Rafael Cadenas, el arte de ser un poeta «humilde, silencioso y rebelde»

Lleguemos a un acuerdo, poema. Ya no te forzaré a decir lo que no quieres ni tú te resistirás tanto a lo que deseo. Hemos forcejeado mucho. ¿Para qué este empeño en hacerte a mi imagen cuando sabes cosas que no sospecho? Líbrate ya de mí. Huye sin mirar atrás. Sálvate antes de que sea tarde. Pues siempre me rebasas, sabes decir lo que te impulsa y yo no, porque eres más que tú mismo y yo sólo soy el que trata de reconocerse en ti. Tengo la extensión de mi deseo y tú no tienes ninguno, sólo avanzas hacia donde te diriges sin mirar la mano que mueves y cree poseerte cuando te siente brotar de ella como una sustancia que se erige. Imponle tu curso al que escribe, él sólo sabe ocultarse, cubrir la novedad, empobrecerse. Lo que muestra es una reiteración cansada. Poema, apártame de ti.

Rafael Cadenas, ‘Las paces’ (1988)

La ciudad venezolana de Barquisimeto es la cuna del poeta, ensayista y profesor universitario, Rafael Cadenas quien a sus 92 años recibe el máximo galardón literario del idioma español: el Premio Cervantes.

Aplaudido por su talento y conocido por sus famosos poemas, como Derrota (1960) y Amante (1983), este poeta venezolano publicó su primer poemario en una imprenta local de su ciudad natal, sin saber que para el 2022 gozaría de admiración y respeto mundial.

El Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y ahora el Premio Cervantes; en todos está su nombre.

Una vida entre ensayos, prosas y versos que comenzó a escribir desde temprana edad, mientras era militante del Partido Comunista de Venezuela.

Estuvo preso y fue exiliado durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez; se refugió por unos años en la isla de Trinidad, donde aprendió a hablar inglés, y regresó a Caracas en 1957 para participar en un grupo de debate político y literario, conocido como Tabla redonda.

Se casó con Milena González Carvallo, de quien enviudó en 2017, y fue profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente, reside en un apartamento de la capital venezolana.

Y no ha dejado de leer, mucho menos de escribir.

Cadenas es el primer venezolano en recibir el Premio Cervantes y cuando se enteró de la noticia dijo que necesitaba tiempo para creérselo. “Estoy fulminado”, expresó en una llamada con el periodista Diego Arroyo para El País.

En 2007 publicó, con la editorial española Pre-Textos, un libro con todos sus escritos. Obra entera: Poesía y prosa, todo su trabajo desde 1958 hasta 1995.

“Humilde, silencioso y rebelde” son las palabras que utilizó en el poema Contestaciones (2018) para describirse a sí mismo como persona y como poeta.

En sus escritos siempre ha estado presente la realidad de Venezuela. Es conocido por utilizar el idioma para “criticar la falta de separación de poderes”, según el diario El País, que se vive en la tierra que habita; pero “sin teñir de política su obra”.

Desde hace cinco años se celebra un concurso nacional, a cargo de la Agrupación Autores venezolanos y otros aliados, que lleva su nombre y lo hace para premiar a autores entre 18 y 30 años, pero también para honrar su legado literario.

Más que un poeta emblemático para Venezuela y el mundo, es un devoto de la poesía que durante toda su vida se ha dedicado a escribir “como el que se inclina sobre el cuerpo que ama”.