Laponia, Festival de Jóvenes Directores y la Simón Bolívar abren la cartelera de 2023

La escena cultural caraqueña retomará sus actividades esta semana y por eso la Agenda Solaz comienza el 2023 con las mejores recomendaciones. El estreno de la obra Laponia, dirigida por Basilio Álvarez; el 8vo Festival de Jóvenes Directores, patrocinado por el Centro Cultural Trasnocho, y conciertos de la Simón Bolívar son parte de la marquesina.

El 20 de enero se estrenará Laponia, dirigida por Basilio Álvarez. En esta nueva producción del Grupo Skena, Sócrates Serrano, Nerea Fernández, Patty Oliveros y Marcos Moreno dan vida a la historia de una familia caraqueña que decide pasar la Navidad en un poblado de Finlandia, donde vive la hermana de la madre. ¿Qué podría salir mal? Averígualo por ti mismo en el Trasnocho Cultural. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

A partir del viernes 20, y hasta el domingo 29 de enero, podrás disfrutar de la propuesta teatral de Armando González en la 8va edición del Festival de Jóvenes Directores: Cubiertos de Plata. La historia trata de una pareja mayor que recibe en Miami a su hija, que busca tomarse un respiro de Caracas, y esto da paso a una cena cuanto menos interesante.

Actúan: Raquel Yánez, Carolina Leandro, Daniel Jiménez, Stephanie Cardone, Gabriel Duno y Cathe Osuna. Las funciones serán los jueves, viernes a las 7:30 p.m., y los sábados y domingos a las 7 pm. Entradas: $10 los viernes, y $15 los sábados y domingos.

Después de varios años en el Reino Unido, la actriz Gledys Ibarra llega al país para protagonizar La Monstrua, de Ariel Mastandrea, en el Centro Cultural BOD desde hoy 19 de enero a las 7 p.m. Este monólogo está lleno de humor negro, alegría y reflexión que te darán de qué hablar. Funciones: jueves, viernes y sábados a las 7 p.m, y domingos a las 5 p.m. Entradas: desde 453,92 bolívares.

El Centro de Acción Social para la Música abrirá su año de conciertos con la presentación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, bajo la batuta del maestro Gonzalo Hidalgo, en la Sala Simón Bolívar el 20 de enero a las 5 p.m. El repertorio incluirá la Sinfonía N° 4 en do menor, D.417, de F. Schubert; y Una Vida de Héroe, Op 40, de R. Strauss. Entradas: $5 y $10.

Mi último delirio subirá otra vez el telón en el Trasnocho Cultural el viernes a las 6 p.m. Con la ayuda de la historiadora Inés Quintero, el Grupo Actoral 80 se apoyó en las misivas y cartas escritas por Simón Bolívar para indagar en la figura del Libertador y retratarlo de la forma más fiel posible en esta pieza dirigida por Pedro Borgo y protagonizada por Héctor Manrique. Funciones: viernes a las 6 p.m., y los sábados y domingos a las 5 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

El maestro Boris Paredes vuelve a dirigir a la Orquesta Barroca Simón Bolívar, para ofrecer el concierto Fulgores de Dresden. La cita será el 22 de enero a las 11 a.m. en la Sala Simón Bolívar, donde se podrán escuchar piezas de compositores tales como Jan Dismas Zelenka, Friedrich Fasch, Francesco Maria Veracini, Johann David Heinichen, Johann Adolf Hasse y Johann Georg Pisendel. Entradas: $5 y $10.

Siguen en cartelera

Hace más de 10 años James Cameron nos trajo Avatar, la película más exitosa de la historia y uno de los filmes con mejores efectos especiales que se hayan visto. Puedes ver The Avatar: The Way of Water en Cines Unidos y Cinex, para descubrir cómo han progresado las vidas de nuestros protagonistas después de los sucesos de la primera entrega.

Black Panther: Wakanda Forever, secuela de la película de 2018 que fue nominada a los Premios Oscar, sigue en las salas de Cinex y Cines Unidos. En 2020 el protagonista de la primera entrega falleció y Marvel Studios decidió retirar a su personaje de su universo cinematográfico, por lo que la protagonista de este filme será la hermana de T’Challa, héroe que interpretaba Boseman.