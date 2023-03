Oscar 2023 |»Todo en todas partes al mismo tiempo»: 3 claves que han hecho que la delirante película arrase en los premios de la Academia de Hollywood y en taquilla

«En el fondo, ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ es el cuento clásico de un matrimonio que se deshace y de una familia que necesita sanar. Es una andanada contra la desesperación y el nihilismo. Prácticamente termina con un abrazo grupal, y ver eso, sentir eso, ha sido terapéutico para mucha gente, incluida para aquellos que votan en los premios», escribió al respecto Glenn Whipp, columnista y crítico de cine de Los Angeles Times.

3. Ofrece algo a cada audiencia

Los más cinéfilos encontrarán en ella guiños a The Matrix, el taquillazo cyberpunk dirigido por los Wachowski, con Michelle Yeoh asumiendo un papel similar al de Neo; a clásicos del cine de artes marciales de los 70 y los 80 como Clan of the White Lotus, en la maestra de kung fu de Evelyn, interpretada por Li Jing; a «2001: Odisea en el espacio» de Stanley Kubrick, en las rocas inteligentes que se comunican de forma telepática; o a In the Mood for Love, de Wong Kar Wai.

El filme trata de llegar, además, a una audiencia multigeneracional y multicultural.

«Tres generaciones distintas pueden sentirse identificadas con la historia y tiene un gran atractivo para las familias inmigrantes de diversos orígenes étnicos», escribe Caryn James para BBC Future.

Mucho se ha reflexionado sobre esto último y sobre cómo el fragmentado mundo de la película es un reflejo de la vida real, en particular del de estas comunidades.

«Ser inmigrante es vivir en un multiverso fragmentado», escribió al respecto la profesora de Princeton Anne Anlin Cheng en The Washington Post.

La propia protagonista ha hecho referencia a cómo la cinta ayuda, a su vez, a visibilizar la comunidad asiático-estadounidense.

«Soy muy consciente de que esto [su nominación al Oscar] va más allá del reconocimiento a mí como actriz. Es toda una comunidad de asiáticos diciendo: tienes que hacerlo por nosotros«, le dijo Michelle Yeoh a la BBC antes de los Oscar.

Yeoh, de 60 años, cuenta con una larga filmografía dentro del cine de acción de Hong Kong y dio el salto a EE.UU. en 1997 para rodar «El mañana nunca muere», una de las cintas de James Bond, pero el gran público la conoce más quizá por su papel en «Tigre y dragón».