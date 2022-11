¿El cacao es venezolano?

Hay muchos artículos que discuten el lugar de origen y domesticación del cacao -árbol de donde se extraen productos como polvo y manteca de cacao que, finalmente, se utilizan en la producción del chocolate.

Una investigación genómica de 2018 muestra que la mayor diversidad de Theobroma cacao está ubicada en la zona alta amazónica de América del Sur.

Es más antiguo de lo que se creía

El estudio The use and domestication of Theobroma cacao during the mid-Holocene in the upper Amazon, publicado en Nature, confirmó que la planta con la que se produce el chocolate fue domesticada por primera vez -en el Amazonas y no en Mesoamérica-, hace más de 5.300 años, lo que significa que el consumo de cacao es más antiguo de lo que se estimaba.

Antes, investigaciones señalaban a Mesoamérica y la cultura maya como el lugar de origen hace 3.900 años.

Sin embargo, “la gente del área (Amazonas) comenzó a utilizar la planta hace más de 5,000 años, mucho antes de lo que hemos encontrado en Mesoamérica y Centroamérica”.

El cacao criollo es el más delicado

Cacao criollo

Aunque se habla de diez familias principales de cacao, existen tres variedades principales: criollo, forastero y trinitario.

Cacao forastero

El criollo, alargado y con surcos, es un cacao delicado muy sensible a enfermedades. También es de baja producción, pero de muy alta calidad. Este es el que se cultiva en Venezuela, Colombia, América Central y algunas regiones de Asia.

Cacao trinitario

El forastero es el más cultivado. Su mazorca es redondeada y lisa, con un color verde que, al madurar, se vuelve amarillo. Este se cultiva en Brasil y el oeste africano.

Por su parte, el trinitario se considera un cruce de los dos anteriores, con un color violeta oscuro y con cualidades similares al forastero.

Del occidente a toda Venezuela

En nuestro país, la propagación del cacao criollo fue expandiéndose en la época colonial desde el occidente, específicamente desde el Sur del Lago de Maracaibo, hacia la cordillera centro norte de Venezuela.

De allí, el cultivo de cacao fue de alta relevancia para el mercado europeo convirtiendo a Venezuela en el primer exportador de cacao a Europa, de acuerdo con el estudio Cacao, cultura y patrimonio: un hábitat de aroma fino en Venezuela, de 2021.

**

Fotos: Nestlé Family Club