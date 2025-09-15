Premios Emmy 2025: estos son los ganadores de una gala dominada por la serie "Adolescencia"

La serie Adolescencia se convirtió en la clara ganadora de la edición 77 de los Premios Emmy, que reconocen lo mejor de la televisión estadounidense.

Este drama psicológico que ha sido aclamado como «lo más cercano a la perfección televisiva en décadas», se llevó seis reconocimientos, incluyendo el recibido por Owen Cooper, que con 15 años de edad, se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy.

Por su parte, Stephen Graham, protagonista y uno de los creadores de esta serie, se llevó dos premios: el de mejor actor principal y de mejor guion para una miniserie o película para TV, este último compartido con Jack Thorne.

La otra gran premiada de la noche fue la miniserie El estudio, que obtuvo cuatro galardones, incluyendo el recibido por Seth Rogen como mejor actor principal para una serie cómica.

Rogen también se llevó el reconocimiento por mejor dirección y mejor guion de serie cómica, este último compartido con los otros guionistas de la serie: Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez.

Más leídas

Las series The Pitt, Severance y Hacks también recogieron más de un galardón.

Otro de los protagonistas de la noche fue el humorista Stephen Colbert, quien por primera vez ganó el premio al mejor programa de entrevistas, cuando apenas faltan siete meses de que salga de programación.

Aunque la cadena CBS ha justificado esa medida por motivos puramente financieros, la decisión causó sorpresa y suspicacias el ocurrir poco después de que la cadena llegara a un acuerdo con el gobierno del presidente Donald Trump, de quien Colbert ha sido un gran crítico.

Al acudir a recibir su premio, Colbert recibió una gran ovación por parte de los asistentes y aprovechó la oportunidad para dar las gracias a los casi 200 «profesionales increíbles» que trabajan en ese programa.

Seth Rogen recibió varios premios gracias a la serie de comedia El estudio. Foto: EPA

Esta es la lista completa de ganadores:

Mejor serie dramática: The Pitt

The Pitt Mejor serie cómica: El estudio

El estudio Mejor miniserie: Adolescencia

Adolescencia Mejor actriz principal en serie dramática: Britt Lower – Severance

Britt Lower – Severance Mejor actor principal en serie dramática: Noah Wyle – The Pitt

Noah Wyle – The Pitt Mejor actriz principal en serie cómica: Jean Smart – Hacks

Jean Smart – Hacks Mejor actor principal en serie cómica: Seth Rogen – El estudio

Seth Rogen – El estudio Mejor actriz principal de miniserie o película para TV: Cristin Milioti – El Pingüino

Cristin Milioti – El Pingüino Mejor actor principal de miniserie o película para TV: Stephen Graham – Adolescencia

Stephen Graham – Adolescencia Mejor actriz de reparto en serie dramática: Katherine LaNasa – The Pitt

Katherine LaNasa – The Pitt Mejor actor de reparto en serie dramática: Tramell Tillman – Severance

Tramell Tillman – Severance Mejor actriz de reparto en serie cómica: Hannah Einbinder – Hacks

Hannah Einbinder – Hacks Mejor actor de reparto en serie cómica: Jeff Hiller – Somebody Somewhere

Jeff Hiller – Somebody Somewhere Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV: Erin Doherty – Adolescencia

Erin Doherty – Adolescencia Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV: Owen Cooper – Adolescencia

Owen Cooper – Adolescencia Mejor guion de serie dramática: Dan Gilroy – Andor

Dan Gilroy – Andor Mejor dirección de serie dramática: Adam Randall, Caballos lentos

Adam Randall, Caballos lentos Mejor guion de serie cómica: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez – El estudio

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez – El estudio Mejor dirección de serie cómica: Seth Rogen, El estudio

Seth Rogen, El estudio Mejor guion de miniserie o película para TV: Jack Thorne, Stephen Graham – Adolescencia

Jack Thorne, Stephen Graham – Adolescencia Mejor dirección de miniserie o película para TV: Philip Barantini, Adolescencia

Philip Barantini, Adolescencia Mejor concurso de telerrealidad: The Traitors

The Traitors Mejor serie de variedades: Last Week Tonight With John Oliver

Last Week Tonight With John Oliver Mejor guion de programa de variedades: Last Week Tonight With John Oliver

Last Week Tonight With John Oliver Mejor programa de entrevistas: The Late Show with Stephen Colbert

Katherine LaNasa y Noah Wyle ganaron premios por sus papeles en The Pitt. Foto: Reuters

La estrella de What We Do in the Shadows, Javier Bardem, vistió una keffiyeh en una muestra de apoyo a los palestinos. Foto: Getty Images

Britt Lower se ganó el Emmy como protagonista de Severance. Foto: EPA

Stephen Colbert, cuyo programa de entrevistas saldrá del aire el año próximo, obtuvo su primer Emmy y fue muy ovacionado por el público. Foto: Variety via Getty Images