La demanda de atención psicológica crece mientras Venezuela registra cada vez más alteraciones del estado de ánimo e ideación suicida en sus adolescentes, advirtió la organización no gubernamental Cecodap este martes 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental.

Según el informe Somos Noticia, capítulo Salud Mental, el Servicio de Atención Psicológica de Cecodap asistió a 13.700 personas, entre atención individual, jornadas comunitarias y grupos de acompañamiento, durante 2022 y el primer semestre de 2023. Solo entre enero y junio de 2023 atendieron a 5.605 personas.

Las alteraciones del estado de ánimo, una categoría que abarca desde la ansiedad hasta la depresión, representaron el principal motivo de consulta en 2023: en el primer semestre de 2023 atendieron a 764 personas, un alza frente a las 624 personas asistidas en todo 2022.

Entre los niños, niñas y adolescentes con alteraciones del estado de ánimo, el equipo de Cecodap identificó que 28,95% de ellos presentaba ideación suicida: habían pensado, con o sin un plan concreto, en acabar con su vida, explicó Abel Saraiba, psicólogo y coordinador del Servicio de Atención Psicológica de Cecodap

De acuerdo con Saraiba, la cantidad de casos de niños, niñas y adolescentes afectados por ansiedad y depresión es una de las grandes preocupaciones actuales de los especialistas. Esta variable, junto a la ideación suicida, sigue agravándose año a año, con las adolescentes femeninas como el grupo más afectado.

“La población más vulnerable identificada dentro del estudio justamente son la adolescentes en términos de la incidencia de alteraciones del estado de ánimo y de ideación suicida”, destacó Saraiba.

Las adolescentes femeninas representaron el 32,37% del total de casos de alteraciones del estado de ánimo los primeros seis meses de 2023.

Entre quienes ya presentaban alteraciones del estado de ánimo y además tenían riesgo suicida, 45.19% eran adolescentes femeninas. Esta cifra es la más alta registrada desde que Cecodap comenzó su monitoreo de casos.

Las situaciones cotidianas de violencia basada en género y la parentalización de las adolescentes en las dinámicas del hogar -que se les exija el cuidado de hermanos menores y la realización de labores que no se piden de manera similar a varones-, son algunos de los factores que impactan de manera negativa en la salud mental de las adolescentes.

Los adolescentes también sufren

Pero las alteraciones del estado de ánimo y la ideación suicida también aumentaron entre los adolescentes masculinos: la primera variable subió de 3,01% en 2022 a 14,23% en 2023, mientras que el riesgo suicida creció de 16,19% a 19,67% de un año a otro.

Según Saraiba, los esfuerzos de las familias por subsistir se traducen en padres ausentes, por lo cual los adolescentes varones pueden permanecer mucho tiempo solos y expuestos a riesgos, como actividades delictivas o captación de grupos irregulares armados.

Esta situación se suma a factores culturales que impiden que los adolescentes masculinos hablen sobre sus emociones, lo que deriva en expresiones como la irritabilidad, la agresividad y el bajo rendimiento escolar.

“A los niños, adolescentes y hombres se les enseña que la gestión de las emociones no está permitida para ellos. A un niño desde que crece se le dice ‘los hombres no lloran, tienes que ser fuerte’, y no hay espacio para la expresión emocional. Tienes un niño que probablemente ha vivido negligencia o violencia en casa, pero que no tiene permitido hablar sobre eso y cuando llega la adolescencia este cúmulo termina de manifestarse de manera dramática”, afirmó el experto.

Evitar las “terapias de choque” (alentar o impulsar a la persona al suicidio), brindar una red o estructura de soporte (entre familia, amigos, colegios y sociedad) y buscar ayuda pueden marcar la diferencia para prevenir que el suicidio se materialice en general en niños, niñas y adolescentes.

“Uno de los elementos diferenciadores entre la ideación o riesgo suicida y que se materialice tiene que ver con la pérdida de la esperanza, a medida que la persona va deteriorando su estado de ánimo se genera una visión de túnel que le lleva a la persona a creer que no existe otra salida. La mayoría de las personas que comete un suicidio o un intento de suicidio no desean la muerte, desean que cese el dolor de la vida”, resaltó Saraiba.

Violencia sigue presente

El segundo motivo de consulta más frecuente en Cecodap son los comportamientos disruptivos en el hogar: expresiones o dificultades de comportamiento de niños, niñas y adolescentes en el contexto de casa.

Le siguen el conflicto familiar y las distintas formas de violencia, encabezada por el acoso escolar: de los 186 casos de violencia registrados por Cecodap en 2023, 39% son casos de acoso escolar.

“El acoso escolar está más vivo que nunca”, aseguró Saraiba. “Esto nos advierte que la solución al acoso escolar no pasa por tener una nueva ley si no hay una política pública que responda a los problemas estructurales que están detrás del acoso escolar”.

La segunda forma de violencia sufrida por los niños, niñas y adolescentes atendidos por Cecodap es el abuso sexual, con 27% de los casos reportados, con mayor incidencia entre las adolescentes y las niñas.

En los casos de abuso sexual documentados por Cecodap en el primer semestre de 2023, 43,14% de las víctimas eran adolescentes femeninas (12-17 años), 23,53% eran niñas, 13,73% eran adolescentes masculinos y 11,76% eran niños.

En la mayoría de los casos, los victimarios fueron personas del entorno cercano o familiar.

Para este 2023, la violencia intrafamiliar es la tercera forma de violencia, con 23,9% de los casos.

Además, 23,65% de los niños, niñas y adolescentes reportaron haber sido víctimas de castigos físicos y humillantes durante su crianza.

Cecodap igualmente realizó un monitoreo de los servicios de salud mental que atienden niños, niñas y adolescentes. En total verificaron las condiciones de 103 centros en 10 estados del país y concluyeron que la oferta de servicios de salud mental es “extremadamente limitada”.

Para Cecodap, dado el panorama actual, es esencial generar políticas públicas diferenciadas, con servicios especializados y con la articulación de distintos actores de la sociedad, para proteger a los niños, niñas y adolescentes.

“Si no podemos ponernos de acuerdo en que la salud mental es prioridad, de que no existe salud física sin salud mental, difícilmente vamos a poder avanzar como país. Niños y salud son dos temas que, independientemente del color político que alguna persona pueda profesar, nos tienen que congregar para construir soluciones que permitan garantizar que nuestros niños y adolescentes tengan la mayor calidad de vida posible”, expresó Saraiba.

Para atención psicológica gratuita

SMS: + 58 424-1804002

Whatsapp: + 58 424-2842359

Correo: cecodap.sap@gmail.com

