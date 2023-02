¡Parecía un avión! ¿Globo espía en maracaibo?

Los residentes de Maracaibo tuvieron una visita bastante extraña durante la tarde de este 3 de febrero, asombrándose al ver una esfera blanca flotando en el cielo. La esfera se deslizó entre las nubes y brilló bajo el Sol. Los testigos refirieron que en «un principio parecía un avión, pero llamó la atención que estaba fijo en un punto». Parecía como un OVNI (objeto volador no identificado).



Sin embargo, se trató de un globo a una altitud muy por encima del tráfico aéreo comercial y no representó una amenaza física o militar para los zulianos. El meteorólogo y aficionado a la astronomía Oniel Castellanos, mostró fotografías del globo con «las antenas y la caja de instrumentos». Se tiene conocimiento de al menos media docena de testigos oculares en América Latina que informaron haber visto la esfera blanca, los cuales compartieron en las redes sociales videos e imágenes de su vuelo sobre Colombia, Costa Rica y Venezuela.



Aun cuando no se puede confirmar si las imágenes del Zulia muestran a un globo de espionaje chino, los militares estadounidenses aseguran que el misterioso objeto flotante es un artefacto de espionaje, similar al que ha estado surcando los cielos de EE.UU. El general Patrick Ryder, portavoz del Pentágono, dijo: «Tenemos información de un globo que está sobrevolando América Latina. Creemos que es otro globo de vigilancia chino». En cierto modo, este es un capítulo incómodo en la historia de dos naciones antagónicas que operan en una estratosfera compartida.



El uso de globos como plataformas de espionaje se remonta a los primeros días de la Guerra Fría. Pero con la llegada de la tecnología satelital que permite la recopilación de datos de inteligencia desde el espacio, el empleo de los globos de vigilancia había pasado de moda. O al menos hasta ahora. Los avances recientes en la miniaturización de la electrónica han traído de regreso a los globos de espionaje. Las cargas útiles de los globos pesan menos y, por lo tanto, pueden ser más pequeños, baratos y fáciles de lanzar que los satélites. Además, los globos son difíciles de detectar.



Pero tal vez no haya misterio o espionaje involucrados. Esto podría ser solo un accidente, con el globo fuera de curso o los operadores chinos perdiendo el control de alguna manera. Existe al menos alguna posibilidad de que esto haya sido un error y que el globo haya terminado en algún lugar que China no esperaba. «No tenemos intención de violar el territorio o el espacio aéreo de ningún país soberano» dijo Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en una sesión informativa el viernes. «Estamos reuniendo y verificando los hechos. Esperamos que se puedan manejar los asuntos de manera prudente y con la cabeza fría». El gobierno admitió más tarde que el globo era de China, pero lo describió como un «dirigible civil utilizado para fines de investigación, principalmente meteorológicos», que fue desviado por el viento.



El año pasado, las autoridades de Taiwán dijeron que descubrieron globos meteorológicos desplegados por el Ejército Popular de Liberación de China, flotando sobre su territorio. Si bien algunos especularon que los globos podrían usarse para espionaje, los funcionarios señalaron que estaban destinados únicamente a observaciones meteorológicas.



Como en el caso del globo chino, casi siempre hay explicaciones sencillas para los avistamientos de los ovnis, un término que ha sido sinónimo de extraterrestres desde el momento en que se introdujo en la década de 1950. Los reportes de todo tipo de objetos se han confundido con naves de otros mundos a lo largo de los años: aviones militares, aves, drones, meteoritos, fenómenos meteorológicos, el resplandor de los lanzamientos de cohetes, incluso el planeta Venus, en sus días más brillantes. Y, por supuesto, globos. Uno de los avistamientos de ovnis más famosos ocurrió sobre Roswell en 1947 y resultó ser un globo de gran altura, perteneciente a la Fuerza Aérea de los EE. UU.



Los ovnis no son solo del interés de los teóricos de la conspiración y los fanáticos de la ciencia ficción, la NASA por ejemplo otorga financiamiento a científicos reconocidos que buscan extraterrestres en la vida real, escaneando los cielos durante décadas en busca de señales artificiales. Esos programas de investigación dedicados a identificar a los ovnis han estado lidiando también con los avistamientos civiles. El año pasado en un análisis de 366 reportes, se identificaron 163 (un 45% de todos los reportes) como «similares a globos».



Así que la noticia sobre la identificación del globo visto en Maracaibo es un alivio. Después de varios años de cobertura de noticias de cosas misteriosas que se mueven por el cielo y teorías de conspiración, por fin hay un objeto volador que acapara los titulares nacionales y fue identificado. China y los EE. UU. pueden tener diferentes explicaciones de lo que hace esa cosa, pero sabemos lo que es, y no son extraterrestres.

***

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

Del mismo autor: El baile del núcleo de la Tierra