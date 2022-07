La historia de la «puerta» en Marte o qué es una pareidolia

En mayo de este año, una noticia marciana recorrió todo el planeta Tierra. El rover Curiosity, que “vive” en el planeta rojo desde 2013, fotografió una “puerta” en Marte.

Fueron tantas las especulaciones sobre lo que capturó el rover, que el equipo científico tuvo que emitir un hilo de tuits desde la cuenta del @MarsCuriosity para aclarar la situación.

Realmente no se trató de una puerta, sino de una característica geológica natural mezclada con un poco de pareidolia, un fenómeno psicológico donde, en pocas palabras, los humanos apreciamos formas reconocibles en objetos.

Y no ha sido la primera vez que sucede algo así.

La pareidolia es descrita como la tendencia humana a ver formas reconocibles en objetos o datos que, de otro modo, no son familiares, como ojos y cara en vehículos, ventanas o escobas.

Desde la NASA, han registrado diferentes “formas familiares” en Marte y otros lugares del cosmos, como galaxias o imágenes de objetos espaciales.

“Y es cierto, ven algo familiar, pero en realidad es porque están experimentando pareidolia”, explican desde el sitio web de ciencia marciana.

Un ejemplo de pareidolia espacial registrado por la NASA es el del púlsar PSR B1509-58, o B1509 (abreviado), donde el objeto parece la radiografía de una mano, por lo que el objeto también fue apodado “mano de Dios”.

Otras imágenes con pareidolia muestran “caritas felices” en planetas, un Muppet en Marte o el Sol con cara del personaje Jack, capturada por el Observatorio de Dinámica Solar y usada para la época de Halloween.

El equipo científico del Curiosity explicó que se trataba de una característica geológica del planeta y no una puerta. Para comprobar su afirmación, compartieron una panorámica completa de la zona, pues muchas de las imágenes compartidas solían ser recortadas y manipuladas.

En la imagen, hay una pequeña grieta en un círculo rojo (de menos de 30 cm de altura) entre dos fracturas de una roca. “Hay varias fracturas lineales en el montículo, pero en este punto, varias fracturas se cruzan, lo que permitió que la roca se rompiera en ángulos tan agudos”, explicaron.

Some of you have noticed this image I took on Mars. Sure, it may look like a tiny door, but really, it’s a natural geologic feature! It may just *look* like a door because your mind is trying to make sense of the unknown. (This is called "pareidolia") https://t.co/TrtbwO7m46 pic.twitter.com/VdwNhBkN6J