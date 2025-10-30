Las calles del casco central de Chacao se transformarán este 1 de noviembre en un gran escenario con diez tarimas que recibirán a más de 200 artistas en la novena edición de Nocturneando.

Esta jornada cultural al aire libre reunirá música en vivo, gastronomía, humor y exhibiciones desde las 4 p.m. Por una noche, la zona será peatonal: once calles permanecerán cerradas para dar paso al público y a las presentaciones que se extenderán hasta la medianoche.

Entre los invitados destacan Diveana, Rummy Olivo, Juan Miguel, Joseph Amado y Gaitas D’Total Zulianidad. También participarán agrupaciones como Tambor Urbano, Ensamble Afro Venezolano del núcleo Chacao, Grupo Cayiao, Alexander Acosta, Thalía Samarjian y la Orquesta Latino Caribeña Simón Bolívar.

Además, habrá exhibiciones de baile, intervenciones de artistas plásticos, comedia en vivo y una feria gastronómica. El público también podrá sumarse a sesiones de bailoterapia con Yassdance.

El tránsito estará restringido en calles como Cecilio Acosta, Bolívar, Miranda, Sucre y Páez, entre otras del centro del municipio. La cita busca repetir el éxito de su edición anterior, que reunió a unos 50 mil de asistentes.