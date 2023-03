El Dia de la Mujer se celebra con Las 100 protagonistas, Credo y conciertos

El 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer y para celebrarlo llega la segunda edición de Las 100 protagonistas en la Concha Acústica de Bello Monte, además de la puesta en escena de Credo, del francés Enzo Corrman, en la sede de la Alianza Francesa en La Castellana.

También se estrenará la película con más nominaciones en los Oscars 2023, Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo, y la última obra del Festival de Jóvenes Directores del Trasnocho más conciertos para todos los gustos en el Teresa Carreño, el centro de Acción Social para la Música y el Centro Cultural BOD.

Para celebrar por todo lo alto el Dia de la Mujer, la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, dirigida por la maestra Elisa Vegas y con el hilo conductor de Claudia Valladares, hará un recorrido musical desde lo académico hasta lo electrónico en la segunda edición de Las 100 protagonistas, que se presentará en la Concha Acústica de Colinas de Bello Monte el 11 de marzo a las 7 p.m.

Prisca Dávila (voz y piano), Carlos Bislip (bateria), Andrea Ludovic (música electrónica) y Katherine Coll (música electrónica) son los invitados en este espectáculo en el que se reconocerá el trabajo y compromiso de 100 talentosas mujeres del país. Entrada libre.

El Festival de Jóvenes Directores está llegando a su final y este viernes 10 de marzo a las 5:30 p.m. se estrenará en el Trasnocho Cultural la última propuesta que participará: El mal querer. Esta pieza es una versión realizada por Jeizer Ruiz de la obra Bodas de Sangre, de Federico García Lorca.

Andrés Moro dirige esta puesta en escena que recibe su nombre de un disco de la cantante española Rosalia, que mezcla la tradición flamenca con el pop y el trap, y que busca darle un tono irreverente a la tragedia de Lorca.

Actuarán: Josette Vidal, Claudia Rojas, Jeizer Ruiz, Erick Palacios, Verónica Arellano, Rafael Monsalve, María Brito, Jéssica Arminio, Margareth Aliendres, Carmen Terife, Verónica León y Camila Borjas. Funciones: viernes a las 5:30 p.m., y sábados y domingos a las 4:30 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo es la película con más nominaciones a los Oscar 2023, con un total de 12 incluyendo mejor película, y se estrenará hoy en Cinex y Cines Unidos.

Averigua cómo una inesperada heroína, interpretada por Michelle Yeoh, trata de salvar el mundo explicando el multiverso. Esta absurda y alucinante cinta ha causado furor tanto en el público general como la crítica y es una de las favoritas para triunfar en los premios de la academia que se entregarán el 12 de marzo.

Hoy será la última función de Credo, del francés Enzo Corrman, en la sede de la Alianza Francesa (AF) en La Castellana. La Fundación Rajatabla, la AF y la Embajada de Francia en Venezuela te invitan a descubrir esta “historia de una mujer inventada por un hombre, ante la impotencia de no poder hacer más».

La directora es Marisol Martinez y las protagonistas son Valentina Garrido y Jessica Arminio, quienes interpretarán este texto a las 6 p.m. Entrada libre.

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, bajo la dirección del maestro Christian Vásquez, junto a la Coral Nacional Simón Bolívar y la Joven Coral Angel Sousa estarán el 12 de marzo a las 11 a.m. en la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social para la Música para estrenar Symphony N° 3. Credo de Fernando Escalona.

La sinfonía es un tributo al fallecido maestro Jose Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles, Infantiles y Pre-Infantiles de Venezuela. Los solistas invitados serán: Carlos Vegas (violín), Jhoxiris Medina (soprano), Grace Terán (soprano), Darielis Guerrero (mezzosoprano), Jesús Herrera (tenor), Endrys Cisneros (barítono). Entradas: $5 y $10.

A partir de hoy puedes asistir a la Sala José Félix Ribas, en el Teatro Teresa Carreño, para disfrutar del Ciclo Orquestal de Caracas 2023. Este 9 de marzo a las 6 p.m. se presentará la Orquesta Simón Bolívar; el viernes 10 tocará la Sinfónica Juan José Landaeta a las 6 p.m. La Sinfónica Violeta Larez se dará cita en la misma sala el sábado a las 4 p.m. y el programa de esta semana finalizará el domingo a las 4 p.m. con la Orquesta Filarmónica Nacional. Entradas: $5.

El Cinex del Tolón, en Las Mercedes, será el lugar donde hoy a las 7 p.m. la actriz y periodista Sandra Villanueva nos trasladará a la época de oro de los 80 y 90 de Venezuela con un relato lleno de música, humor y visuales. Junto a ella estarán la cantante Karina, el actor Miguel Ángel Landa. Entradas: $20.

