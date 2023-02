Cómo evitará Netflix que usuarios compartan cuentas

AS

Netflix detalló la política que comenzará a aplicar desde el mes de marzo para evitar que los usuarios de la plataforma de streaming compartan cuentas entre sí.

Desde el año 2022 la empresa comenzó a anunciar medidas de este tipo, a fin de que las personas se suscriban. La razón es sencilla: la empresa dice que pierden ganancias cuando alguien que no paga por el servicio accede a él, gracias a que otro usuario le comparte el correo y la contraseña.

Pero desde el 1 de marzo el proceso no será tan sencillo.

Que hará Netflix desde marzo

«Las personas que no forman parte de tu hogar deberán usar su propia cuenta para ver Netflix. Es posible que no se pueda ver Netflix en los dispositivos que no sean parte de tu ubicación principal», explicaron en algunos países como Colombia, Chile y Costa Rica.

Ahora, las personas tendrán que registrar una dirección principal o ubicación principal y quienes se conecten deberán hacerlo a ese sitio al menos una vez por mes; de lo contrario el servicio no podrán usarlo.

Es decir, Netflix bloqueará a cualquier usuario que no esté registrado en esa ubicación principal como una forma de evitar que se compartan las cuentas entre sí.

Entre las acciones que ha tomado la plataforma para evitar esto se encuentra que los usuarios cada cierto tiempo se vean obligados a verificar sus dispositivos de conexión, también que coloquen su dirección IP, identificadores de los dispositivos e incluso chequea cuáles no forman parte de ella.

Lo nuevo para usuarios Premium

Netflix también anunció este 1 de febrero algunas ventajas para sus clientes Premium. Uno de ellos el «audio espacial» que permitirá mejorar el sonido de sus películas, series o documentales sin necesidad de ningún equipo adicional.

«Ahora, puedes descargar series y películas en hasta 6 dispositivos (2 más que antes). Usa menos datos móviles o ve Netflix sin wifi con las descargas móviles», es otro de los añadidos para quienes decidan cancelar los 14 dólares mensuales por este tipo de servicio.

Otros serán el ver el contenido en 4K HDR para una mejor resolución del video, disfrutar de streaming sin anuncios y la posibilidad de que cuatro personas dentro del hogar puedan ver contenido a la vez.

