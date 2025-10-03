La noche de este 2 de octubre se despidió con tristeza al conocerse el fallecimiento del prolífico músico y compositor venezolano Henry Martínez, a los 75 años de edad.

Este maracayero, autor de numerosas canciones que enriquecieron el cancionero venezolano, se ganó el respeto y la admiración de un público que le agradecía esa poesía musical que regalaba en sus piezas.

A tu regreso, Tiempo de esperanza, Sentida canción, Oriente es otro color, son parte de esa vasta obra musical de este compositor talentoso, afable y muy amigo de sus amigos, que sienten una irreparable pérdida.

En esa legión de amigos, el maestro Miguel Delgado Estévez compartió unas palabras de su hondo pesar en Instagram, donde muy afectado dijo que “…la creación en la canción popular venezolana se volvió a poner de luto. Cuando murió Otilio Galíndez pasó algo similar. Cuando murió Simón Díaz pasó algo similar” al referir el fallecimiento de su gran “amigo y hermano” Henry Martínez.

“El corazón se nos arruga. La tristeza nos arropa y se que ese sentimiento que yo tengo también lo tiene una inmensa legión de cantantes, músicos y gente que amó la música y la poesía de Henry Martínez. Doy gracias por haber sido parte de la gente amiga de él”.

El cuatrista Jorge Glem también se sumó al duelo y desde sus redes sociales lamentó con profundo dolor la muerte del maestro Martínez. “…Un ser humano noble, inmenso poeta y uno de los compositores más brillantes de la música latinoamericana” dijo y aseguró que su legado queda en todas las piezas que escribió y compuso.

Martínez, médico de profesión, fallece luego de más de un año de padecer trastornos de salud que obligaron a sus amigos a hacer conciertos para recaudar fondos para su tratamiento.



“Hoy lloramos su partida, pero agradecemos la inmensidad de su música, su amistad y su corazón bueno. Gracias, maestro Henry. Tu canto es eterno”, escribió Glem.

Al maestro Henry Martínez, las gracias por toda esa música que generosamente creo.