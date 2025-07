El valle capitalino despide el mes de julio con una cartelera donde conviven estrenos teatrales, homenajes musicales y espectáculos infantiles como Encanto y Luli Pampin.

La cartelera incluye desde el estreno de un concierto para clarinete hasta obras de teatro como Ernesto Ex Machina y El Día de su Cumpleaños.

Este sábado 26 de julio en la Asociación Cultural Humboldt, a las 4 p.m., la Sinfónica Ayacucho clausura la primera parte de su temporada 2025 con un concierto especial del XI Festival Internacional de Jóvenes Clarinetistas. La batuta estará en manos de la maestra Elisa Vegas.

El programa incluye el estreno mundial del Concierto para Clarinete y Orquesta de Andrés Levell, interpretado por el maestro Valdemar Rodríguez. También se presentará la Suite N°1 de Carmen de Bizet y la Suite Latinoamericana del colombiano Andrés Acosta, con Guillermo Marín como solista invitado. Entrada libre.

La pieza Ernesto Ex Machina llega este 25 de julio al Espacio Plural del Trasnocho Cultural. Esta comedia de engaños y redenciones, escrita y dirigida por Gustavo Lara Jr., cuenta con las actuaciones de Arturo Rodríguez, Ashly Bracho, Dayna D’Addio, Gabriela Vielma, Gennaro D’Addio, Ivanna Ramírez, Mencey Morales, Nicole Mouzo, Rafael Graterol, Santiago Díaz y Valeria Magdaleno.

Ambientada en el Londres victoriano, sigue a una troupe de actores en decadencia que recibe la inesperada visita de un supuesto duque dispuesto a rescatarlos del olvido, aunque también guarde sus propios secretos. Función: 7 p.m. Entradas: $8.

Una cena familiar se convierte en campo de batalla emocional en El Día de su Cumpleaños, escrito por Carlos Vivas y se podrá ver en el mismo Trasnocho Cultural este 26 de julio a las 7 p.m.

Bajo la dirección del propio Vivas, el montaje cuestiona si el amor realmente basta para sanar. En esta puesta de escena los Santos se ven forzados a enfrentar lo que callaron por años.

En escena: Ray Martínez, Pablo Sánchez, Patricia Alves, Carmela Prat, Carlos Vivas, Gabriel Ornelas y Evehelisse Harting Collin. Función única el sábado a las 7 p.m. Entrada: $8.

Este fin de semana podrás asistir al Teatro Líder para adentrarte en los andes colombianos al ritmo de la música con: Encanto, el musical.

Esta puesta en escena adapta la película homónima de Disney, que cuenta la historia de una familia en la que todos tienen habilidades fantásticas y viven en un pueblo oculto en las montañas de Colombia. Funciones: 27 y 28 de julio a las 11 a.m. Entradas: $6,18.

Esos mismos días 26 y 27 de julio, en el propio Teatro Líder, habrá otra oferta de teatro para los más pequeños de la casa: Spiderman, viaje en el multiverso. Esta obra recrea la historia de la película animada Spiderman in to the Spiderverse, que trata sobre un chico que debe convertirse en el nuevo Spiderman. Funciones: 3 p.m. Entradas: $5.

Y si te parece poco, el 26 y 27 de julio se presentará en el Teatro Líder El musical de los 100 años, un show interactivo que reúne a algunos de los personajes más icónicos de Disney.

Los ratoncitos Mickey y Minnie, y muchos más, prometen ofrecer a los más pequeños de la casa una mañana llena de magia y diversión. Funciones: 5 p.m. Entradas: $11,85.

El mundo de fantasía, color y canciones de Luli Pampin llega a Caracas con El Libro Musical, un espectáculo que encantará a los más pequeños en la Concha Acústica de Bello Monte. La popular artista infantil se embarca en una nueva aventura donde las historias cobran vida a través de la música y la imaginación. Función única el lunes 29 de julio a las 3 p.m. Entradas: desde $35.

Este jueves 25 de julio el Centro Cultural Chacao se llena de sensualidad, humor y música con Cabaret Burlesque, una noche para dejarse llevar por el encanto del espectáculo.

Con un elenco diverso y carismático, esta propuesta mezcla el arte del burlesque clásico con toques modernos de danza y picardía. Función: a las 8 p.m. Entradas: $10.

