En medio del repunte del coronavirus impulsado por ómicron y sus subvariantes, el acceso al diagnóstico público en Venezuela sigue siendo limitado. En Caracas, algunos laboratorios privados tienen la capacidad para hacer pruebas de COVID-19 y se han convertido en las principales opciones para confirmar o descartar la presencia del virus.

Las pruebas de antígenos y de PCR-RT (reacción en cadena de la polimerasa), ambas por hisopado nasofaríngeo, se consiguen en distintos laboratorios de la capital del país. El precio de las pruebas de antígeno oscila entre 15 y 40 dólares, mientras que el de las pruebas PCR (moleculares) va desde 60 hasta 100 dólares.

Esta es una lista de los principales laboratorios que pueden hacer pruebas diagnósticas para COVID-19 en Caracas:

1️⃣ Laboratorio Inmuno XXI

Está ubicado en el Centro Profesional Santa Paula, Torre A, Piso 1, Oficina 19, en la avenida Circunvalación del Sol de la Urbanización Santa Paula, en El Cafetal.

La toma de muestra es sin cita previa de lunes a viernes de 7:30 am a 3:30 pm. También cuenta con servicio a domicilio a través de una cita programada y pagada con un día de antelación.

La prueba PCR-RT cuesta $ 75 en el laboratorio. Si la muestra se toma antes de las 11:30 am, el resultado se obtiene el mismo día. Si no, el tiempo de entrega puede extenderse hasta 24 o 48 horas

Si la muestra se toma a domicilio, cuesta 100 dólares un paciente, 90 dólares cada paciente en grupos de 2 a 4 personas, y 70 dólares cada paciente en grupos entre 5 y 30 personas.

Se puede pagar con dólares en efectivo o depósitos o transferencias (CITI).

La prueba de antígeno cuesta 30 dólares por persona en el laboratorio. Si es a domicilio, el precio se eleva a 50 dólares un paciente, 40 dólares cada paciente en grupos de 2-4 personas, y 30 dólares por persona en grupos de 5-30. Los resultados se entregan entre una y dos horas.

2️⃣ Laboratorio Genomik

Además de Inmuno XXI, Genomik es otro de los laboratorios con amplia experiencia en biología molecular que se sumó a la realización de pruebas diagnósticas para COVID-19 en Caracas.

La sede está ubicada en la avenida Francisco Miranda, edificio Centro Perú, torre A, piso 6 oficina 6-5, al lado de la salida principal del metro de Chacao.

Solo hacen prueba PCR-RT, que cuesta 60 dólares. Si la persona acude en la mañana, los resultados le llegan en la tarde del mismo día.

Trabaja de lunes a viernes de 7:30 a 4:30 pm, y sábados y domingos de 7:30 am a 2 pm. Se atiende por orden de llegada y se puede pagar en bolívares, dólares en efectivo, Zelle, Paypal y Banesco Panamá.

3️⃣ Locatel – Dr. Home

La cadena de farmacias Locatel habilitó algunas de sus tiendas para la vacunación contra COVID-19 y para el diagnóstico de la enfermedad.

La prueba de antígenos cuesta 35 dólares. Según la empresa, se trata de la prueba Singuway, certificada por el Ministerio de Salud venezolano. La entrega del resultado tarda 30 minutos y llega por correo electrónico.

La prueba PCR-RT cuesta 80 dólares. Si la muestra se toma antes de las 11 de la mañana, el resultado llega al correo electrónico la noche del mismo día. Si no, llegará la noche del día siguiente.

Las sedes habilitadas para hacer pruebas para COVID-19 en Caracas son:

🟢 Boleíta: de lunes a viernes (8 am-5 pm) y sábados de 8 am a 1 pm.

🟢 La Castellana: de lunes a viernes (8 am-6 pm) y sábados y domingos (9 am a 6 pm)

🟢 Las Mercedes: lunes a domingo (7:30 am a 6 pm)

🟢 Santa Mónica: lunes a domingo (9 am a 6 pm)

🟢 Santa Paula: de lunes a viernes (8 am-6 pm) y sábados (9 am a 6 pm)

🟢 La Yaguara: lunes a sábado (8 am a 5 pm)

En los Altos Mirandinos también hacen pruebas en el Locatel de Los Teques.

