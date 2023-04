Nella Rojas, Los Miserables más Tania Sarabia y Hamlet para disfrutar en Semana Santa

A quienes decidieron no salir de la ciudad en esta Semana Santa les tenemos buenas noticias: Caracas ofrece una cartelera con espectáculos para escoger.

Desde el concierto de Nella Rojas, en el Centro Cultural BOD; nuevas funciones de la megaproducción Los Miserables, en el Teatro Teresa Carreño, hasta la reposición del Hamlet en versión libre de Rufino Dorta en la Sala Rajatabla y el monólogo de Tania Sarabia, La vida es un ratico, en el Trasnocho Cultural.

Además se estrenará la esperada adaptación cinematográfica del popular personaje de videojuegos, Mario Bros.

La ganadora del Latin Grammy 2019 como mejor artista nueva, la margariteña Nella Rojas, regresará a la marquesina caraqueña este 11 de abril a las 7 p.m. con un concierto en el Centro Cultural BOD. La presentación anterior de esta cantante en el país fue en abril de 2022.

“Me llaman Nella”, “Voy” y “Volveré” son algunos de los temas que formarán parte del repertorio que cantará junto a su fiel acompañante y guitarrista, Javier Limón. Entradas: $30.

Después de una semana exitosa y un público que aplaudió de pie, Los Miserables tendrá nuevas funciones hasta el domingo 16. No te lo pierdas y asiste a la Sala Rios Reyna para disfrutar de más de 30 actores y cantantes acompañados por 36 músicos que nos trasladarán a las calles de la Francia del siglo XIX para conocer la historia de redención del exconvicto Jean Valjean, personaje central de la novela homónima de Víctor Hugo

Este musical, uno de los más importantes de todos los tiempos, ha sido presentado en 20 idiomas, 44 países y 350 ciudades con música de Claude Michel Schonberg.

La dirección está a cargo del argentino Mariano Detry y la maestra Elisa Vegas es la encargada de dirigir a los músicos. Funciones: sábado 8 de abril a las 5 p.m, jueves 14 a las 7 p.m., sábado 15 a las 5 p.m., y domingo 16 a las 11 a.m. y a las 5 p.m. Entradas: entre $60 y $120.

Este viernes 7 y sábado 8 de abril, Rufino Dorta repondrá en la Sala Rajatabla su propia adaptación de Hamlet. Esta propuesta utiliza algunos textos del clásico de William Shakespeare, pero es una versión totalmente libre y cuenta una historia diferente sobre la introspección del actor como artista. Esta puesta en escena es protagonizada por Ludwig Pineda y Omar Churion. Funciones: viernes y sábado a las 5 p.m. Entradas: $5.

La pieza ganadora del Festival de Jóvenes Directores de este año, El mal querer, se reestrenara en el Trasnocho Cultural el 6 de abril. Esta obra es una versión realizada por Jeizer Ruiz de la obra Bodas de Sangre, de Federico García Lorca.

Andrés Moro dirige este montaje que recibe su nombre de un disco de la cantante española Rosalia, que mezcla la tradición flamenca con el pop y el trap, y que busca darle un tono irreverente a la tragedia de Lorca.

Actúan: Josette Vidal, Claudia Rojas, Jeizer Ruiz, Erick Palacios, Verónica Arellano, Rafael Monsalve, María Brito, Jéssica Arminio, Margareth Aliendres, Carmen Terife, Verónica León y Camila Borjas. Funciones: del jueves 6 al domingo 9 de abril a las 4:30 p.m. Entradas: jueves $10,y viernes, sábados y domingos $15.

Como parte de la cartelera especial de Semana Santa en el Trasnocho Cultural, se reestrenará Sangre en el Diván, del Grupo Actoral 80 basada en la novela homónima escrita por Ibéyise Pacheco, que narra las confesiones estremecedoras del siquiatra y exrector de la UCV, Edmundo Chirinos, condenado a 20 años de prisión por el asesinato de la joven Roxana Vargas, de 19 años.

La dirección está a cargo de Héctor Manrique, quien también protagoniza, y de Pedro Borgo. Funciones: del jueves 6 al domingo 9 de abril a las 7 p.m. Entradas: $10.

El fontanero más famoso de todos saltará a la pantalla grande este 6 de abril, cuando se estrene en Cinex y Cines Unidos Super Mario Bros: La Película. El personaje más famoso de los videojuegos, Mario, tendrá su propia película animada que contará los orígenes del italiano bonachón.

La primera actriz Tania Sarabia estará a partir del jueves 6 de abril en el Trasnocho Cultural con su stand-up basado en sus vivencias durante la pandemia de COVID-19, La vida es un ratico. Ríete junto a la comediante del 6 al 9 de abril a las 5 p.m. Entradas: $10.

El comediante Jorge Parra, más conocido como Domingo Mondongo, nos contará sus divertidas anécdotas, vivencias y reflexiones en el Centro Cultural BOD el 8 de abril a las 7 p.m. Descubre cómo este “payaso argentino” salió de su país natal para encontrar su Lugar en el mundo. Entradas: desde $13,64.

Siguen en cartelera

La comedia Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas, de Gustavo Ott, sigue en el Centro Cultural BOD. Marielena González, Nathaly Ordaz y Grecia Augusta Rodríguez interpretan a tres mujeres en crisis que por casualidades de la vida se hacen amigas y cómplices. La obra trata temas como las relaciones amorosas, profesiones y maternidad, pero desde una perspectiva jocosa e irónica. Funciones: de miércoles a domingo a las 6 p.m. Entradas: desde 221,71 bolívares.

Aún puedes disfrutar en Cinex y Cines Unidos de Todo en todas partes al mismo tiempo, reconocida como la mejor película de los Oscar 2023. Averigua cómo una inesperada heroína, interpretada por Michelle Yeo (la mejor actriz 2023), trata de salvar el mundo explicando el multiverso. Esta absurda y alucinante cinta ha causado furor tanto en el público general como la crítica y obtuvo siete premios de la academia el pasado 12 de marzo.

La Ballena, película basada en la obra teatral homónima de Samuel D. Hunter, sigue en las carteleras de Cinex y Cines Unidos. Brendan Fraser ganó el Oscar a mejor actor por este papel especialmente sensible para él, quien en los años recientes sufrió algo similar a lo que padece el protagonista. Esta cinta cuenta la historia de Charlie, un solitario profesor de inglés con obesidad severa que intenta mejorar su relación con su hija antes de que sea demasiado tarde.

“Adonis Creed ha tenido éxito en su carrera y en su vida familiar, cuando un amigo de la infancia y antiguo prodigio del boxeo sale de la cárcel y está entusiasmado por demostrar que merece una oportunidad en el ring contra el exitoso Creed”, esta es la sinopsis de Creed III, la tercera entrega de la saga de películas derivadas de la icónica franquicia de Rocky. El filme se puede ver en Cinex y Cines Unidos.

Hace más de 10 años James Cameron nos trajo Avatar, la película más exitosa de la historia y uno de los filmes con mejores efectos especiales que se hayan visto. Puedes ver The Avatar: The Way of Water en Cines Unidos y Cinex, para descubrir cómo han progresado las vidas de nuestros protagonistas después de los sucesos de la primera entrega.