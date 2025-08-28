La marquesina caraqueña de este fin de semana te espera con diferentes opciones. Desde el emotivo tributo de la legendaria bailaora Tatiana Reyna, el cierre de gira del cantante Jeeiph, hasta la reposición de la danza contemporánea de El Solar de los Aburridos, en el Teatro Teresa Carreño.

El menú de espectáculos también incluye un estreno teatral interactivo, obras de humor negro y cuentos para los más pequeños.

El escenario del Centro Cultural Chacao se convertirá en un altar para la copla con la presentación de Claveles Rojos en la voz de Tatiana Reyna, un recital en homenaje a la legendaria figura del flamenco por sus 80 años de vida y en tributo a su hijo Cheo Azpúrua.

Tatiana Reyna promete una noche íntima con un repertorio entrañable. Estará acompañada por talentosos músicos como el percusionista Goyo Reyna, el guitarrista Diego Bejarano y el pianista Pedro López, entre otros. La cita es el 31 de agosto a las 11:00 a.m. Entradas: $20 y $30.

El Hard Rock Cafe Caracas recibirá este 30 de agosto al reconocido cantante Jeeiph, quien cerrará su gira De Party X Venezuela. El artista promete hacer vibrar a sus fanáticos con sus éxitos más sonados como «“Botella”, “Bonita”, Qué Necesidad», “N.O.L.A» y muchos más. Hora: 10 p.m. Entradas: $11 y $22.

Teresa Danza Contemporánea celebrará su décimo aniversario los días 29, 30 y 31 de agosto en los talleres de realización del Teatro Teresa Carreño con la reposición de El Solar de los Aburridos.

Esta obra, creada por el director artístico Félix Oropeza y la directora general Bernardette Rodríguez, está inspirada en los espacios de disfrute de los sectores populares de Caracas. Funciones: viernes a las 7 p.m., sábado y domingo a las 5 p.m. Entradas: $10.

El Grupo Teatral Colibrí estrenará este jueves 28 de agosto La Herencia de la Tía Agatha en el Teatro Trasnocho. Esta comedia, escrita por Giulana Rodríguez, Jhonathan Romero y Víctor Hugo Gomes, es una propuesta interactiva donde la audiencia decide el desenlace entre cinco finales alternativos.

Dirigida por José Manuel Ascensao, la obra se centra en la pintoresca tía Agatha, interpretada por Giulana Rodríguez, quien desata un hilarante conflicto familiar al anunciar que repartirá su herencia.

El elenco lo completan: Anna Migliorni, Khamila Sánchez, Carlota Castro, Andrea Peña, Raquel Aguilar, Pedro Arias, Andrés Valdivieso, Anthony Urdaneta, Luis España, Carlos Rodríguez, Maga González, Yesmar Pérez, Christopher Arias y Carlos Goncalves. Funciones: jueves a las 7 p.m. Entradas: 2,165.55 bolívares.

También en el Trasnocho Cultural, se podrá ver el 29, 30 y 31 de agosto En alguna parte existe el mar. Este montaje es una versión libre de la obra «El malentendido», de Albert Camus, dirigida y escrita por Daifra Blanco.

La obra se adentra en la historia de una madre y su hija que, en una posada de los Andes venezolanos, se ven envueltas en un drama familiar que se desencadena con la llegada de un viajero.

Actúan: Daifra Blanco, directora y autora de la versión, Mariauxi Moreno, Arianna Requena, Minerva Harringthon, César Uribe, José Luis Dávila y Anaïs Prato, Euler Radini, Carlos Jayo, Brehyner Rodríguez y Rubén Pérez. Funciones: viernes a las 6 p.m., y el sábado y domingo 4:30 p.m. Entradas: 1,732.44 bolívares.

La sala La Viga, del Centro Cultural Chacao, se prepara para recibir del 29 al 31 de agosto Fondo negro con luciérnagas, el décimo montaje de Fereteatro. La puesta en escena, con dramaturgia y dirección de Tomás Arturo Marín, narra la historia de una mujer que, tras ser estafada pierde su estabilidad mental. Alexandra Seidel, Dayana Peña, Aura Fung y el mismo Marín interpretarán a los personajes de la pieza. Funciones: 5 p.m. Entradas: $10.

¿Alguna vez has experimentado cambios de humor y te han tomado por loco? Entonces te sentirás identificado con No soy loca, soy bipolar, obra que se repondrá en el Centro Cultural Chacao el 29, 30 y 31 de agosto.

