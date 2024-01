El 2024 llega con los estrenos de algunas de las películas más esperadas del año como Priscilla, filme de la directora Sofia Coppola que cuenta el complicado matrimonio entre Elvis Presley y su esposa; y El color púrpura, una nueva versión del filme que dirigió Steven Spielberg en 1985.

En Amazon Prime finalmente se podrá ver la primera temporada de Hazbin Hotel, una serie de animación que comenzó como un pequeño proyecto independiente en 2019 y que se convirtió en un fenómeno en internet.

Además, este mes de enero HBO Max añadirá a su catálogo de streaming la cuarta temporada de la aclamada antología policial True Detective.

A partir de este 4 de enero, el público local podrá descubrir el lado oscuro del legendario músico Elvis Presley con el estreno de la más reciente película dirigida por Sofía Coppola: Priscilla.

La cinta está basada en “Elvis y yo”, autobiografía de la esposa del “Rey del Rock”: Priscilla Presley. El largometraje se centra en la turbulenta relación de Priscilla, encarnada por Cailee Spaeny, y el “Rey del Rock”, quien cobrará vida con Jacob Elordi.

En Priscilla se muestra la faceta más íntima de Elvis y, a través de los ojos de Priscilla, se pasea por los altos y bajos de la vida de la leyenda del rock and roll.

El otro gran estreno será el remake de El color púrpura, película de 1985 que dirigió nada más y nada menos que el gran cineasta Steven Spielberg y que está basada en la novela homónima de la escritora Alice Walker. Esta nueva versión, que es un musical, llegará a las salas venezolanas el jueves 25.

La película vuelve a contar la historia de una mujer negra del sur de Estados Unidos en 1930, que debe sobreponerse a dificultades como violencia doméstica, discriminación y pobreza.

Este 4 de enero se añadirá al catálogo de Netflix La sociedad de la nieve, una cinta española que relata el siniestro del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes ocurrido en 1972.

La particularidad de esta producción es que no se enfoca solo en los 16 sobrevivientes del accidente aéreo, sino en los 5 tripulantes y los 40 pasajeros de la aeronave que se estrelló en los Andes.

El protagonista de esta cinta es Numa Nucartti, interpretado por Enzo Vogrincic, una de las 29 personas que murieron antes de poder ser rescatados.

“Izi tiene la oportunidad de escapar de The Kitchen, uno de los barrios más pobres de Londres. Pero cuando Benji llega a su vida, debe tomar una difícil decisión”, es la premisa del otro filme original de Netflix que llegará a la plataforma este mes de enero: The Kitchen.

Desde el viernes 19 podrás ver este drama social y de ciencia ficción que está ambientado en un futuro distópico. Este es el debut como director de Daniel Kaluuya, ganador al Premio de Mejor Actor de Reparto en los Oscar de 2021 por su papel en Judas and The Black Messiah.

En 2019 se estrenó el capítulo piloto de Hazbin Hotel, una serie de animación para adultos que causó gran furor en las redes sociales. Ahora, cinco años después, la primera temporada de esta producción que inició como un proyecto independiente llegará a Amazon Prime el viernes 24.

Hazbin Hotel nos presenta a Charlie, la hija de Lucifer, quien funda un hotel de rehabilitación para pecadores condenados al infierno y pretende que estos se rediman para que puedan ascender al cielo.

La antología policial True Detective volverá con una cuarta temporada que se podrá ver en HBO Max a partir del 15 de enero. Tuvieron que pasar cinco años para que HBO retomara esta serie que cautivó a los apasionados del género desde su estreno en 2014.

Esta nueva entrega se situará en Alaska, Estados Unidos, donde conoceremos a la pareja de detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro. Jodie Foster, reconocida por su papel en El Silencio de los Inocentes de 1991, encabeza el reparto.

El 10 de enero llegará al catálogo de Disney Plus la primera producción del Universo Cinematográfico de Marvel de este 2024: Echo. Esta serie se enfocará en Maya López, un personaje que fue introducido en Hawkeye de 2021 como una guardaespaldas del villano Kingpin.

En enero también será el estreno de la película The Creator, del director Gareth Edwards, en la plataforma de streaming Disney Plus. Esta epopeya de ciencia ficción narra la guerra entre la humanidad e inteligencias artificiales y tiene detrás al artífice Rogue One, película ambientada en el universo de Star Wars.