En el Centro Cultural Chacao se podrá ver desde este viernes 25 de julio hasta el domingo 26 de julio Yo soy Madame Lafontaine, montaje escrito y protagonizado por Manuel Arguinzones y la dirección de escena de Miguel Issa.

Madame Lafontaine promete llevar al público a través de un viaje lleno de humor y nostalgia, explorando el idioma y la cultura francesa. Funciones: viernes y sábados a las 6 p.m., y el domingo a las 5 p.m. Entradas: $15.

Este fin de semana continúa la temporada musical de la Escuela Centro de Formación Cultural en el Centro Cultural Chacao. El segundo, de los cinco musicales que se presentarán en este recinto, será Anything Goes.

La historia gira en torno a las travesuras a bordo de un trasatlántico que va de Nueva York a Londres. Funciones: el sábado 26 de julioa las 11 a.m. y a las 5 p.m. Entradas: $10 y $25.

Y este mismo 26 de julio, en el mismo Centro Cultural Chacao, habrá una única función de la comedia Soltero, casado, viudo y divorciado, escrita por el argentino Román Sarmentero.

Dairo Piñeres dirige este montaje en el que un soltero, un casado, un viudo y un divorciado exhiben de forma humorística las conversaciones que los hombres pueden tener sobre las mujeres. Xavier Muñoz, Karl Hoffman, Marcos Moreno y Rolando Padilla encarnan a estos cuatro personajes. Hora: 8 p.m. Entradas: $5, $10 y $15.

Sigue en cartelera

La Orquesta de Cámara Simón Bolívar cerrará este fin de semana el ciclo Eterno Beethoven, que también rinde homenaje a la memoria del maestro Rodolfo Saglimbeni.

Entre el 24 y el 26 de julio Enluis Montes Olivar dirigirá las sinfonías 6, 7, 8 y 9, del gran compositor Ludwig Van Beethoven. Todas las funciones serán en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música. Entradas: información completa a través de este enlace.

En la sala Rajatabla se presentarán las últimas funciones de Beneméritos Amores, propuesta musical y teatral de la Fundación Rajatabla junto a Kiwi Teatro, que se ambienta durante la celebración del cumpleaños del férreo mandatario tachirense Juan Vicente Gómez.

Original de Cora Farías Altuve, y con la dirección de Francisco García Pérez, esta pieza busca ser un vívido retrato de Gómez y su vida familiar. El elenco lo conforman: Pedro Pineda, Ambar Valero, Luna N. Sosa, Judith Zender, Doris Aponte, Veruska Ljubisavljevic, Rosmir Ríos Mejías, Angélica Vitanza, Miriam Celi P., Elisa Castro, Yare Dugarte, Elimar Rojas, Ivonne Moreno, Esther La Roche. Funciones: viernes y sábado a las 5:30 p.m. Entradas: $5.

Hasta el 27 de julio puedes asistir al Trasnocho Cultural para disfrutar de El método Grönholm, del español Jordi Galcerán, dirigida por Daniel Uribe. Esta obra “aborda como tema central la crueldad de las relaciones en el ámbito laboral” y trata sobre cuatro aspirantes a un puesto de trabajo muy importante de una empresa.

María Antonieta Duque, Antonio Delli, Rafael Romero y José Luis Dávila darán vida a los cuatro personajes principales del montaje. Funciones: viernes a las 6 p.m. y sábado a las 5 p.m. Entradas: $12.

En el Trasnocho Cultural sigue Improvisto, el show que parte de la técnica de la improvisación teatral usada como forma de comedia. En este espectáculo el público escribe palabras antes de la función y los actores crean una obra a partir de ellas sin una libreta. Hora: jueves a las 7 p.m. Entradas: $7.

“En un país muy grande mandaba un General chiquito, tan chiquito que para sobresalir un poquito ordenaba a todo su pueblo a caminar de rodillas y ser de color gris”, esta es la premisa con la que parte la obra infantil El generalito, que se mantiene en la marquesina del Trasnocho Cultural.

Esta es una versión de Alfonzo Villalobos del texto homónimo de Jorge Díaz, en el que este generalito se siente más grande que los demás hasta que uno de los habitantes de su pueblo descubre la libertad. Funciones: sábados y domingos a las 3 p.m. Entradas: $5.