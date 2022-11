La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no admitir la demanda de Guyana sobre el territorio Esequibo, una disputa histórica que mantiene Venezuela desde 1899.

Al presentar las objeciones preliminares en La Haya, Rodríguez ratificó la posición venezolana de que esta instancia judicial de las Naciones Unidas no tiene competencias para dirimir el conflicto sobre la zona en reclamación.

«Venezuela aprecia y respeta a la Corte Internacional de Justicia como órgano principal de justicia de la ONU, pero Venezuela sigue pensando que la Corte no tiene competencia para conocer este caso; no obstante demostraremos que la demanda de Guyana es inadmisible», dijo como parte de los argumentos en una audiencia pública.

La funcionaria, al exponer los criterios del país ante los jueces de la CIJ, recordó que el Acuerdo de Ginebra de 1966 reconoce la resolución pacífica y amistosa de la disputa, documento que con el aval de la ONU es el válido para tratar el caso.

«La CIJ no debería admitir la demanda de Guyana, esta Corte no estaría en condiciones de resolver la demanda de Guyana, porque el Reino Unido, la parte indispensable para dirimir la disputa solicitada por Guyana no participa en esta demanda», resaltó Rodríguez.

Después de que trasnacionales petroleras descubrieran crudo en esta zona, el conflicto entre Venezuela y Guyana ha escalado por el Esequibo.

Escalada por el Esequibo

En enero de 2021 la Armada Bolivariana interceptó dos embarcaciones guyanesas y generó un reclamo del lado venezolano, al considerar que estaban sobre aguas territoriales nacionales y realizaban una pesca ilegal.

Guyana que decidió de forma unilateral acudir a la CIJ, quiere que esta instancia de la ONU reconozca el Laudo Arbitral de París de 1899, que despojó a Venezuela del Esequibo y lo entregó en ese momento al Reino Unido.

El proceso comenzó en el año 2018 y en marzo de este 2022, el Gobierno guyanés presentó ante la CIJ -tribunal que en diciembre de 2020 se declaró competente para decidir sobre dicha disputa- sus argumentos para dar validez al laudo arbitral de 1899.

«El origen de estos derechos es la consecuencia histórica, legal y política de su sucesión al título en poder de España y el nacimiento de nuestra república. Venezuela respeta y aprecia a la CIJ como el principal órgano judicial de la ONU y sigue pensando que esta Corte no tiene jurisdicción sobre este caso, pero, no obstante, demostraremos que la solicitud de Guyana es inadmisible”, reiteró la vicepresidenta.

Con información de Efe