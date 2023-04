Una de las bandas de rock latino más importantes y longevas de la historia, Hombres G, regresará diez años después a la ciudad de Caracas para celebrar sus 40 años de vida artística. Además, la megaproducción Los Miserables cierra su temporada con sus últimas cuatro funciones.

También puedes asistir al homenaje que se le rendirá al célebre poeta Rafael Cadenas en el Centro Cultural BOD, a días de recibir el Premio Miguel de Cervantes 2023 en España.

La legendaria banda madrileña Hombres G se presentará el 18 de abril en Caracas para festejar sus 40 años de carrera. El cuarteto español estará a partir de las 6 p.m. en la Terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) para deleitar al público con sus temas favoritos como “Venezia”, “Devuélveme a mi chica”, “Marta tiene un marcapaso” o “El ataque de la chica cocodrilo”, tras una década sin pisar un escenario local.

Si te gusta el rock latino no puedes perderte este concierto que forma parte de esta importante gira de aniversario con la que visitarán Latinoamerica, además de Europa y Estados Unidos. Entradas: $236y $311.

El Centro Cultural BOD hará un homenaje el 15 y el 16 de abril al gran poeta y escritor venezolano Rafael Cadenas, a quien se le entregará el Premio Miguel de Cervantes el próximo 25 de abril en España. Vengo de un reino extraño es el nombre del espectáculo creado y dirigido por Miguel Issa.

En este tributo participa un cartel de primer orden: Caridad Canelón, Antonio Delli, Valentina Garrido y Jesús Das Merces.

Además de Xiomara Mistage, el beatboxer JhoaBeat, la pianista Nancy Quiroz, el guitarrista Hugo Quintana, el oboísta y clarinetista Ludwig Paredes, los bailarines Margarita Morales y Armando Díaz. Horario: sábado a las 4 p.m. y domingo a las 11:30 a.m. Entrada libre.

El 15 de abril a las 5 p.m. la fuerza del clásico Carmina Burana, de Carl Orff, podrá ser disfrutada en la Sala Simón Bolívar con la participación de la Coral Nacional Simón Bolívar, la Joven Coral Ángel Sauce, los Niños Cantores de Venezuela y la Sección de Percusión. El maestro Roger Carlsson será el director encargado y el espectáculo también contará con los pianistas Calio Alonso y Vilma Sánchez. Lugar: Centro de Acción Social por la Música.

La alcaldía de Baruta y la Concha Acústica de Bello Monte te invitan este sábado 15 de abril a las 7 p.m. a disfrutar de Laponia, dirigida por Basilio Álvarez. En esta producción del Grupo Skena, Sócrates Serrano, Nerea Fernández, Patty Oliveros y Marcos Moreno dan vida a la historia de una familia caraqueña que decide pasar la Navidad en un poblado de Finlandia, donde vive la hermana de la madre. ¿Qué podría salir mal? Averígualo por ti mismo. Entrada libre.

Hasta el 16 de abril se presentará en el Teatro Luis Peraza (Centro TET) Srta. Katharina, obra escrita y dirigida por Ángel Pelay y basada en estudios de Sigmund Freud. La pieza “gira alrededor de la susceptibilidad de la psiquis humana y lo común que pueden ser las enfermedades de este tipo”.

Actúan: Zair Mora, Gerardo Soto, Stephanie Cardone Fulop, Henry Soto, Flor Colmenares, Mario Becerra, Johana Vargas Chiquito. Horario: viernes, sábado y domingo a las 4 p.m. Entradas: $10.

El 14 de abril se estrenará en el Trasnocho Cultural La cantante calva, de Eugene Ionesco, versionada y dirigida por Dairo Piñeres. Esta pieza del teatro del absurdo es una parodia a la “cotidianeidad de la vida del hombre” y cuenta con un elenco compuesto por Moisés Berr, Luis Vicente Gómez, Adolfo Nittoli, Egon Ilka, Jesús Miguel Das Merces y Jorge Rivero. Funciones: viernes a las 7:30 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $10.

El 14, 15 y 16 de abril Thespis, la selección de teatro de la Universidad Metropolitana (Unimet), se subirá a las tablas de la Caja de Fósforos con Las esenciales, de la autora francesa Faustine Nogués.

Rossana Hernández dirige este montaje en el que se cuenta la huelga de un grupo de trabajadores de la línea de corte de un matadero, quienes protestan luego de un trágico accidente laboral en el que muere una de sus compañeras. La jefa no se hace responsable y nadie, además, sabe quién es el dueño de la empresa.