Ambas pruebas cuentan con código QR.

4️⃣ Tu Buen Doctor

Está ubicado en Las Mercedes, en el Centro Médico Dr. Gaetano Di Bianco, en la avenida Orinoco y el cruce con Mucuchíes.

La prueba de antígenos cuesta 30 dólares. Los resultados se envían por correo electrónico en formato PDF en tiempo máximo de tres horas desde la toma de la muestra.

La prueba PCR-RT cuesta 80 dólares. El resultado se envía en un máximo de 12 horas desde la toma de la muestra.

El método de pago e sdivisas en efectivo y punto de venta para pagos en bolívares. Si requiere una versión impresa del resultado con sello húmedo y firma, puede acudir al laboratorio. Además, cuenta con atención a domicilio y delivery de resultados.

Trabaja 24 horas todos los días de la semana, pero la toma de muestra para niños es de 8 am a 9 pm, con un recargo especial en el costo debido a que la muestra es tomada por un pediatra.

También tiene sedes en Valencia, Maracay, Los Teques, Lechería y Puerto Cabello.

5️⃣ Laboratorio Blau

Está ubicado en Los Ruices: av. Francisco de Miranda, con calle Los Laboratorios, en el piso 2 del edificio Quórum, oficina 2-E.

La PCR-RT cuesta 60 dólares. Si es a domicilio, el precio del examen llega a 90 dólares. Los resultados se entregan máximo en 12 horas.

La prueba de antígenos cuesta 15 dólares y el resultado se obtiene máximo en cuatro horas. A domicilio cuesta $ 30.

Trabaja de lunes a viernes de 7:30 a 3:30 pm. La toma de muestra para la prueba PCR es de lunes a jueves de 07:30 am a 11:30 am en la mañana, y en la tarde de 1:30 pm a 3:30 pm. Los viernes solo toman muestras de PCR hasta las 11:30 am. No trabaja fines de semana ni feriados.

Se puede pagar con dólares en efectivo o transferencia a Mercantil, pago móvil o Zelle.

6️⃣ CasaLab

Ubicado en el nivel planta baja la torre La Previsora en Plaza Venezuela, es un laboratorio que solo realiza pruebas PCR-RT para COVID-19 en Caracas.

Trabaja de lunes a viernes de 8 am a 4 pm y los sábados de 8 am a 2 pm. El precio de la PCR es 60 dólares, que pueden pagarse en efectivo.

7️⃣ Laboratorio Eficiente

Solo realiza pruebas PCR-RT, a domicilio o en una de sus cinco sedes de AutoPCR en La Boyera, Los Dos Caminos, Concresa, Las Mercedes y Altamira.

Trabaja todos los días de 8 am a 7 pm para el servicio a domicilio, y de 8 am a 4 pm para el servicio de AutoPCR.

El plan básico cuesta $ 80 y el resultado se entrega en 8 horas. Si la persona quiere obtener el resultado en 4 horas, el precio se eleva a $ 100. La prueba PCR-RT pediátrica cuesta 70 dólares. Se paga con dólares en efectivo.

Más información disponible en @laboratorio.eficiente en Instagram.

8️⃣ Laboratorio clínico 747

Está ubicado en la calle Choroní de Chuao. Trabaja de lunes a viernes de 7 am a 5 pm y sábados de 8 am a 1 pm.

La prueba de antígenos cuesta $ 20, y los resultados se entregan en 30 minutos. La prueba PCR-RT cuesta 70 dólares. Cuentan con toma de muestra desde el carro (autolab), servicio a domicilio y toma de muestra directamente en el laboratorio.

Aceptan efectivo, pago móvil, transferencias, tarjetas nacionales e internacionales, PipolPay, Zelle y PayPal (%).