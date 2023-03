Marzo llega con la semana cultural de Japón, Las Criadas, Micro TDH y La Ballena

Con la Semana Cultural de Japón en Caracas, la reposición de Las Criadas en el 52 aniversario de Rajatabla; más el concierto del rapero Micro TDH; el estreno de Geranio en el Trasnocho Cultural y La Ballena, nominada a los Premios Oscar, llega el primer fin de semana de marzo.

La Embajada de Japón en Venezuela te invita este 4 y 5 de marzo a ser parte de la Semana Cultural de Japón en Caracas. La programación será en el Centro Cultural BOD y la Plaza La Castellana, en Chacao, e incluirá charlas, talleres, demostraciones de artes marciales, películas, conciertos y danzas. Puedes conocer toda la agenda en este link. Entrada libre.

El rapero venezolano Micro TDH llegará con su primera gira, 9 World Tour, a Caracas el sábado 4 de marzo. Estará en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes al ritmo de sus temas más famosos como Cafuné, Bésame sin Sentir y Te Vi.

Los menores de edad solo pueden asistir en compañía de un representante, en caso de que asistan grupos de adolescentes debe haber por lo menos un adulto con ellos. Hora: 6 p.m. Entradas: $35 y $60.

A partir de hoy se puede ver en las salas de cine La Ballena, una película basada en la obra teatral homónima de Samuel D. Hunter. En este filme Brendan Fraser regresa a la pantalla grande con un papel especialmente sensible para él, quien en los años recientes sufrió algo similar a lo que padece el protagonista.

Esta cinta cuenta la historia de Charlie, un solitario profesor de inglés con obesidad severa que intenta mejorar su relación con su hija antes de que sea demasiado tarde. Se proyectará en Cinex y Cines Unidos.

El Festival de Jóvenes Directores está en su etapa final y este viernes 3 de marzo a las 7:30 p.m. se estrenará en el Trasnocho Cultural Geranio, de Xiomara Moreno, dirigida por Jorge Rivero Mejias.

Esta comedia se desarrolla en un sanatorio mental y con sus juegos de palabras y las insólitas situaciones harán dudar al público de sí mismo. Theylor Plaza protagonizará esta delirante puesta en escena y estará acompañado por Moisés Berr, Jesús Das Merces y Carlos Manuel González. Funciones: viernes a las 7:30 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

El sábado 4 de febrero a las 7 p.m. el Grupo Actoral 80 se presentará en el Trasnocho Cultural con una función especial de Monólogos de la vagina, de Eve Ensler, en beneficio de la operación de la cantante Raquel Castaños. Dora Mazzone, Marianella Salazar y Julie Restifo interpretarán estos monólogos, bajo la dirección de Héctor Manrique y la producción de Carolina Rincón.

Este trabajo “aborda experiencias sexuales femeninas, tanto placenteras como traumáticas” y busca abrir los ojos a la audiencia respecto de la mujer. Entradas: $20.

El viernes 3 de marzo a las 6 p.m. se reestrenará en la Sala Rajatabla Las Criada , en versión de la directora Marisol Martínez, quien hace una propuesta inclusiva, creativa y desafiante de la pieza del dramaturgo Jean Genet. La obra transcurre con coreografías Vogue, maquillajes y estética Queer Queen que se mezclan con la crudeza de los textos que cuestionan la explotación social tal como lo dibuja la versión original del autor francés.

El elenco incluye a Luis Vicente González, Aisak Ovalle, Antonio Urdaneta, Rohan Montilla y Frank Coello, quienes se subirán a las tablas los viernes a las 6 p.m., y los sábados y domingos a las 5 p.m. Entradas: $5.

“Adonis Creed ha tenido éxito en su carrera y en su vida familiar, cuando un amigo de la infancia y antiguo prodigio del boxeo sale de la cárcel y está entusiasmado por demostrar que merece una oportunidad en el ring contra el exitoso Creed”, esta es la sinopsis de Creed III, la tercera entrega de la saga de películas derivadas de la icónica franquicia de Rocky. El filme estará en Cinex y Cines Unidos a partir de hoy 2 de marzo.

