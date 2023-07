Vladimir Villegas: Reunión en Bruselas podría ser una luz al final del túnel para volver al diálogo #CocuyoClaroyRaspao

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Los presidentes de Colombia, Brasil, Francia y Argentina aprovecharon la cumbre UE-CELAC en Bruselas para sentar a Delcy Rodríguez y Gerardo Blyde en una misma mesa, en un nuevo intento de diálogo entre chavismo y oposición tras más de una docena de acercamientos infructuosos.

Para el periodista Vladimir Villegas, quien en años anteriores fue funcionario del oficialismo y ahora fuerte crítico del Gobierno de Nicolás Maduro, ese encuentro, aunque con pocos logros tangibles, sirvió para que la comunidad internacional demostrara una vez más su preocupación sobre Venezuela y que se pusieran sobre la mesa los dos puntos más discordantes entre las partes: elecciones libres y eliminación de sanciones internacionales.

«Uno de los objetivos de la reunión fue eso. Se produjo un comunicado con varios exhortos, se habló de la necesidad de la suspensión de algunas sanciones», indicó el periodista durante su participación en la sección #CocuyoClaroyRaspao de este jueves.

En este programa, moderado por Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y Xabier Coscojuela, miembro del comité editorial de Tal Cual, la tertulia periodística giró en torno a todos los temas políticos de esta semana, que incluyó, además de la reunión en Bruselas, el caso de la extradición de Hugo Carvajal, la elección de un nuevo CNE, la primaria opositora y el rechazo de algunos sectores de la Plataforma Unitaria a esos encuentros con el Gobierno.

«Vente Venezuela rechazó la reunión en Bruselas, es decir, en la oposición todavía hay rechazo y el mantenimiento de una Unidad muy precaria», dijo Villegas.

Para el veterano comunicador, la resolución final que hubo en la reunión dice que si bien se pide eliminar sanciones, eso incluye además las que el Gobierno de Maduro pecha sobre la oposición

«Los presidentes que firmaron esa declaración, entienden que pasa por levantamiento de sanciones y las sanciones también son inhabilitaciones», expresó.

Villegas se mostró abierto a estar optimista en que ese encuentro pueda hacer que gobierno y oposición vuelvan al diálogo y las negociaciones.

«Lo normal en todas estas cosas es el fracaso. Lo noticioso para mí es que están conversando. Si no creo en el diálogo, no creo en Dios; y eso que mi relación con Dios es diferente. Tiene sentido que la mayoría no crea en el diálogo ni en la reunión», agregó.