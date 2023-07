Julio se va con el Festival Movistar, Lagos, Ilán Chester y Microteatro

Por primera vez Caracas podrá vivir el Festival Movistar en vivo y en directo, pues la Concha Acústica de Bello Monte recibirá este fin de semana la edición presencial del evento.

En la misma Concha Acústica el dueto de pop Lagos también ofrecerá un concierto con el que dará inicio a su nueva gira nacional. Por los lados de las artes escénicas, está la temporada de Microteatro Caracas en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT).

El 30 de julio la Concha Acústica de Bello Monte acogerá la primera edición en vivo del Festival Movistar. Esta iniciativa, que se realizó de 2020 a 2022 vía online, dará un paso más y ofrecerá un programa con algunas de las bandas venezolanas más destacadas de los últimos tiempos.

Los Amigos Invisibles, Anakena, Meera, Motherflowers y Jambene serán las agrupaciones invitadas a esta versión presencial del festival. Hora: 4 p.m. Entradas: $40 y $70.

El dueto de new pop Lagos, conformado por Agustín Zubillaga y Luis Jiménez, se presentará el 29 de julio en la misma Concha Acústica de Bello Monte para iniciar su más reciente gira nacional. “Cuerno”, “Roma” y “Guerra fría” son algunos de los temas que podrás corear junto al grupo a partir de las 8 p.m. Entrada: $40 y $60.

El Anfiteatro El Hatillo recibirá este 30 de julio al cantautor venezolano Ilan Chester, quien alternará episodios de su vida con algunas de sus canciones más famosas para deleitar a su público con un concierto que titula Canciones y Cuentos. Horario: 7 p.m. Entradas: entre $32 y $65.

Hasta el 30 de julio estará la temporada Microteatral de Caracas, en el Urban Cuplé del CCCT. Son 33 salas con obras de 15 minutos; hay 6 funciones diarias de jueves a domingo desde las 6:45 p.m. hasta las 9:15 pm. Entradas: 174 bolívares. Hoy jueves hay promoción de 2×1.

El Ballet Teatro Teresa Carreño se subirá al escenario de la Sala Ríos Reyna el viernes 28 de julio para estrenar Siempre Nebrada 2023, un espectáculo en el que interpretarán dos piezas del bailarín y coreógrafo venezolano Vicente Nebrada: Percusión para Seis Hombres y Pentimento. Funciones: viernes a las 6 p.m., sábado a las 6 p.m., y domingo a las 11 a.m. y a las 6 p.m. Entradas: entre $9 y $30.

Sofia Castillo visitará el Centro Cultural BOD este 28 de julio a las 7 p.m., para formar parte de las Noches de Guataca con su propuesta Criollisima. La artista incluirá en su repertorio temas de Aldemaro Romero, Enrique Hidalgo, Henry Martínez y demás melodías popularizadas por cantantes de la categoría de Gualberto Ibarreto, Cecilia Todd, María Rivas, Ilan Chester. Entradas: desde $13,64.

La obra Renny presente, homenaje a Renny Ottolina, volverá al Trasnocho Cultural el 28, 29 y 30 de julio. Los artífices de este tributo son Daniel Jiménez, quien también interpreta al mítico hombre de televisión, y Jorgita Rodríguez, la productora de la obra.

Jiménez estará acompañado por la bolerista Estelita del Llano, invitada especial. Además, de Anett Álvarez, Johanna Centeno, Keyla Amparan y Ariadna Istúriz como parte de lo que se conocía como Las chicas Renny; es decir, el cuerpo de baile del programa. Funciones: viernes a las 6 p.m., y sábado y domingo a las 5 p.m. Entradas: $10.

“¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras sobreviviendo en lugar de vivir?”, esta es la pregunta que se hará Dorian Ortiz en su monólogo Me olvidé de vivir. La pieza se podrá ver en el Trasnocho Cultural el 28 de julio a las 7:30 p.m. y tendrá una única función. Entradas: $10.

La Orquesta de Cámara Simón Bolívar, bajo la batuta de Enluis Montes, estará en el Centro de Acción Social para la Música para interpretar Serenade for Strings Op. 20, E minor de Edward Elgar y la Sinfonía No. 5 en Do menor Op. 67 de Ludwig Van Beethoven. Sala: Simón Bolívar. Entradas: $5 y $10.

La música de Freddy Mercury y su banda Queen se escuchará a todo volumen el 28 de julio a las 7 p.m. en el Centro Cultural Chacao, donde Euforia Rock Sinfónico presentará el concierto Queen Sinfónico. Este homenaje contará con la participación de varios solistas del rock venezolano. Entradas: $20, $30 y $40.