Mariela Suárez, Camila Rodríguez, Ana Celeste Mucci, Clementina Arabia, Miguel Cabrera, Yurvy Aponte y Sebastián Chong se ponen en la piel de estos personajes. Horario: viernes, sábado y domingo a las 4:30 p.m. Entradas: $5.

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, bajo la batuta de Christoph Eschenbach, estará en el Centro de Acción Social para la Música el 16 de abril a las 11 a.m. La violinista Leticia Moreno será la solista del concierto, cuyo repertorio incluirá la Sinfonía N° 5 en Sib mayor, Op 100. de Serguéi Prokofiev y Concierto para violín en mi menor, Op. 64 de Felix Mendelssohn. Lugar: Sala Simón Bolívar. Entradas: $5 y $10.

Luis Fernández se presentará en el Trasnocho Cultural el domingo 16 de abril con su monólogo No eres tú, ¡Soy yo! En este espectáculo Fernández usará los datos que ha conseguido de más de quinientas entrevistas con extraordinarias mujeres venezolanas e intentará llegar tanto al público femenino como al masculino. Hora: 7 p.m. Entradas: $20.

Siguen en cartelera

Tras dos semanas de éxito, Los Miserables ofrecerá sus últimas cuatro funciones en la Sala Rios Reyna, del Teatro Teresa Carreño. donde más de 30 actores y cantantes acompañados por 36 músicos nos trasladarán a las calles de la Francia del siglo XIX para conocer la historia de redención del exconvicto Jean Valjean, personaje central de la novela homónima de Víctor Hugo.

Este musical, uno de los más importantes de todos los tiempos, ha sido presentado en 20 idiomas, 44 países y 350 ciudades con música de Claude Michel Schonberg.

La dirección corre por cuenta del argentino Mariano Detry y la maestra Elisa Vegas es la encargada de dirigir a los músicos. Funciones: viernes y sábado a las 5 p.m., y el domingo a las 11 a.m. y a las 5 p.m. Entradas: entre $40 y $120.

Del 14 al 16 de abril serán las últimas tres funciones del Hamlet versionado por Rufino Dorta, en la Sala Rajatabla. Esta propuesta utiliza algunos textos del clásico de William Shakespeare, pero es una versión totalmente libre y cuenta una historia diferente sobre la introspección del actor como artista. Esta puesta en escena es protagonizada por Ludwig Pineda y Omar Churion. Funciones: viernes y sábado a las 5 p.m., y domingo a las 4 p.m. Entradas: $5.

Disfruta de las aventuras en la gran pantalla del fontanero más famoso de todos con Super Mario Bros: La Película, que se proyecta en Cinex y Cines Unidos. Descubre el origen del personaje más popular de los videojuegos en esta adaptación animada de la historia del italiano bonachón.

Aún puedes disfrutar en Cinex y Cines Unidos de Todo en todas partes al mismo tiempo, reconocida como la mejor película de los Oscar 2023. Averigua cómo una inesperada heroína, interpretada por Michelle Yeo (la mejor actriz 2023), trata de salvar el mundo explicando el multiverso. Esta absurda y alucinante cinta ha causado furor tanto en el público general como la crítica y obtuvo siete premios de la academia el pasado 12 de marzo.

La Ballena, película basada en la obra teatral homónima de Samuel D. Hunter, sigue en las carteleras de Cinex y Cines Unidos. Brendan Fraser ganó el Oscar a mejor actor por este papel especialmente sensible para él, quien en los años recientes sufrió algo similar a lo que padece el protagonista. Esta cinta cuenta la historia de Charlie, un solitario profesor de inglés con obesidad severa que intenta mejorar su relación con su hija antes de que sea demasiado tarde.

“Adonis Creed ha tenido éxito en su carrera y en su vida familiar, cuando un amigo de la infancia y antiguo prodigio del boxeo sale de la cárcel y está entusiasmado por demostrar que merece una oportunidad en el ring contra el exitoso Creed”, esta es la sinopsis de Creed III, la tercera entrega de la saga de películas derivadas de la icónica franquicia de Rocky. El filme se puede ver en Cinex y Cines Unidos.

Hace más de 10 años James Cameron nos trajo Avatar, la película más exitosa de la historia y uno de los filmes con mejores efectos especiales que se hayan visto. Puedes ver The Avatar: The Way of Water en Cines Unidos y Cinex, para descubrir cómo han progresado las vidas de nuestros protagonistas después de los sucesos de la primera entrega.