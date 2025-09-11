Las audiencias venezolanas de Netflix hablaron: y la épica de guerra La mujer rey se coronó como la película más vista de la plataforma de streaming de la semana. Le siguen de cerca la exitosa animación Las guerreras k-pop y la fresca comedia de crimen con un elenco lleno de estrellas, El club del crimen de los jueves.

La mujer rey

Inspirada en hechos reales, La mujer rey es la cinta más vista de la “N Roja” en Venezuela esta semana. Viola Davis, ganadora del Oscar, protagoniza este filme en el que interpreta a la General Nanisca. La trama narra cómo un grupo de guerreras de élite protegen su reino africano de sus enemigos.

Las guerreras k-pop

En el segundo puesto se encuentra Las guerreras k-pop, película animada que se convirtió en la más exitosa en la historia de la plataforma. Inspirada en el popular mundo del K-pop, la cinta sigue a un grupo de superestrellas del género que, en secreto, llevan una doble vida como cazadoras de demonios.

El club del crimen de los jueves

El tercer lugar es para El club del crimen de los jueves, una comedia dirigida por el aclamado Chris Columbus. El largometraje se centra en un grupo de detectives aficionados y jubilados interpretados por grandes actrices y actores como Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie.

Los desenredos del amor

Los desenredos del amor, drama juvenil surcoreano, también sigue en la lista. La trama sigue los pasos de una adolescente que, soñando con ser aceptada, se obsesiona con alisar su pelo rizado.

Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar

Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar captó la atención del público venezolano esta semana. Este documental de investigación expone la aterradora historia real de una adolescente y su novio, quienes se ven acosados sin piedad por mensajes de texto anónimos.

Caerás

El thriller psicológico alemán Caerás se mantiene en el top. La película narra la historia de una joven que, durante unas vacaciones, se ve envuelta en una peligrosa red de secretos y deseos.

Un hombre abandonado

El emotivo drama turco, Un hombre abandonado, también continúa dando de qué hablar entre los usuarios venezolanos de Netflix. La historia cuenta como un hombre regresa a casa tras una condena en prisión por un crimen cometido por su hermano.

El hombre del norte

La brutal épica vikinga El hombre del norte conserva su espacio en el listado semanal. Dirigida por Robert Eggers, la película narra el sangriento camino de venganza de un príncipe nórdico por el asesinato de su padre. Esta producción se basa en el cuento nordico Amleth, leyenda que se dice inspiró a William Shakespeare para escribir Hamlet.

Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw

La acción no podía faltar, y se hace presente en la lista de la mano de Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw. Este exitoso spin-off de la popular saga reúne a los personajes de Luke Hobbs, interpretado por Dwayne Johnson, y Deckard Shaw, en la piel de Jason Statham, en una explosiva misión.

Mente indomable

Y para cerrar el top está un clásico que demuestra su atemporalidad, Mente indomable. La aclamada cinta protagonizada por Matt Damon, Robin Williams y Ben Affleck sigue los pasos de un joven genio de las matemáticas con problemas de conducta y su camino para enfrentar sus demonios internos.