En el mismo Centro Cultural Chacao, pero el 29 de julio a las 11 a.m., se podrá ver El animal más bonito, cuento musical de Eduardo Manzanilla. El quinteto de cuerdas y percusión de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, el director Daniel Gil y las narradoras Constanza y Fernanda Cerraga serán los encargados de este regalo dedicado a los niños. Entradas: $5.

Laura Chimaras presentará su propuesta poético-musical Nunca pierdas la fe, este 29 de julio a las 6 p.m. en el Centro Cultural BOD. La actriz y escritora venezolana dará un espectáculo de música acústica en el que recitará sus poemas como si de una cantante se tratara. Entradas: $30.

Jesús Uzcátegui dirigirá a la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta este 29 de julio a las 5 p.m., cuando toquen en la sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social para la Música. El solista invitado será el clarinetista Henry Pérez y el repertorio incluirá piezas de Wolfgang A. Mozart y Hector Berlioz. Entradas: $5 y $10.

El 29 y 30 de julio el espectáculo Improvisto se presentará en el Trasnocho Cultural. El show, que parte de la técnica de la improvisación teatral usada como forma de comedia, ofrece una exhibición que promete hacerte reír. Funciones: sábado y domingo a las 7 p.m. Entradas: $12.

Tras siete años sin venir a su ciudad natal, Daniela Padrón regresa a Caracas para celebrar el lanzamiento de su primera producción cinematográfica: Bach to Venezuela. La violinista nominada al Latin Grammy dará un concierto en el Centro Cultural BOD el 30 de julio a las 11:30 a.m. Entradas: $18,18.

Julio es el mes del niño y para despedirlo Sonartist Ensamble llegará el domingo 30 al Centro Cultural BOD con la obra infantil Pedro y el lobo. Descubre la historia de un niño que salta la valla de su pueblo y se encuentra un lobo con el que vivirá divertidas aventuras.

Esta pieza, basada en el cuento original de Serguéi Prokófiev, es narrada por Andrés Barrios y cuenta con la dirección escénica de Orlando Paredes. Hora: 4 p.m. Entradas: desde $9,09.

El sábado 29 y el domingo 30 de julio puedes asistir a la sala La Viga, en el Centro Cultural Chacao, para ver La vuelta al mundo. Este montaje, escrito y dirigido por Jean Helmuth, está basado en la novela La vuelta al mundo en ochenta días, de Julio Verne.

En la puesta en escena participan niños y adolescentes que estarán acompañados por los actores Aurelie Vizcuña, Gustavo D’Elia, Valeria Hernández, Sara Requena, Sofía Sánchez, Albert Suescun, Isabella Chelle y Gianella Pacheco. Funciones: 3 p.m. Entradas: $5.

Siguen en cartelera

Hasta el 30 de julio, Thespis, la selección de teatro de la Universidad Metropolitana (Unimet), estará en el Trasnocho Cultural con Las esenciales, de la autora francesa Faustine Nogués.

Rossana Hernández dirige este montaje en el que se cuenta la huelga de un grupo de trabajadores de la línea de corte de un matadero, quienes protestan luego de un trágico accidente laboral en el que muere una de sus compañeras. La jefa no se hace responsable y nadie, además, sabe quién es el dueño de la empresa.

Mariela Suárez, Camila Rodríguez, Ana Celeste Mucci, Clementina Arabia, Miguel Cabrera, Yurvy Aponte, José Porta, Rodrigo Torres y Sebastián Chong se ponen en la piel de estos personajes. Horario: viernes a las 6 p.m., y los sábados y domingos a las 5 p.m. Entradas: $10.

En la sala Rajatabla sigue Roma, una obra versionada por Jan Thomas Mora sobre el clásico shakesperiano Julio César, donde el gran dramaturgo inglés habla de la traición y los traidores.

Esta versión, retadora del poder y dirigida por Marisol Martínez, narra la historia de la prisión Roma, donde un grupo de reclusos, de la mano de un director de escena, trabaja en el montaje de la obra Julio César. A lo largo de los ensayos, la línea entre la realidad y la ficción se difumina para mezclar la tragedia de Shakespeare y las vivencias de los presidiarios.

El elenco está compuesto por: Antonio Delli, José Martínez, Omar Churión, Jeizer Ruíz, Luis Vicente González, Jayler Romero, Armando Andrés González, Kley Barret y Andrés Infante Sorondo. Funciones: viernes a las 6 p.m., y los sábados y domingos a las 5 p.m. Entradas: $5.