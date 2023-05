El Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (Spot) de cadáver a vivo cumplirá seis años suspendido en el país el próximo 1 de junio, por lo que asociaciones continúan exigiendo al Estado venezolano su reactivación.

Prepara Familia y la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv) advirtieron este 16 de mayo que para 2023 es necesario atender este grave problema que impacta en la vida de miles de personas.

En una presentación organizada por el Observatorio Social Humanitario este martes, expertos denunciaron las malas condiciones de los centros médicos del país y la desidia del gobierno de Venezuela, que ha dejado de lado a cientos de familias con pacientes que requieren de un trasplante para vivir.

De acuerdo con Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, entre 2017 y 2022 fallecieron al menos 75 niños y adolescentes con enfermedades crónicas, la mayoría que eran pacientes del hospital pediátrico J.M. de los Ríos en Caracas.

«No podemos decir que todos fallecieron a la espera de un trasplante, pero ¿Qué hubiera pasado si realmente este sistema hubiese estado operativo? No tenemos acceso a las cifras de lo que está ocurriendo en otros hospitales del país. En lo que va de año llevamos tres niños y un joven fallecidos», apuntó Martínez.

«Parece que nos hubiésemos detenido en el tiempo: desde 2017 estamos exigiendo lo mismo, sin respuesta», añadió.

Falta de trasplantes un problema del Estado

Anabel Arminio, nefróloga y asesora médica de la Organización de Trasplantes en Venezuela (Ontv), recordó que los trasplantes de cadáver a vivo se suspendieron en el territorio nacional debido a que las condiciones hospitalarias y de suministro de medicamentos o inmunosupresores no se estaban garantizando.

«Este programa es muy importante porque no todos los pacientes tienen disponibilidad de un donante vivo para poder se trasplantado. La ley venezolana permite un donante vivo de la familia hasta quinto grado de consanguinidad», expresó Arminio.

Recordó que en 2022 se abrió una unidad para trasplante renal en la Clínica Popular El Paraíso “Dr. Francisco Salazar Meneses” en Caracas, donde este año se han realizado 26 intervenciones quirúrgicas de vivo a vivo en ella. Criticó que el programa de donante se limite solo a pocos centros de salud.

«Pero los resultados no se conocen porque no hay transparencia en la data», señaló la doctora. «Estamos hablando de un solo centro de trasplantes, se está dejando por fuera a una gran cantidad de personas que requieren un trasplante y no tienen un pariente que pueda donar», dijo.

Agregó que la reactivación del Spot es algo que debe atender el Estado venezolano, porque es el único que tiene los medios y las facultades legales necesarias para resolver el problema.

«El J.M. de los Ríos está planificando retomar el programa de donante vivo, aunque siempre se prefirió para niño el donante cadáver por la compatibilidad del órgano respecto a la talla y el peso», indicó.

El viacrucis de los pacientes renales

Katherine Martínez expresó que en Venezuela no solo los pacientes renales necesitan un trasplante, hay quienes esperan por órganos como corazón, pulmón o hígado para poder sobrevivir.

«En todos y cada uno de ellos hay un impacto. En aquellos que presentan una enfermedad crónica y están a la espera. Es dramático el caso de los niños, niñas y adolescentes que están en una unidad de diálisis con todos los inconvenientes que significa vivir en Venezuela con síndrome nefrótico», dijo.

Denunció la situación deplorable de las instituciones hospitalarias. Fallas en el suministro de agua e insumos, la falta de equipos, laboratorios paralizados y el bajo salario que percibe el personal médico fueron algunos de los elementos que mencionó.

«Los hospitales no tienen las condiciones para hacer cirugías complejas», afirmó Martínez. «No existe lista de espera y no hay manera de que las personas puedan inscribirse en ninguna parte», manifestó.

Por otro lado, reportó que las madres de los jóvenes pacientes del JM de los Ríos han sido amedrentadas en distintas oportunidades por personal estatal para evitar que denuncien las condiciones en la que están los niños. Aseguró que no se puede criminalizar a estas mujeres que solo intentan que sus hijos puedan continuar con vida.

¿Cuántas personas necesitan trasplantes?

Arminio señaló que es complejo ofrecer una cifra exacta de cuántos venezolanos necesitan un trasplante actualmente. No obstante, afirmó que hay alrededor de siete mil pacientes en diálisis en este momento y al menos 40 % podría ser candidato a trasplantes.

Reiteró que el Estado debe llevar a cabo políticas públicas efectivas y entre ellas está educar a la sociedad sobre la procura de órganos, además del reentrenar al personal que hace seis años trabajaba con el Spot de donante cadáver a vivo. Denunció que para 2023 el Estado sigue sin invertir en planes para atender el programa.

«Si un paciente en diálisis no se trasplanta, la única posibilidad que tiene de salir de diálisis es fallecer. No es una solución crear más unidades de diálisis. (…) Cuando se piense en hacer algo que dure para el futuro y no solo para una foto, iremos avanzando», puntualizó.