Voluntad Popular denuncia que Macario González cumplió más de 72 horas en desaparición forzada

El partido político opositor Voluntad Popular denunció que el exalcalde de Barquisimeto y dirigente de esa formación, Macario González, cumplió el lunes más de 72 horas en desaparición forzada.

A través de cuenta de la red social X, la organización aseguró que hasta el momento no hay información oficial sobre su paradero ni los motivos que condujeron a su supuesto arresto.

«Hasta el momento no hay información oficial sobre su paradero ni sobre las circunstancias de su desaparición. Exigimos saber dónde está y el respeto a su integridad física y moral», dijeron en X.

La desaparición de González se produjo el pasado viernes 12 de septiembre. Su hija dijo que perdieron contacto con él. Desde entonces desconocen dónde se encuentra.

«La persecución contra quienes luchan por una Venezuela libre junto al presidente electo Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y la Plataforma Unitaria continúa escalando. Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a todos los venezolanos a mantenerse alertas sobre este caso», reiteró el partido en su denuncia por la situación de González.

Quién es Macario González

El dirigente fue alcalde de Barquisimeto por dos periodos, entre 1995 y 2000 con el partido Movimiento al Socialismo (MAS). Después se unió a Voluntad Popular y fue diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara.

En sus redes sociales, que estuvieron activas hasta el día de su detención el 12 de septiembre, en las últimas semanas mantuvo la defensa por la liberación de las personas privadas de libertad por razones políticas. Entre ellas recordaba a Freddy Superlano y Roland Carreño, miembros de Voluntad Popular, que a finales de julio y principios de agosto cumplieron un año en prisión respectivamente.

Este lunes, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) dijo, al iniciar su segunda fase de la Ruta por la Justicia y la Libertad, que con el aumento de la presión internacional contra Nicolás Maduro también se incrementaron las desapariciones forzadas y las violaciones a los DDHH contra las personas presas políticas en el país.