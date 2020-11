Laboratorios de salud pública procesarán las pruebas de antígenos en Venezuela - Efecto Cocuyo

Venezuela comenzó la distribución de equipos lectores para la realización de pruebas de antígenos para el diagnóstico de COVID-19 en los laboratorios de salud pública de cada estado, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país.

Ángel Álvarez, coordinador de COVID-19 de la OPS en Venezuela, explicó a Efecto Cocuyo que la oficina adquirió 340.000 pruebas y 35 equipos y ya inició la distribución de 28 de ellos para incrementar el diagnóstico en todos los estados de Venezuela, que hasta la actualidad solo cuenta con cinco laboratorios autorizados para realizar pruebas moleculares (reacción en cadena de la polimerasa, PCR).

“Hay 16 estados que tienen el equipo y que han sido capacitados. Solamente faltan ocho: Anzoátegui, Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Nueva Esparta y Apure”, dijo a través de una entrevista telefónica.

El asesor de enfermedades infecciosas indicó que algunos estados tendrán más de un equipo lector, como el caso del Zulia, que tendrá tres (incluido Machiques y Santa Bárbara), y Bolívar, que tendrá dos (incluyendo a Santa Elena de Uairén). Diez de los equipos cuentan con baterías y se ubicarán en los estados más alejados y de más difícil acceso, por lo que podrán funcionar aunque no haya energía eléctrica en el lugar.

Inicialmente se planeaba ubicar los equipos en hospitales. Sin embargo, Álvarez afirmó que se decidió que estarán en los laboratorios de salud pública de cada estado, lo más cerca posible de los principales centros de salud. Una vez que se tenga la muestra, los especialistas capacitados por la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (Inhrr) deberán procesarla. El resultado se obtiene en 30 minutos, pero se espera que las muestras se trasladen durante la primera hora a partir del momento de la toma.

“Está previsto ubicarlos en los laboratorios de salud pública de cada estado y que las instituciones de salud a las que acudan los pacientes tomen la muestra. Cada estado debe crear una logística para llevar la muestra al laboratorio de salud pública en la primera hora”, indicó.

Hasta 10.000 pruebas entre PCR y de antígenos

Ángel Álvarez destacó que uno de los principales problemas en el país para enfrentar la pandemia de COVID-19 era el retraso en el procesamiento y en la entrega del resultado de las pruebas moleculares, causado por la congestión ante la cantidad de muestras que debían ser procesadas en los pocos laboratorios autorizados en el país. Con la incorporación de las pruebas de antígenos, resaltó que Venezuela podría realizar entre 9.000 y 10.000 pruebas al día en total, entre PCR y pruebas antigénicas.

“Ya la capacidad de Venezuela para hacer PCR había alcanzado alrededor de 6.000 pruebas diarias en los cinco laboratorios. Ahora con estos equipos se puede incrementar entre 3.000 y 4000 pruebas diarias más. Esto va a permitir que ya no haya que enviar tantas muestras a hacer PCR a esos cinco laboratorios. Ya no debe haber una congestión y el resultado de los PCR deberá salir con más rapidez porque no va a haber tantas muestras en cola para examinar”, expresó.

Así, explicó que las pruebas de antígeno no reemplazarán a las PCR, que sigue siendo la prueba de oro de la Organización Mundial de la Salud, sino que se trata de una prueba complementaria certificada por la OMS para ampliar la capacidad diagnóstica del país. Sus resultados no serán aislados, sino que deberán cargarse de forma diferenciada a las estadísticas de la red de vigilancia del sistema de información del Ministerio de la Salud.

“No significa que no se va a seguir haciendo el PCR ni significa que va a sustituir al PCR. Es para complementar y dar una mayor cobertura para la detección del caso y la confirmación del caso. De manera que el PCR se mantiene, se van a seguir haciendo todos los esfuerzos por incrementar la cobertura de PCR y esas pruebas también van a estar insertadas en la red como parte de las pruebas confirmatorias”, enfatizó.

Solo para personas con síntomas

El coordinador de COVID-19 de la OPS Venezuela, Ángel Álvarez, alertó que la prueba de antígenos, a diferencia de la PCR, se realizará específicamente a las personas que tengan síntomas. Si la persona no tiene síntomas y se realiza la prueba de antígenos, el resultado puede arrojar un falso negativo.

“Esta prueba de antígenos hay que acercarla a las instituciones de salud porque tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad cuando las personas tienen alguna sintomatología. En estos momentos no es recomendable hacerlas en personas asintomáticas, porque es baja su sensibilidad y su especificidad”, señaló.

Si la prueba antigénica da positivo, no es necesario que se realice otra PCR u otra prueba confirmatoria, de acuerdo con Álvarez. Sin embargo, si la persona tiene un cuadro de síntomas similar a COVID-19, y la prueba da negativo, se puede indicar una prueba PCR para tener mayor seguridad.

Además, los equipos que realizarán las pruebas de antígenos en Venezuela pueden ser portátiles, por lo que, en caso de ser necesario, pueden moverse hasta centros de salud donde haya muchos pacientes y donde se necesite tomar decisiones con mayor urgencia.

“Si en un momento determinado está ubicado en un laboratorio de salud pero hay una institución de salud, como un hospital, o un lugar donde la demanda de pacientes es alta, entonces el equipo se llevaría y se ubica porque es muy sencillo de trasladar y no requiere de otras condiciones para su funcionamiento”, añadió Álvarez.

La Organización Panamericana de la Salud espera que las 340.000 pruebas ya compradas en el marco del acuerdo suscrito con el Ministerio de Salud y el equipo asesor de la Asamblea Nacional alcancen hasta diciembre de 2020. De acuerdo con el coordinador de COVID-19 de la OPS Venezuela, también están en condiciones de adquirir nuevos equipos para distribuirlos en otras zonas, en caso de ser necesario.