Escrita y dirigida por Juan Carlos Duque, la pieza trata con humor negro el trastorno de bipolaridad de una mujer interpretada por Anna Beatríz Osorio. Funciones: viernes a las 7 p.m., sábado a las 8 p.m. y domingo a las 6 p.m. Entradas: $15, $20 y $30.

El 30 y 31 de agosto, en el Teatro Líder, las niñas y los niños podrán disfrutar de un musical inspirado en la película de Disney, Moana. En este montaje Moana atravesará el océano y explorará el mundo para demostrar que es tan valiente como el resto de su familia. Funciones: 11 a.m. Entradas: $5.

También en el Teatro Líder, los mismos 30 y 31 de agosto, se presentará otra obra inspirada en los personajes de la casa animadora: Princesas hechizadas. En esta propuesta infantil, algunas de las princesas de Disney más icónicas se conocerán y enfrentarán un nuevo desafío. Funciones: 5 p.m. Entradas: $5.

Sigue en cartelera

En la Sala Rajatabla sigue Esto también pasará, obra escrita y dirigida por Luis Alberto Rosas que mezcla: examantes, copas generosas y recetas que se transforman en confesiones. Antonio Delli y Daniel Marcano encarnan a los personajes de esta cena de despedida donde los sabores se cruzan con secretos incómodos.

Este montaje promete bailes y canciones, todo acompañado de buen humor y drama en la misma mesa. Funciones: viernes y sábados a las 6 p.m. y domingos a las 5 p.m. Entradas: $6.

En el Trasnocho Cultural se mantiene Escenas de la vida conyugal, versión teatral que Ingmar Bergman hizo de la película del mismo nombre. La pieza está protagonizada por Nohely Arteaga e Iván Tamayo, quienes interpretan a Juan y Mariana, una pareja que expone frente al público las distintas etapas de su relación, desde el matrimonio hasta el divorcio.

La puesta en escena, dirigida por Héctor Manrique, combina momentos divertidos y dramáticos que reflejan el amor y la condición humana. Funciones: los viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $12.

Las últimas funciones de la obra infantil Luna de Maíz y otros cuentos serán este 30 y 31 de agosto a las 3 p.m. en el Centro Cultural Chacao. Esta producción de Sandra Moncada trata sobre la historia de Joel, un niño que se come la luna al confundirla con la arepa más grande del mundo.

¿Cómo Joel va a solucionar el problema que él mismo causó? Tendrás que descubrirlo por ti mismo al asistir a este espectáculo musical apto para toda la familia. Entradas: $7.

Este fin de semana los más pequeños de la casa podrán volver a asistir al Teatro Líder para disfrutar de Mickey y Minnie: El Concierto, un show musical interactivo donde cantarán junto a las risueñas mascotas de Disney algunas de las canciones más icónicas de la casa animadora. Funciones: 30 y 31 de agosto a las 3 p.m. Entradas: $5.

El Teatro Municipal de Caracas seguirá hasta el 31 de agosto el musical El hombre de la mancha, de Dale Wasserman.

Dora Mazzonne, Diana Patricia, “La Macarena”; Karl Hoffmann, Gaspar Colón, Luigi Sciamanna y más de 40 artistas en escena, acompañados de la Orquesta Sinfónica de la Mancha, subirán al escenario para darle vida a esta historia inspirada en la más importante obra de habla hispana Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.

En este espectáculo el mismísimo escritor español es arrojado en una mazmorra por la inquisición, y allí “deberá defender su vida y su obra cumbre Don Quijote de la Mancha ante un tribunal muy particular”. Funciones: sábados y domingos a las 5 p.m. Entradas: entre $11 y $32.

En el Trasnocho Cultural aún se puede ver Tómate una pepa, comedia escrita por José Gabriel Núñez y dirigida por Shonny Romero, que pone el foco en la obsesión contemporánea por las pastillas como solución para todo.

La historia gira en torno de dos mujeres, interpretadas por Virginia Urdaneta y Stephanie Cardone, que viven en un mundo donde unas píldoras milagrosas resultan ser la única vía de escape a sus problemas. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $10.

Emociones: fuera de control, sigue en el Trasnocho Cultural. Dirigida por José Manuel Ascensao, esta pieza inspirada en “Intensamente 2” mezcla música, danza y humor para explorar la ansiedad, el amor, la tristeza y la euforia.

Con un elenco de siete intérpretes en escena, el montaje busca representar el caos de sentir demasiado, en una coreografía que refleja el vaivén de la mente humana. Funciones: sábados y domingos a las 3 p.m. Entradas: $12.