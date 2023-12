Venezuela suma al menos siete alertas sanitarias por medicamentos falsos o presuntamente falsificados en 2023, lo que preocupa a la población debido al alto riesgo para la salud que supone adquirir uno de estos productos.

La última advertencia sobre el tema fue emitida por el Ministerio de Salud venezolano el 6 de diciembre, tras recibir el aviso del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (Inhrr) sobre algunos lotes de Dobet 2%, Todex (solución oftalmológica) y Budecort 1mg (suspensión para inhalar).

InSight Crime reportó el 30 de noviembre de 2023 que los medicamentos falsos que llegan a Venezuela provienen principalmente de Colombia, por redes criminales en las fronteras, y que el negocio prospera debido a la crisis de salud que sufre el país. En septiembre de este año la escasez de medicinas cerró en 26,9 %, indicó la Unidad Investigativa de la organización.

“Venezuela sufre principalmente de una falta de medicamentos de alto costo, por lo que estas redes se han enfocado en llenar este vacío y los comercializan en el mercado informal a menor precio. Además, se aprovechan del bajo poder adquisitivo de buena parte de la población y su urgencia en buscar fármacos más económicos, pese a que desconocen su procedencia y efectividad”, publicó en su página oficial.

Efecto Cocuyo identificó algunas claves para reconocer estos productos engañosos y evitar adquirirlos. La primera recomendación es siempre comprar los medicamentos en los establecimientos autorizados (farmacias) para comercializarlos.

¿Qué contienen los medicamentos falsos?

La Organización International de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) informa, en su web oficial, que los medicamentos falsos frecuentemente contienen dosis inadecuadas (excesivas o insuficientes) del principio activo.

De acuerdo con el Inhrr, tanto los productos de marca como los genéricos pueden ser falsificados con sustancias tóxicas, que resultan mortales en el humano o son capaces de causar daños irreversibles. La Interpol asegura que se ha descubierto que algunos “contienen mercurio, arsénico, raticida o cemento”.

Además, es común que estos fármacos sean producidos en lugares sin las condiciones de higiene adecuadas, así que el riesgo de que estén llenos de bacterias es muy alto.

“En otros casos, puede tratarse de medicamentos auténticos que han sido robados y almacenados en malas condiciones, o que están caducados. Por lo cual pueden resultar ineficaces o estar contaminados”, indica la Interpol.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que una décima parte de los medicamentos de los países de ingresos bajos y medianos son de calidad subestándar o podrían estar falsificados. En 2018 aseguró que los antipalúdicos y los antibióticos se encuentran entre los productos médicos notificados con más frecuencia.

Un problema serio en Venezuela

William Velazco, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), indicó que la organización ha alertado al gobierno nacional sobre el problema de los medicamentos falsificados desde 2019.

“Cuando sale una resolución de la importación de medicamentos para nuestro país y no pasa por el Instituto de Higiene, alertamos de la posibilidad de una gran cantidad de medicamentos falsificados. No estamos en contra de que lleguen medicamentos bastante económicos que el gobierno pueda hasta regalar, lo que estamos en contra es que un paciente los utilice y no le protejan la salud”, dijo Velazco a Efecto Cocuyo.

El doctor Velazco aseguró que en Venezuela han aparecido recientemente jarabes pediátricos y anestésicos falsificados o que no cumplen su acción farmacológica porque no pasan por el Inhrr.

“Ahora existen mercados que venden medicamentos, como el mercado de Catia, en Caracas. También hay en San Cristóbal (Táchira), Barinas, en el Zulia, en Maracaibo específicamente, en Anzoátegui también lo hemos visto. De esos medicamentos el 90 % es falsificado”, apuntó el presidente de Ferfaven.

Agregó que se debe evitar desechar medicamentos vencidos directamente en la basura (blíster lleno de pastillas, jarabe cerrado, spray aún con líquido, ampollas, etc.) Esto previene que otras personas puedan recogerlos en la calle y posteriormente comercializarlos. En caso de querer deshacerse de un medicamento vencido, hay que acudir a la farmacia de procedencia y preguntar sobre el protocolo para botarlo de forma correcta.

Cómo saber si un medicamento es falso

Según la Interporl, en el caso de las personas que siguen tratamientos largos o que toman con regularidad un fármaco especifico, es aconsejable comparar los productos recién comprados con los que se adquieren normalmente. Un medicamento pudo haber sido falsificado si presenta las siguientes señales:

🚩 Indica que contiene menos o más componentes que el medicamento habitual, o si estos son diferentes.

🚩 El tamaño, la forma, el sabor o el color son distintos.

🚩 No está etiquetado o envasado correctamente.

🚩 Está en una caja abierta o con aspecto de haber sido manipulada.

🚩 No tiene instrucciones sobre cómo conservar el medicamento.

🚩 No señala la fecha de vencimiento.

🚩 Hay faltas de ortografía en las indicaciones del producto.

Así mismo, hay que verificar si el prospecto para el paciente está en el mismo idioma que el utilizado en el anuncio, si los sellos de seguridad permanecen intactos y si los números de lote que figuran en los envases primario (interior) y secundario (exterior) coinciden.

La OMS explica que hoy en día algunos fármacos falsificados son difíciles de detectar, porque a menudo se diseñan como copias idénticas de los originales. En estos casos, si se sospecha haber adquirido un producto falso (ya sea porque no está actuando como debiera o por reacciones adversas), es vital acudir al centro de salud más cercano para consultar con un médico o informar directamente al Inhrr.

“Es recomendable que vaya al médico y también a la farmacia. A la farmacia para que el farmacéutico le indique si el medicamento es de calidad y donde el especialista para que este tome una decisión. Pueden ocurrir dos cosas: que el medicamento no esté haciendo efecto porque es falsificado o puede ser que el paciente necesite un cambio de medicamento”, apuntó Velazco sobre el tema.

Los riesgos de comprar en internet

En el presente las compras de medicamentos online se ha normalizado en el país, especialmente con el déficit de algunos de ellos en las farmacias venezolanas. Usuarios los adquieren en el exterior o en otros estados del territorio nacional y pagan por el envío hasta su residencia, por lo que pueden ser potenciales víctimas de redes de falsificación.

“La cultura del autodiagnóstico y la autoprescripción ha llevado a la aparición de miles de sitios web no regulados que dan acceso no supervisado a productos médicos de calidad subestándar y falsificados”, explica la OMS.

Motivado a ello, recomienda estar alertas a los siguientes detalles a la hora de hacer una compra en línea:

1️⃣ Sitios web que no tengan dirección o teléfono fijo.

2️⃣ Productos a precios sospechosamente bajos.

3️⃣ Correos electrónicos o spam que anuncien medicamentos.

4️⃣ Páginas o perfiles que ofrezcan sin receta médica productos que obligatoriamente la requieren.



