El Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano levanta el telón con más de 50 actividades, entre ellas In Extremis, Les Petites Géométries y Vue. Además, La Clave regresa con Gonzalo Díaz y ritmos afrocaribeños.

En teatro, el Trasnocho Cultural estrena El padre, mientras el Centro Cultural Chacao tendrá comedias como Mi Nonna, monólogos como Walt me mintió y el cabaret A 2.50 la cubalibre.

Durante un mes, Caracas será el escenario del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano 2025, que se celebrará del 3 de octubre al 2 de noviembre. La quinta edición reunirá más de 50 actividades en distintos espacios de la ciudad, con teatro, danza, música, circo, ópera, títeres y encuentros formativos.

El evento abrirá con In Extremis, un homenaje a Erik Satie en el Centro Cultural de Arte Moderno. Entre los estrenos figuran piezas francesas como Les Petites Géométries y Vue, junto a montajes nacionales como El padre, George Kaplan y Fedra, ensayo clínico de una pasión.

El festival resalta el liderazgo femenino en la escena, con 10 de las 12 propuestas nacionales dirigidas por mujeres. La programación se completa con conciertos, lecturas dramatizadas, foros, talleres y un homenaje al maestro Guillermo Díaz Yuma. Para más información consulta a través de festivalfrancovenezolano.com.

La Clave, producida por Bajo el Árbol, regresa este viernes 3 de octubre a las 7:30. La velada contará con la participación de Gonzalo Díaz, acompañado por DJ Gwiro y Luy, en un espectáculo que promete una noche de ritmos afrocaribeños bajo las estrellas.

Reconocido por su trayectoria junto a agrupaciones como Herencia y Los Rumberos del Callejón, y por compartir escenario con íconos como Víctor Manuelle y El Gran Combo de Puerto Rico, Díaz ofrecerá su propuesta musical más reciente junto al proyecto 212 Máster Sound. Lugar: 24 horas antes del evento se envía la dirección. Entradas: 9.800 bolívares.

La danza, percusión corporal y música en vivo se fusionarán este 3 y 4 de octubre en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño con In/Sayo, un montaje que abre las puertas al proceso creativo de los intérpretes. La pieza busca trasladar al público a la intimidad de una sala de ensayo, donde se mezclan la energía, los conflictos y la magia del trabajo colectivo.

Participará el talento de Teresa Danzakalle, Mordente_dlf y Flow Brass Venezuela, bajo la dirección de Jesús Orta y la dirección musical de El Clásico 93. Funciones: viernes a las 7 p.m. y el sábado a las 4 p.m. Entradas: $10.

A partir de este viernes 3 de octubre puedes asistir al Teatro Trasnocho para disfrutar de El Padre, pieza de Florian Zeller, bajo la dirección de Julie Restifo. La historia se centra en Andrés, un hombre de 70 años que padece alzhéimer y rechaza la ayuda de su hija.

El montaje cuenta con las actuaciones de Javier Vidal, Josette Vidal, Leo Aldana, Jessica Arminio, Valentina Rodríguez y Manuel González Cárdenas, en su debut como actor. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $15.

Desde ese mismo 3 de octubre, y también en el Trasnocho Cultural, se presentará Simón, obra de Isaac Chocrón que narra la relación entre Simón Bolívar y su maestro Simón Rodríguez durante su estancia en Europa.

El elenco está integrado por Andrés Moro como Simón Bolívar y Alejandro Míguez como Simón Rodríguez, con dirección de Rafael Barazarte. Funciones: viernes a las 6 p.m., y sábados y domingos 4:30 p.m. Entradas: $12.

La comedia grotesca argentina Mi Nonna, dirigida por Jackson Martínez, llega al Centro Cultural Chacao con un humor inteligente y mordaz que expone las miserias y contradicciones de una familia al borde del colapso. La historia sigue a siete personajes arquetípicos, desde la abuela dependiente hasta los nietos y yernos, cada uno enfrentando la crisis económica y emocional a su manera.

