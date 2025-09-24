En el top de las películas más vistas esta semana en Venezuela el puesto de honor lo sigue teniendo: El otro París, de segunda está el drama La mula, mientras que la popular animación Las guerreras k-pop ya suma 14 apariciones consecutivas en el listado.

El otro París

Una semana más, la comedia romántica El otro París se adueña del primer puesto del top semanal. La cinta, con las actuaciones de Miranda Cosgrove y Pierson Fodé, cuenta la historia de una joven que busca un nuevo comienzo en París, Francia, pero termina en París, Texas.

La mula

Uno de los estrenos que logró entrar al recuento es La mula, dirigida y protagonizada por el legendario Clint Eastwood. El largometraje cuenta cómo un hombre de casi 90 años acepta un trabajo como conductor para un cartel de drogas. El aclamado Eastwood comparte la pantalla con Bradley Cooper.

Las guerreras k-pop

En el tercer puesto encontramos a Las guerreras k-pop, la película más exitosa en la historia de la “N Roja”. Inspirada en la industria del K-pop, el filme sigue los pasos a un grupo de superestrellas del género que llevan una doble vida como cazadoras de demonios.

Y ella dijo quizás

Continuamos con la comedia romántica Y ella dijo quizás. La historia trata sobre una mujer que vive a caballo entre Hamburgo y Estambul, y comienza a cuestionar todo lo que creía saber sobre su vida.

Ocean’s 8: Las estafadoras

En la mitad del ranking encontramos a Ocean’s 8: Las estafadoras, spin-off de la famosa saga de robos Ocean’s 8. Con un elenco femenino de estrellas, que incluye a Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway, la película presenta a un grupo de ladronas que planea un robo multimillonario durante la Met Gala de Nueva York.

Amigos de armas

Otro filme que llega al listado es la comedia dramática Amigos de armas. Dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Jonah Hill y Miles Teller, esta película se basa en la historia real de dos jóvenes que se convierten en traficantes de armas para el gobierno de Estados Unidos.

Sonic 3: La película

Sonic 3: La película logró un lugar en el top. En esta nueva aventura, el veloz erizo debe enfrentarse al Dr. Robotnik y a Shadow, un ser con poderes tan grandes como los de Sonic.

Aventura en Alaska

En el octavo lugar está el drama de supervivencia Aventura en Alaska. La película, dirigida por Frank Hall Green, cuenta cómo una joven se escapa de su tío y se pierde en el vasto desierto de Alaska, donde debe encontrar la manera de sobrevivir.

Caerás

Caerás sigue en el top. El thriller psicológico alemán sigue los pasos de una joven que, durante unas vacaciones, se ve envuelta en una peligrosa red de secretos y deseos que involucra al prometido de su hermana.

Una abogada brillante

Y para cerrar el top 10, está Una abogada brillante, un drama judicial con toques de comedia. La trama gira en torno a un abogado divorciado que para evitar ser despedido y poder pagar la manutención de su hijo, se hace pasar por una mujer.