La misión DART sí logró cambiar la órbita de su asteroide objetivo

Hace dos semanas, el mundo “se detuvo” ante un avance científico impresionante: DART, una nave del tamaño de un automóvil logró su cometido de impactar un asteroide.

Con esto probaba y hacía realidad el concepto de defensa planetaria, en caso de cualquier amenaza de asteroides en el futuro.

Dos semanas después, en una conferencia de prensa el martes 11 de octubre, los científicos han confirmado su éxito.

El análisis de los datos obtenidos en las últimas dos semanas por el equipo de investigación de la Prueba de Redirección de Doble Asteroide (DART, por sus siglas en inglés), de la NASA, muestra que el impacto cinético de la nave espacial con su asteroide objetivo, Dimorphos, alteró con éxito la órbita del asteroide.

Desde la colisión intencional de DART con Dimorphos el pasado 26 de septiembre, los astrónomos han estado usando telescopios en la Tierra para medir cuánto ha cambiado ese tiempo.

La medida tiene un margen de incertidumbre de aproximadamente más o menos 2 minutos y antes los expertos estimaron un cambio de período de órbita exitoso mínimo de Dimorphos como un cambio de 73 segundos o más.

DART marca la primera vez que la humanidad cambia deliberadamente el movimiento de un objeto celeste y la primera demostración a gran escala (exitosa) de la tecnología de desviación de asteroides.

Esto, con el fin de estar preparados ante cualquier amenaza de asteroide que pueda impactar la Tierra.

