Honda.

¿Eres amante de la sátira y el humor negro? Entonces no puedes perderte el 21 de diciembre a las 7 p.m. la nueva propuesta del grupo Alpargata Usá, un espectáculo cargado de aires ochentosos que se titula Espíritus Celestiales. Lugar: Centro Cultural BOD. Entradas: desde $13,64.

Siguen en cartelera

Hace más de 10 años James Cameron nos trajo Avatar, la película más exitosa de la historia y uno de los filmes con mejores efectos especiales que se hayan visto. Puedes ver The Avatar: The Way of Water en Cines Unidos y Cinex Unidos, para descubrir cómo han progresado las vidas de nuestros protagonistas después de los sucesos de la primera entrega.

El Cascanueces, con coreografía del maestro Vicente Nebrada, celebra 26 años de acompañar las navidades caraqueñas. La historia del juguete de la joven Marie y el Rey de los ratones estará hasta el 22 en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño. La Orquesta Sinfónica de Venezuela, bajo la batuta de Alfonso López Chollett, interpreta una vez más las partituras de Tchaikovski. Elisa Vegas y Daniel Gil son los directores invitados. Las funciones son todos los días a las 4 p.m hasta el 22 de diciembre. Entradas: entre $5 y $50.

“Pierre Clermont es un huérfano que vive en un palacio abandonado con los fantasmas de sus antepasados, para sobrevivir vende zuecos en la plaza del pueblo Moncler”, esta es la sinopsis de El Niño Descalzo, una obra de títeres de Edward Parúh que se puede ver en el Trasnocho Cultural los viernes, sábados y domingos a las 4 p.m. Entradas: $10 los viernes, $12 los sábados y los domingos.

Este no es otro cuento de Navidad es una obra de humor negro escrita y dirigida por Roberto Franchi, que se presenta en el Centro Cultural BOD los sábados y domingos a las 6 p.m. La historia se centra en la peculiar familia Requena y su experiencia durante la víspera navideña. El reparto incluye a: Virginia Urdaneta, Karla Vieira, Ana Freitas, Erick Palacios, Bey Blanco, Kate Ramos, José Gregorio Martínez, Robert Veiga, Sarah Cruz, Jaime Riera, Jorge Rivero y Roberto Franchi. Entradas: desde 149,36 bolívares.

Aún puedes asistir al Trasnocho Cultural para ver la obra Contra el amor, original del español Esteve Soler, que cuenta con la dirección de Margarita Morales y las actuaciones de Nadeschda Makagonow, Betsabé Correa y Rafael Gil y la participación especial de Nelson Alexandre García. Son siete relatos independientes que abordan a través del humor negro el amor de pareja. Funciones: viernes, sábados y domingos a las 6:30 p.m. Entradas: $10 los viernes, $12 los sábados y los domingos.

Black Panther: Wakanda Forever, secuela de la película de 2018 que fue nominada a los Premios Oscar, sigue en las salas de Cinex y Cines Unidos. En 2020 el protagonista de la primera entrega falleció y Marvel Studios decidió retirar a su personaje de su universo cinematográfico, por lo que la protagonista de este filme será la hermana de T’Challa, héroe que interpretaba Boseman.

“Un grupo de amigos invita a cenar a quienes consideran idiotas para burlarse de ellos. Lo que no imaginarán es que uno de estos “idiotas” será capaz de provocar verdaderas catástrofes que se saldrán de control, poniendo en tela de juicio el concepto de idiotez”, es la historia de la obra La cena de idiotas, dirigida por Héctor Manrique, y protagonizada por Basilio Álvarez, Patty Oliveros, Armando Cabrera, Wilfredo Cisneros, Carlos Arteaga y el propio Manrique. Aún puede verse en el Teatro Trasnocho los viernes a las 8 p.m., y los sábados y domingos a las 7:30 p.m. Entrada: $12 los viernes, $15 los sábados y los domingos.