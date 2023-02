Música electrónica, TÁR y el Animal más bonito para este fin de semana

La música electrónica resonará en la base aérea de La Carlota con el Waku Experience, un evento de talla internacional encabezado por algunos de los mejores DJ: los belgas Dimitri Vegas & Like Mike.

También llegará a las salas de cine del país TÁR, una cinta con seis nominaciones a los Oscar 2023 y ganadora a Mejor Actriz – Drama, Mejor Película Dramática y Mejor Guión en los Globos de Oro de este año.

Si eres amante de la música electrónica podrás darte un banquete con el Waku Experience el 12 de febrero a las 12 m. en la base aérea La Carlota. En este festival los grandes protagonistas serán los DJ belgas Dimitri Vegas & Like Mike, y además estarán junto al colombiano Martin Trevy y los venezolanos DJ Aníbal Hamilton, Dj Víctor Porfidio y DJ Tony Guerra.

Este espectáculo combinará música, entretenimiento y un montaje innovador que durante 12 horas pondrá a gozar a los asistentes. También habrá puestos de comida. Entradas: $30, $80, $100, $250, $350, $500 y $750.

Hoy se estrenará en Cines Unidos y Cinex otro de los filmes nominados a Mejor Película en los Oscar 2023: TÁR. Esta cinta de Todd Field es protagonizada por Cate Blanchett y trata de qué pasa cuando se pierde el poder.

El largometraje cuenta la historia ficticia de Lydia Tár, una prestigiosa directora de orquesta que debe enfrentar cómo su vida mediática se derrumba después que se descubren sus secretos más oscuros.

El viernes 10 de febrero Sara Azócar presentará en el Trasnocho Cultural su propuesta para el Festival de Jóvenes Directores: Medida x Medida, de William Shakespeare.

En esta obra un duque de Viena abandona su puesto para vivir de primera mano la decadencia del pueblo, mientras que su sustituto instaura leyes que van contra la libertad de la gente. Funciones: viernes a las 5:30 p.m., y sábados y domingos a las 4:30 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

La Asociación Cultural Humboldt continuará este 11 de febrero a las 4:15 p.m. con la serie La Historia de la Música en 5 conciertos, esta vez con El Clasicismo. La Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, dirigida por Rodolfo Saglimbeni, y el Coro de Ópera Teresa Carreño, bajo la batuta de Deyanira Pérez, interpretarán piezas de Amadeus Mozart y Ludwig Van Beethoven.

También participarán los solistas: Annelia Hernández (soprano), Marilyn Viloria (mezzosoprano), Iván Cardozo (Tenor) y Martín Camacho (bajo). Entradas: $5, $10 y $15.

¿Te apasiona el Pop Rock? Entonces tienes que asistir este 10 de febrero a los Espacios Abiertos del Centro Cultural BOD, donde tocarán los grupos Trabuco Contrapunto y DellaFe. Este solo será el primero de varios conciertos que se harán en febrero como parte del Ciclo de Arte Vivo. Entradas: $9,09.

La Orquesta Sinfónica de Venezuela, bajo la batuta de Pedro López, se unirá al exitoso proyecto A todo volumen sinfónico, que se organiza ininterrumpidamente desde hace seis años. El 11 de febrero a las 7 p.m. en el Centro Cultural Chacao de noviembre será este show único en su estilo, cuya puesta en escena está a cargo de Elaiza Gil. Entradas: $60, $75 y $90.

La Asociación Cultural Humboldt celebrará en su Foyer el Día de La Juventud el domingo 12 de febrero a las 11:30 a.m., cuando se presentará el cuento musical El animal más bonito, de Eduardo Manzanilla. El quinteto de cuerdas y percusión de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, la maestra María Fernanda Montero y las narradoras Constanza y Fernanda Cerraga serán los encargados de este regalo dedicado a los más pequeños de la casa. Entradas: de dos años en adelante $5.

Siguen en cartelera

En el Centro Cultural BOD sigue la comedia Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas, de Gustavo Ott. Marielena González, Nathaly Ordaz y Grecia Augusta Rodríguez interpretan a tres mujeres en crisis que se hacen amigas y cómplices.

La obra trata temas como las relaciones amorosas, profesiones y maternidad, pero desde una perspectiva jocosa e irónica. Funciones: viernes a las 7 p.m., y sábados y domingos a las 6 p.m. Entradas: desde 305,13 bolívares.

Hasta el 12 de febrero se presentará Encuentro en el parque peligroso en el Trasnocho Cultural. Esta puesta en escena, a cargo de Adrián Jímenez, cuenta la historia de un hombre y una mujer que se encuentran en el parque más peligroso de la ciudad y deberán sobrevivir la noche.

Margareth Aliendres, Theylor Plaza y José Briceño se subirán a las tablas los viernes a las 7:30 p.m., y los sábados y domingos 7 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

También está Taxi, de Ray Cooney, en el Centro Cultural BOD. En esta versión de Juan Souki actúan: Aroldo Betancourt, Sonia Villamizar, Maria Antonieta Duque, Augusto Nitti, César Bencid y Agustín Segnini.

Es una comedia sobre los enredos de Juan García, un taxista que tiene dos familias al mismo tiempo. Funciones: jueves, viernes y sábados a las 7 p.m., y los domingos a las 5 p.m. Entradas: desde 406,69 bolívares.

Los Fabelman es el proyecto más íntimo y personal de Steven Spielberg. Este filme narra sus primeros años de formación artística y cómo su familia fue fundamental para consolidar su amor por el séptimo arte. La cinta cambia los nombres de los involucrados, pero mantiene intactos los hechos que llevaron a Spielberg a ser quien es hoy en día. Se proyecta en Cines Unidos y Cinex.

Aún puedes disfrutar de Laponia, obra de teatro dirigida por Basilio Álvarez, en el Trasnocho Cultural. En esta producción del Grupo Skena, Sócrates Serrano, Nerea Fernández, Patty Oliveros y Marcos Moreno dan vida a la historia de una familia caraqueña que decide pasar la Navidad en un poblado de Finlandia, donde reside una de las dos hermanas, que es interpretada por Fernández. ¿Qué podría salir mal? Averígualo por ti mismo. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

Mi último delirio, dirigida por Pedro Borgo, sigue en el Trasnocho Cultural. Con la ayuda de la historiadora Inés Quintero, el Grupo Actoral 80 se apoyó en las misivas y cartas escritas por Simón Bolívar para indagar en la figura del Libertador y retratarlo de la forma más fiel posible en esta pieza protagonizada por Héctor Manrique. Funciones: viernes a las 6 p.m., y los sábados y domingos a las 5 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

Hace más de 10 años James Cameron nos trajo Avatar, la película más exitosa de la historia y uno de los filmes con mejores efectos especiales que se hayan visto. Puedes ver The Avatar: The Way of Water en Cines Unidos y Cinex, para descubrir cómo han progresado las vidas de nuestros protagonistas después de los sucesos de la primera entrega.

Black Panther: Wakanda Forever, secuela de la película de 2018 que fue nominada a los Premios Oscar, sigue en las salas de Cinex y Cines Unidos. En 2020 el protagonista de la primera entrega falleció y Marvel Studios decidió retirar a su personaje de su universo cinematográfico, por lo que la protagonista de este filme será la hermana de T’Challa, héroe que interpretaba Boseman.