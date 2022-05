Cecodap alerta sobre aumento del riesgo e ideación suicida en niñas, niños y adolescentes

La organización no gubernamental Cecodap alertó sobre el aumento del riesgo e ideación suicida en niños, niñas y adolescentes en Venezuela entre 2020 y 2021, con un impacto diferenciado en las niñas y adolescentes, según el capítulo de Salud Mental de su Informe Somos Noticia.

De acuerdo con el balance, presentado este 4 de mayo, el Servicio de Atención Psicológica Crecer Sin Violencia asistió en total a 4.910 personas de 20 entidades del país durante el 2021. De estos casos, 61,2% eran niñas, adolescentes y mujeres (familiares de los pacientes).

Las alteraciones del estado de ánimo, con cuadros que varían entre sentimientos de tristeza, ansiedad y depresión, representaron el principal motivo de consulta, abarcando 39,1% de los casos, explicó Abel Saraiba, coordinador adjunto de Cecodap y del Servicio de Atención Psicológica.

Las niñas, adolescentes y mujeres representaron el 69,1% de los casos de alteración del estado de ánimo.

Del total de personas atendidas por alteración del estado de ánimo, 26,49 % presentó ideación o riesgo suicida: de 72 casos registrados en 2020, la cifra aumentó en el año 2021 y llegó a 156.

«Registramos un incremento de 112,32% en relación al número de casos de riesgo suicida. Es un número importante de un año a otro. Esto indica que cuando no hay políticas públicas en materia de salud mental, cuando no se toman las medidas y cuando la población no es atendida, se incrementa el riesgo», añadió Saraiba.

En el 70,3 % de los casos registrados, la ideación suicida se relacionó con cuadros de alteraciones del estado de ánimo, mientras que un 6,8% se vinculó con situaciones de violencia y otro 6,8 % estuvo ligado a los conflictos familiares.

De acuerdo con las estadísticas, las niñas, adolescentes y mujeres representaron el 68,3 % de los casos de riesgo e ideación suicida atendidos por la organización.

«En cuanto a alteraciones del estado de ánimo, niñas y adolescentes son las más vulnerables, y lo son en cuanto al riesgo de suicidio. También están afectadas producto de distintas formas de violencia», añadió Saraiba.

En cuanto a grupos etarios, los adolescentes son los más vulnerables (12 a 17 años), quienes representaron la mitad de los casos de riesgo suicida identificados por Cecodap. Niños y niñas entre 11 y 5 años también reportaron ideación y riesgo suicida, e incluso recibieron casos de niños y niñas de 2 a 4 años con ideas de muerte.

Gracias a la atención oportuna, ninguno de los casos recibidos tuvo un desenlace mortal, lo que a juicio de Saraiba evidencia que cuando se acerca la atención, el riesgo se reduce «de manera considerable».

Otros motivos

Los siguientes motivos de consulta en el servicio fueron los conflictos en el grupo familiar (15,5%), comportamiento disruptivo en el hogar (11,7 %), violencia (10,1 %), migración (6,7 %), entre otros.

Los casos de violencia también se incrementaron 61,67 % en comparación con 2020. Hubo casos de violencia basada en género e intrafamiliar y 82,6 % de esas formas de violencia identificadas afectaron de manera diferenciada a las niñas, adolescentes y mujeres.

Igualmente, 23 % de los niños atendidos sufrió castigo físico y humillante: «Año a año los niños y adolescentes de Venezuela son más castigados física y humillantemente por sus padres».

En los casos atendidos por Cecodap, 33,8 % de las veces fueron castigados por comportamientos disruptivos en el hogar, mientras que 28,3 % correspondieron a alteraciones del estado de ánimo.

Saraiba llamó a los padres a estar atentos a las señales de sus hijos, a hablar de salud mental y conocer los procesos de desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

«Estas alteraciones del estado de ánimo generan cambios en el comportamiento. Un niño que está deprimido puede estar intranquilo, irritable, puede presentar cierta desobediencia y lamentablemente los padres muchas veces no saben interpretar estas señales, no logran reconocer lo que les pasa a sus hijos», expresó.

Faltan más centros

El reporte concluye que la falta de centros de atención vuelve más vulnerables a los niños, niñas y adolescentes. Según la información recogida por Cecodap, entre 2020 y 2021 se redujo 49 % el número de servicios disponibles en salud mental y apoyo psicosocial en el país.

De 204 servicios mapeados, solo 138 están activos. La organización no encontró centros operativos en los estados Cojedes y Sucre.

Además, del total de servicios de salud mental y apoyo psicosocial, 68,8 % pertenecen a organizaciones de la sociedad civil y apenas 31,2 % son financiados por el Estado.

«El Ministerio de Salud invierte menos del 1 % en materia de salud mental. ¿Qué significa que no exista presupuesto, que no existan recursos? Que no hay servicios, que niñas, niños y adolescentes ven vulnerados en sus derechos», indicó Abel Saraiba.

Cecodap igualmente advirtió sobre la discriminación y la falta de atención directamente destinada a niños, niñas y adolescentes, pues no todos los centros los reciben.

«Los niños y adolescentes quedan relegados. No hay centros hospitalarios en este momento especializados que estén ofreciendo atención psicológica o psiquiátrica a niños y adolescentes de forma plena», añadió el coordinador adjunto de Cecodap.

La organización defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes llamó al Estado a generar una política pública en materia de salud mental y apoyo psicosocial, a desarrollar programas específicos para la atención de niñas, adolescentes y mujeres frente a las formas de afectación de su salud mental y formas de violencia, además de fortalecer las capacidades de respuesta del sistema educativo.

-Lea todas las recomendaciones de Cecodap aquí