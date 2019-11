Cuatro niños indígenas murieron en una semana, según Kapé Kapé - Efecto Cocuyo

View this post on Instagram

ALERTA | Este 23 de octubre falleció el capitán del pueblo pemón, Pasiano Elliman, a causa de una complicación de la diabetes, enfermedad que en vida no pudo controlar por la falta de atención médica especializada en la zona y los altos costos de atenderse fuera de su COMUNIDAD. #KAPEOBSERVA NOTA COMPLETA https://kape-kape.org/2019/10/31/cacique-pemon-es-la-nueva-victima-de-la-falta-de-atencion-medica-en-las-comunidades-indigenas/