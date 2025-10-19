Lo visto más de una vez en películas fue un hecho real la mañana de este domingo en París. donde un grupo de ladrones robó en solo siete minutos unas joyas napoleónicas en la galería Apolo del Museo del Louvre.

El botín, de cuyos detalles aún no hay información precisa, tiene «un valor patrimonial e histórico incalculable», señaló el ministro francés del Interior, Laurent Núnez.

«Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontremos a los autores y sobre todo los bienes robados», declaró Núñez en una entrevista a la emisora France Inter en la que los primeros elementos apuntan a que los ladrones habían hecho prospecciones previas.

El ministro no quiso precisar cuáles son las joyas sustraídas, más allá de que estaban en la galería Apolo, pero Le Parisien indicó que fueron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses, incluidos un collar, una diadema y un broche, reporta la agencia EFE.

Lo que sí que explicó es que fueron tres o cuatro personas que penetraron en el museo tras utilizar un montacargas que les permitió subir hasta el primer piso.

Allí reventaron una ventana y se dirigieron a las vitrinas donde estaban las joyas y una vez con el botín huyeron en moto.

El titular de Interior insistió en que los ladrones «actuaron muy muy rápido». También aseguró que las fuerzas del orden acudieron «inmediatamente» y que están movilizadas.

Núñez acudió esta mañana, poco después del suceso, que tuvo lugar entre las 9.30 y las 10.00, al Museo del Louvre, adonde también fue la ministra de Cultura Rachida Dati.

La ministra Dati dijo que los ladrones que perdieron en su huída una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia.

En una entrevista al canal TF1 en la que se le preguntaba por si se había localizado una corona, Dati respondió que «efectivamente se ha encontrado una joya que se está evaluando», sin precisar exactamente cuál es, aunque el diario Le Parisien, sin precisar sus fuentes, había indicado poco antes que es la corona de la emperatriz Eugenia y que está fracturada.

Cerrado el Louvre tras ser evacuado

El Louvre fue totalmente evacuado y va a estar cerrado durante todo el día, sobre todo «para preservar las pruebas» del robo con los que van a trabajar los investigadores, que tienen también imágenes de vídeovigilancia.

El ministro Núñez reconoció que «hay una fragilidad» en la seguridad de los museos franceses y por eso se lanzó un programa para mejorar la situación, y eso también afecta al Louvre.

Al mismo tiempo, quiso dejar claro que «no se puede impedir todo» y «no se puede esperar que el riesgo cero exista».

La Fiscalía de París, que llevará las riendas de la investigación, abrió una investigación por robo en banda organizada y asociación de malhechores criminal.

El Louvre es el museo más visitado del mundo, con 8,7 millones de personas el pasado año.

Con información de la agencia EFE