Hoy también habrá un concierto en tributo a los grupos de rock Journey y Toto en el Centro Cultural BOD. Las bandas venezolanas ZeroStress y Scape estarán a partir de las 7 p.m. tocando los temas más reconocidos de ambas agrupaciones estadounidense y homenajeando sus 50 años de carrera musical. Entradas: desde $18,18.

El 10 de marzo se reestrenará Laponia, dirigida por Basilio Álvarez, en el Trasnocho Cultural. En esta producción del Grupo Skena, Sócrates Serrano, Nerea Fernández, Patty Oliveros y Marcos Moreno dan vida a la historia de una familia caraqueña que decide pasar la Navidad en un poblado de Finlandia. ¿Qué podría salir mal? Averígualo por ti mismo. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $10.

Este año se celebra el 17 aniversario de Cresta Metálica, y con este motivo la agrupación STRATUZ mostrará al público su nueva producción discográfica: Osculum Pacis:. ¿Te gusta el rock-extremo? Entonces asiste al Centro Cultural BOD el viernes 10 de marzo a partir de las 7 p.m. Entradas: $13,64.

Eukaris Figueroa estrena el 11 de marzo en el Centro Cultural BOD su musical La Guarachera del Mundo, un homenaje a Celia Cruz, considerada la reina de la salsa. Disfruta, canta y baila mientras descubres la historia de esta icónica cantante cubana. Funciones: sábados y domingos a las 6 p.m. Entradas: desde 220,61 bolívares.

El destacado barítono venezolano, Juan Tomás, estará el 12 de marzo a las 12 m. en la Sala Fedora Alemán en compañía de la pianista Vilma Sánchez para interpretar sus más recientes éxitos. Entradas: $15.

Siguen en cartelera

Asiste a la Sala Rajatabla y disfruta de las últimas tres presentaciones de Las Criada , en versión de la directora Marisol Martínez, quien hace una propuesta inclusiva, creativa y desafiante de la pieza del dramaturgo Jean Genet. La obra transcurre con coreografías Vogue, maquillajes y estética Queer Queen que se mezclan con la crudeza de los textos que cuestionan la explotación social tal como lo dibuja la versión original del autor francés.

El elenco incluye a Luis Vicente González, Aisak Ovalle, Antonio Urdaneta, Rohan Montilla y Frank Coello, quienes se subirán a las tablas el viernes a las 6 p.m., y el sábados y domingo a las 5 p.m. Entradas: $5.

La Ballena, película basada en la obra teatral homónima de Samuel D. Hunter, sigue en las carteleras de Cinex y Cines Unidos. En este filme Brendan Fraser regresa a la pantalla grande con un papel especialmente sensible para él, quien en los años recientes sufrió algo similar a lo que padece el protagonista. Esta cinta cuenta la historia de Charlie, un solitario profesor de inglés con obesidad severa que intenta mejorar su relación con su hija antes de que sea demasiado tarde.

Hasta el 12 de marzo se presentará en el Trasnocho Cultural Geranio, de Xiomara Moreno, dirigida por Jorge Rivero Mejias. Esta comedia se desarrolla en un sanatorio mental y con sus juegos de palabras y las insólitas situaciones harán dudar al público de sí mismo. Theylor Plaza protagoniza esta delirante puesta en escena y está acompañado por Moisés Berr, Jesús Das Merces y Carlos Manuel González. Funciones: viernes a las 7:30 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

“Adonis Creed ha tenido éxito en su carrera y en su vida familiar, cuando un amigo de la infancia y antiguo prodigio del boxeo sale de la cárcel y está entusiasmado por demostrar que merece una oportunidad en el ring contra el exitoso Creed”, esta es la sinopsis de Creed III, la tercera entrega de la saga de películas derivadas de la icónica franquicia de Rocky. El filme se puede ver en Cinex y Cines Unidos.

Hace más de 10 años James Cameron nos trajo Avatar, la película más exitosa de la historia y uno de los filmes con mejores efectos especiales que se hayan visto. Puedes ver The Avatar: The Way of Water en Cines Unidos y Cinex, para descubrir cómo han progresado las vidas de nuestros protagonistas después de los sucesos de la primera entrega.

También está Taxi, de Ray Cooney, en el Centro Cultural BOD. En esta versión de Juan Souki actúan: Aroldo Betancourt, Sonia Villamizar, Maria Antonieta Duque, Augusto Nitti, César Bencid y Agustín Segnini. Es una comedia sobre los enredos de Juan García, un taxista que tiene dos familias al mismo tiempo. Funciones: jueves, viernes y sábados a las 7 p.m., y los domingos a las 5 p.m. Entradas: desde 406,69 bolívares.