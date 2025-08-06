Durante diez días, a partir de este 7 de agosto, la diversidad como motor artístico tomará la escena en Caracas con el estreno del Diverfest 2025, el festival de arte y discapacidad.

Esta edición del festival se consolida como un espacio de encuentro, inclusión y sensibilidad artística con una programación integral donde, indica la nota de prensa, convergen distintas disciplinas, tales como: teatro, con puestas de escenas inclusivas; danza y artes plásticas con la exposición La oveja de colores, que se exhibirá del 9 al 17 de agosto en la sala 6 del Museo de Bellas Artes.

También habrá talleres vivenciales y actividades formativas pensadas para compartir saberes sin fronteras.

Este Diverfest contará con la participación de artistas invitados de Maracay y Guanare, además de creadores internacionales de Argentina.

Qué trae el Diverfest 2025

El público podrá ver las propuestas artísticas de agrupaciones como Títeres Tuqueque; Ubuntu, del Teresa Carreño; Makandal Unearte-Portuguesa; APOYE, Atelier de Pintores, Andares Danza Inclusiva, Caramba es Diversidad, Cromosomas de Pasión y Ritmo, entre otros artistas que compartirán sus experiencias.

El festival, con el respaldo de la Embajada de Francia, está a cargo de Producciones DV y APOYE como organización anfitriona con sus más de 30 jóvenes y adultos con síndrome de Down.

El Museo de Bellas Artes, la Sala Rajatabla y Librería del Sur del Teresa Carreño, serán parte de los escenarios donde este festival que impulsa una agenda cultural enfocada en los derechos, la participación y la valoración de todas las expresiones.