Pacientes del Centro Nefrológico Catia denuncian fallas en la atención y piden soluciones

Sin aire acondicionado, sin oxígeno, sin suficientes medicamentos ni personal se dializan los pacientes del Centro Nefrológico Catia, ubicado en el centro comercial Propatria, al oeste de Caracas.

Las personas afectadas explicaron que la unidad fue tomada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) dos meses antes, debido a fallas de la empresa que hasta ese momento se encargaba de la unidad. Sin embargo, las condiciones de atención siguieron deteriorándose luego del cambio.

«Hace un mes se dañó el aire acondicionado y los pacientes nos hemos visto obligados a llevar ventiladores, los que podemos llevarlos, para podernos dializar», indicó una paciente a Efecto Cocuyo. «No tenemos oxígeno. Las sillas donde nos sentamos no sirven. No hay aire. No hay suficientes médicos. No hay medicamentos para controlar una emergencia».

La situación ha puesto en mayor riesgo la salud de los casi 90 pacientes que se dializan en el Centro Nefrológico Catia, pues aseguran que «es imposible» mantenerse bien mientras sudan por la falta de aire acondicionado cuando reciben tratamiento, conectados a las máquinas de diálisis, por lo que se han visto más afectados.

Una persona fallecida

Una de las pacientes se descompensó y falleció este martes 5 de abril, según la fuente. «La señora Cruz Miranda cayó en un cuadro de hipotensión y la enfermera y la doctora estaban tratando de revivirla pero sin ningún medicamento, sin oxígeno, nada«, añadió. La denuncia fue replicada por la organización Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV).

Solo tienen 8 enfermeras y temen quedarse con menos | Foto: Cortesía

Ante la situación, algunos pacientes decidieron protestar y acordar con las enfermeras recibir dos horas y media de diálisis como medida de presión para que el Ivss respondiera. En consecuencia, las autoridades decidieron investigar a las enfermeras.

«La solución del Ivss fue abrir un cargo administrativo con las enfermeras, que lo único que han hecho es sacar adelante la unidad. Y trabajar bajo una condición en las que ellas también pueden enfermarse por la cantidad de bacterias que se forman cuando no hay aire», indicó la paciente. «Ellas nos conectaban sudando por el calor, estamos todos expuestos».

Este miércoles, algunos pacientes protestaron en las afueras del centro para exigir soluciones. En respuesta, fueron atendidos por funcionarios del Viceministerio de Salud, desde donde les exigieron entregar una carta para que luego ellos les envíen una comisión al centro de diálisis. Pero, los pacientes exigen soluciones en corto plazo.

«Nos tienen marginados y la respuesta muchas veces es que somos pacientes ya terminales y que nos tocaba morir», expresó la paciente, quien suma 18 años en diálisis. «Queremos soluciones inmediatas, no que nos causen más problemas dejándonos sin enfermeras».