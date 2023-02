De los “globos espías chinos” a los ovni: preguntas y respuestas

En los primeros doce días de febrero, se han reportado al menos cuatro objetos voladores no identificados (Ovni) solo en Norteamérica, incluyendo el avistamiento de dos globos “espías” chinos sobre ese territorio y Latinoamérica.

Pero, ¿qué son esos objetos? ¿Llegaron los aliens?

En Efecto Cocuyo repasamos lo que ha pasado y lo que se sabe hasta ahora sobre dichos objetos, los cuales, el Pentágono “no descarta” ninguna teoría sobre su origen.

El 2 de febrero, funcionarios de Defensa de Estados Unidos detectaron lo que parecía un globo sobre el estado de Montana y, aunque volaba sobre la estratosfera, fue rastreado hasta confirmar con las autoridades chinas que se trataba de uno de sus “globos de estudio meteorológico” que se desvió de su curso.

Al día siguiente, las autoridades norteamericanas reportaron un segundo globo sobre Latinoamérica, mismo que se observó (según reportes) sobre Maracaibo, en el estado Zulia, y en Costa Rica.

En este punto, el globo sobre Norteamérica era considerado “espía”, pese a la versión de China, por lo que consideraron derribarlo.

El “globo espía” fue derribado el 4 de febrero en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Después de los globos, tres ovni han sido derribados en Norteamérica: el primero el viernes 10 en Alaska; el segundo el sábado 11 en Canadá (Yokún); y el tercero en Michigan (Lago Hurón) el domingo 12.

De acuerdo con reportes de The New York Times, el objeto visto en el Lago Hurón volaba a 20.000 pies, lo que representa una amenaza para la aviación civil, así que el presidente Joe Biden ordenó derribarlo inmediatamente.

Ese objeto, dijeron funcionarios estadounidenses citados por ese medio, “tenía una estructura octogonal con cuerdas colgando, pero no tenía una carga perceptible”.

Funcionarios estadounidenses y canadienses dicen que los objetos derribados el viernes y el sábado también volaban más bajo que el globo espía, lo que representa un peligro mayor para los aviones civiles, lo que llevó a los líderes a ordenar su destrucción.

Para referencia, el globo chino que se desplazó por Estados Unidos voló mucho más alto: a 60.000 pies. No representó peligro para los aviones, pero cualquier escombro que cayera podría haber golpeado a personas en el suelo, agregaron funcionarios del Pentágono.

Durante el fin de semana, informaron que aún tratan de determinar qué eran los tres objetos: el primero, dijo un funcionario del Departamento de Defensa, probablemente no sea un globo, y se rompió en pedazos después de ser derribado el viernes.

El objeto del sábado fue descrito por las autoridades canadienses como cilíndrico, y los funcionarios estadounidenses dicen que es más probable que fuera un globo de algún tipo.

Mientras que el objeto del domingo parecía poco probable que fuera un globo, dijeron.

El domingo 12 de febrero, un periódico chino informó que autoridades marítimas locales de la provincia de Shandong, avistaron un “objeto volador no identificado” en las aguas de la ciudad de Rizhao y se preparaban para derribarlo.

Sin embargo, no ha habido reportes o actualizaciones al respecto.

Local maritime authorities in East China's Shandong Province announced on Sunday that they had spotted an unidentified flying object in waters near the coastal city of Rizhao in the province and were preparing to shoot it down, reminding fishermen to be safe via messages. pic.twitter.com/aQbUntwy4m