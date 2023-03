Gran Radio Riviera en Teatrex, música electrónica en la USB y Peter Pan on ice en la Concha Acústica

El concierto de Gran Radio Riviera, en la sala Teatrex, y el décimo aniversario del Festival de Música Electrónica Partai, en la Universidad Simón Bolívar, son las principales atracciones para invertir tu tiempo libre este fin de semana.

Los niños también podrán pasarla bien con Peter Pan on ice, que estará en la Concha Acústica de Bello Monte del 24 al 26 de marzo.

Gran Radio Riviera, una de las bandas más populares del momento en Venezuela, estará en la sala de Teatrex de El Bosque el viernes 24 de marzo a las 7 p.m. Sebastián Crespo (guitarra y voz), Juan Velasco (teclados y voz), Ricardo Sorondo (batería y coros), Edgar “Búho” Galindez (bajo) y Leonardo Fernández (guitarra) se subirán al escenario para interpretar los temas de su más reciente álbum: 0800 Hoy.

La agrupación también tocará sus canciones más conocidas como “Impaciente”, “Tempo” y “Otra vez”. La presentación promete ser el “show más completo de la banda hasta la fecha”, según los integrantes del grupo. Entradas: $10 y $15.

La Universidad Simón Bolívar recibirá el sábado 25 la décima edición del festival de música electrónica más grande de Venezuela: Partai. Este evento llevará a Sartenejas a algunos de los mayores exponentes de este género musical en el país y también tendrá invitados internacionales.

Los principales artistas que pondrán a saltar a todos los asistentes de esta fiesta urbana serán el DJ británico Jaime Jones, los italianos Joseph Capriati y Marco Carola y el trío inglés Mason Collective. Entradas: desde $68,18.

Los más chicos de la casa podrán disfrutar del 24 al 26 de marzo del espectáculo de Peter Pan on Ice, que revive la clásica historia del niño que nunca crece y que vuela junto a la adorable hada Campanita.

Este show de patinaje sobre hielo contará con las Payasitas Nifu Nifa Venezuela, pintacaritas, colchón inflable, música y más actividades para los niños. Lugar: Concha Acústica de Bello Monte. Horario: 7 p.m. Entradas: entre $35 y $75.

El trapero y rapero catalan Rojuu estará por primera vez en Venezuela el 25 de marzo a las 8 p.m. en la sala de Teatrex de El Bosque. Una oportunidad para conocer la música experimental de uno de los artistas más importantes del new wave en español. El concierto será parte de la gira Sueño Eterno Tour, que continuará este mismo mes en Colombia. Entradas: $20.

El profesor Briceño estará en la Universidad Central de Venezuela el 29 de marzo a la 1 p.m. en el Auditorio Naranja con su show Stand-Up Comedy, Descosido. En esta ocasión el comediante hablará sobre la convivencia de pareja y cómo él ha afrontado los cambios en el mundo en los últimos años. Entradas: $11.

Siguen en cartelera

Hasta el domingo 26 de marzo podrás ver HAMLET Washing MACHINE… Express, versión de Luis Domingo González del clásico del dramaturgo inglés William Shakespeare.

Redescubre la tragedia del príncipe Hamlet de Dinamarca, quien busca vengar a su padre y salvar a su madre de su ambicioso tío Claudio, con añadidos como el uso del “teatro físico”, el minimalismo, abstracción, metonimia y la metáfora.

El mismo Gonzalez dirige esta puesta en escena que será protagonizada por Ángel Pelay, quien comparte reparto con Nathalie Tablante, Nadeschda Makagonow, Ignacio Marchena, Josh Araujo y Miguel Suárez. Lugar: Sala Rajatabla. Funciones: jueves, viernes, sábado y domingo a las 5 p.m. Más información en Instagram: @fundacionrajatabla, @zanvaj, @gustavomendozaproducciones, @angelpelay.

El mago Rafael Gorrochoteguia seguirá en la biblioteca de la Asociación Cultural Humboldt para entretener a la audiencia con su show Misterios para mentes curiosas. Este espectáculo de mentalismo te hará cuestionar lo que es real y lo que no lo es.

Horarios: sábado y domingo a las 4 p.m. Entradas: puedes comprarlas en la taquilla del teatro, de martes a viernes de 9 a.m. a 2 p.m., o escribiendo a infoasohumboldt@gmail.com.

Aún puedes disfrutar en Cinex y Cines Unidos de Todo en todas partes al mismo tiempo, cinta reconocida como la mejor película de los Oscar 2023. Averigua cómo una inesperada heroína, interpretada por Michelle Yeo (la mejor actriz 2023), trata de salvar el mundo explicando el multiverso. Esta absurda y alucinante cinta ha causado furor tanto en el público general como la crítica y obtuvo siete premios de la academia el pasado 12 de marzo.

La Ballena, película basada en la obra teatral homónima de Samuel D. Hunter, sigue en las carteleras de Cinex y Cines Unidos. Brendan Fraser ganó el Oscar a mejor actor por este papel especialmente sensible para él, quien en los años recientes sufrió algo similar a lo que padece el protagonista. Esta cinta cuenta la historia de Charlie, un solitario profesor de inglés con obesidad severa que intenta mejorar su relación con su hija antes de que sea demasiado tarde.

En el Trasnocho Cultural está Laponia, dirigida por Basilio Álvarez. En esta producción del Grupo Skena, Sócrates Serrano, Nerea Fernández, Patty Oliveros y Marcos Moreno dan vida a la historia de una familia caraqueña que decide pasar la Navidad en un poblado de Finlandia. ¿Qué podría salir mal? Averígualo por ti mismo. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $10.

“Adonis Creed ha tenido éxito en su carrera y en su vida familiar, cuando un amigo de la infancia y antiguo prodigio del boxeo sale de la cárcel y está entusiasmado por demostrar que merece una oportunidad en el ring contra el exitoso Creed”, esta es la sinopsis de Creed III, la tercera entrega de la saga de películas derivadas de la icónica franquicia de Rocky. El filme se puede ver en Cinex y Cines Unidos.

Hace más de 10 años James Cameron nos trajo Avatar, la película más exitosa de la historia y uno de los filmes con mejores efectos especiales que se hayan visto. Puedes ver The Avatar: The Way of Water en Cines Unidos y Cinex, para descubrir cómo han progresado las vidas de nuestros protagonistas después de los sucesos de la primera entrega.

También está Taxi, de Ray Cooney, en el Trasnocho Cultural. En esta versión de Juan Souki actúan: Aroldo Betancourt, Sonia Villamizar, Maria Antonieta Duque, Augusto Nitti, César Bencid y Agustín Segnini. Es una comedia sobre los enredos de Juan García, un taxista que tiene dos familias al mismo tiempo. Funciones: jueves, viernes y sábados a las 6 p.m., y los domingos a las 5 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.