Alicia Banquez se presentará en concierto el viernes 3 de marzo a las 7 p.m. en el Centro Cultural BOD, donde interpretará un repertorio que incluye el sencillo con el que debutó como compositora este mismo 2023: Nada. Entradas: desde $27,27.

El Centro de Acción Social por la Música te invita el sábado 4 de marzo a las 3 p.m. a la Sala Fedora Alemán, donde el Ensamble de Percusión Venus junto a la Agrupación Mujer Tambor darán un concierto que no te puedes perder. Oraly Rodríguez será quien dirigirá a estas talentosas mujeres. Entrada libre.

El domingo 5 de marzo Luis Fernández estará en el Centro Cultural BOD con su monólogo No eres tú, ¡Soy yo! En este espectáculo Fernández usará los datos que ha conseguido de más de quinientas entrevistas con extraordinarias mujeres venezolanas e intentará llegar tanto al público femenino como al masculino. Hora: 5 p.m. Entradas: desde $18,18.

Siguen en cartelera

Hasta el 12 de marzo se presentará Hamlet, de Rufino Dorta, en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, en la urbanización Las Palmas de Caracas. Esta propuesta utiliza algunos textos del clásico de William Shakespeare, pero es una versión totalmente libre y cuenta una historia diferente sobre la introspección del actor como artista. Esta puesta en escena es protagonizada por Ludwig Pineda y Omar Churion. Funciones: de jueves a sábados a las 5 p.m., y los domingos a las 3 p.m. Entradas: $5.

El viernes 3 y el domingo 5 de marzo serán las últimas tres presentaciones de Sangre en el Diván en el Trasnocho Cultural. Esta obra del Grupo Actoral 80 se basa en la novela homónima escrita por Ibéyise Pacheco y narra las confesiones estremecedoras del siquiatra y exrector de la UCV, Edmundo Chirinos, condenado a 20 años de prisión por el asesinato de la joven Roxana Vargas, de 19 años. La dirección está a cargo de Héctor Manrique, quien también protagoniza, y de Pedro Borgo. Funciones: viernes a las 8 p.m. y el domingo a las 7 p.m. Entradas: $10.

Hasta el 5 de marzo se presentará El efecto, de Lucy Prebble, en el Trasnocho Cultural. Sebastián Chong, el director de la pieza, la describe como una “obra dramática emotiva y sorprendentemente humana que profundiza en la cordura, el cerebro y los límites de la medicina, junto con las ideas del destino, la lealtad y la inevitabilidad de la atracción física”. El elenco lo componen: Kate Ramos, Mauricio Celimén, Rossana Hernández y Elvis Chaveinte. Funciones: viernes a las 5:30 p.m., y sábado y domingo a las 4:30 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

También está Taxi, de Ray Cooney, en el Centro Cultural BOD. En esta versión de Juan Souki actúan: Aroldo Betancourt, Sonia Villamizar, Maria Antonieta Duque, Augusto Nitti, César Bencid y Agustín Segnini. Es una comedia sobre los enredos de Juan García, un taxista que tiene dos familias al mismo tiempo. Funciones: jueves, viernes y sábados a las 7 p.m., y los domingos a las 5 p.m. Entradas: desde 406,69 bolívares.

Hace más de 10 años James Cameron nos trajo Avatar, la película más exitosa de la historia y uno de los filmes con mejores efectos especiales que se hayan visto. Puedes ver The Avatar: The Way of Water en Cines Unidos y Cinex, para descubrir cómo han progresado las vidas de nuestros protagonistas después de los sucesos de la primera entrega.

Aún puedes ver en Cinex del Tolón la más reciente película de Todd Field: TÁR. Esta cinta es protagonizada por Cate Blanchett y trata de qué pasa cuando se pierde el poder. El largometraje cuenta la historia ficticia de Lydia Tár, una prestigiosa directora de orquesta que debe enfrentar cómo su vida mediática se derrumba después que se descubren sus secretos más oscuros.

Los Fabelman es el proyecto más íntimo y personal de Steven Spielberg. Este filme narra sus primeros años de formación artística y cómo su familia fue fundamental para consolidar su amor por el séptimo arte. La cinta cambia los nombres de los involucrados, pero mantiene intactos los hechos que llevaron a Spielberg a ser quien es hoy en día. Se proyecta en Cinex del Tolón.