Actúan: Aura Rivas, Pedro Durán, Alberto Alifa, Jennifer Flores, Gabriela Rodríguez, Moisés Berr y Verónica León. Funciones: viernes a las 7 p.m., y el sábado y domingo a las 6 p.m. Entradas: $10

Tras el éxito de su monólogo Todo empieza a los 40, Sandra Villanueva estará desde el 3 de octubre en el Centro Cultural Chacao con su unipersonal Walt me mintió.

Esta pieza aborda en clave de humor los dilemas sobre la vida en el mundo real, comparándola con las historias de los cuentos más famosos de Disney. Función: 8 p.m. Entradas: $10, $15 y $20.

Este 5 de octubre a las 5 p.m. se repondrá en el Centro Cultural Chacao Si o no, una producción de Juan Carlos Duque sobre una pareja en crisis que decide contratar a una psicoterapeuta y hacer terapia de pareja para tratar de salvar su relación. El director es Rafel Romero y actúan Aroldo Betancourt, Sonia Villamizar y María Antonieta Duque. Entradas: $10, $15 y $20.

También en el Centro Cultural Chacao, ese mismo 5 de octubre, la actriz venezolana Anna Beatriz Osorio repondrá Por todo lo que jodemos las mujeres, un irreverente monólogo que toca temas como el amor y el desamor.

“Yo inventé esta obra para hacerme terapia”, dijo Osorio sobre esta pieza que estuvo durante ocho años en la marquesina colombiana. Única función: 7 p.m. Entradas: $15, $20 y $30.

Y el miércoles 6 de octubre el Centro Cultural Chacao recibirá A 2.50 la Cubalibre, una propuesta de cabaret interactivo escrita por Ibrahím Guerra, dirigida por Luis Fernández y con un elenco encabezado por Mimí Lazo, quien estará acompañada por Beatriz Vázquez, Corina Camero, Adriana Peña, Hilda Abrahamz y Hugo Carregal. El espectáculo consiste en siete mujeres de la noche en el bar donde trabajan, que contarán sus vidas. Función: 8 p.m. Entradas: $60, $25 y $20.

Sigue en cartelera

En el Trasnocho Cultural se mantiene Escenas de la vida conyugal, versión teatral que Ingmar Bergman hizo de la película del mismo nombre. La pieza está protagonizada por Nohely Arteaga e Iván Tamayo, quienes interpretan a Juan y Mariana, una pareja que expone frente al público las distintas etapas de su relación, desde el matrimonio hasta el divorcio.

La puesta en escena, dirigida por Héctor Manrique, combina momentos divertidos y dramáticos que reflejan el amor y la condición humana. Funciones: los viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $12.

Emociones: fuera de control, sigue en el Trasnocho Cultural. Dirigida por José Manuel Ascensao, esta pieza inspirada en “Intensamente 2” mezcla música, danza y humor para explorar la ansiedad, el amor, la tristeza y la euforia.

Con un elenco de siete intérpretes en escena, el montaje busca representar el caos de sentir demasiado, en una coreografía que refleja el vaivén de la mente humana. Funciones: sábados y domingos a las 3 p.m. Entradas: $12.

También puedes asistir al Trasnocho Cultural para ver Prima Facie, pieza británica escrita por Suzie Miller que desnuda con crudeza las fisuras del sistema judicial. El montaje, dirigido por Héctor Manrique y protagonizado por Angélica Arteaga, expone con intensidad la distancia entre la justicia y la experiencia humana. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $12.

El Principito continúa en la programación del Trasnocho Cultural con una adaptación de Elaine Méndez y dramaturgia de Gabriel González. La puesta en escena combina títeres, música original de Juan Carlos Aleixandre y esculturas de David Morales para invitar a la reflexión sobre la amistad, la soledad y la esperanza.

El montaje de Títeres Tuqueque busca acercar a niños y adultos a los valores universales a través de un relato sensible y poético. Funciones: sábados y domingos a las 3 p.m.. Entradas: $7.