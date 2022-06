Cinco planetas del sistema solar se alinean este 23 y 24 de junio

Durante el mes de junio, los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno formarán una línea en el cielo antes del amanecer.

En Efecto Cocuyo te explicamos cómo verla y cómo diferenciar los planetas de las estrellas del cielo.

Los cinco planetas están visibles en todo el mundo y el mejor momento para apreciarlos será media hora antes del amanecer, momento en el que Mercurio -difícil de ver a simple vista- estará en su punto más bajo en el horizonte y Saturno en el punto más alto.

En todos los lugares, se recomienda un sitio oscuro y despejado. Para el hemisferio norte, se debe mirar al este-sureste del horizonte y para el hemisferio sur se debe mirar al este-noreste.

Para diferenciar los planetas de las estrellas, valdrá tener en cuenta lo siguiente: las estrellas titilan, mientras que los planetas están “fijos”.

