Casos de COVID-19 y viruela del mono aumentan en el mundo, alerta la OMS

Los casos globales de covid se han duplicado en el último mes y medio, desde unos tres millones semanales a seis millones actualmente, advirtió este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



«Un aumento de casos significa que puede haber más hospitalizaciones y fallecimientos en las semanas venideras», destacó en rueda de prensa Tedros, quien indicó que la mayor parte de los contagios actuales parecen pertenecer al sublinaje BA.5 de la variante ómicron, «por ahora el más contagioso conocido».



El máximo responsable de la OMS afirmó que el virus «continuará evolucionando y debemos estar preparados para lo que traiga», por lo que volvió a insistir en la necesidad de no relajarse en la respuesta a la pandemia.



«Algunos países ya han desmantelado partes de su plan de respuesta y con ello están asumiendo grandes riesgos», afirmó el experto etíope.



Tedros añadió que «ahora es el momento, cuando los hospitales aún no están saturados, para afrontar las carencias en seguimiento, inmunización, personal sanitario y resiliencia».



«Continuaremos viendo olas de contagios, pero no queremos que se conviertan también en olas de hospitalización y muertes», destacó el director general de la OMS, quien insistió en la necesidad de vacunar a trabajadores sanitarios y personas mayores en todos los países.

En cuanto a la viruela del mono

Los casos globales de viruela del mono ascienden ya casi a 14.000 en más de 70 países, alertó también la Organización Mundial de la Salud (OMS), un día antes de que sus expertos en la enfermedad se reúnan por segunda vez para debatir si se declara una emergencia internacional por este brote.



Por lo menos, cinco personas han muerto por la enfermedad, todas en África, la zona donde es endémica, indicó en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



El máximo responsable de la organización añadió que la mayoría de los afectados siguen siendo hombres que mantienen sexo con otros hombres, y que los países con más casos por el actual brote se sitúan en Europa.



También indicó que algunos países no tienen suficientes herramientas para diagnosticar nuevos casos, lo que «hace que el brote sea más difícil de controlar y de parar».



Respecto a la reunión del comité de emergencia de la OMS mañana jueves, Tedros indicó que «independientemente de las recomendaciones que emita, la OMS continuará haciendo todo lo posible para ayudar a los países a detener la transmisión y salvar vidas».



Una emergencia internacional se puede declarar cuando una enfermedad contagiosa se expande en muchos países de forma descontrolada, y con ello se requiere a los gobiernos a adoptar medidas preventivas especiales para frenar su expansión.