Qué dijo Vicente Díaz sobre el escenario político venezolano #ConLaLuz

El exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz, analizó los escenarios políticos de Venezuela con miras a las elecciones presidenciales de 2024.

Durante la entrevista del programa #ConLaLuz, con la directora general de Efecto Cocuyo Luz Mely Reyes, el también sociólogo destacó el deseo de cambio que existe en el país, pero la falta de una figura política que encarne la aspiración de la ciudadanía para que se produzca.

A pesar de esto, Díaz dijo que la figura de un outsider «ni se busca ni se decreta» porque considera que es «un ejercicio inútil».

«Los outsider ni se buscan ni se decretan, sino que surgen. Cuando una figura tiene la suficiente trayectoria o se constituye, a partir de hechos reales, en una referencia nacional aparece una figura que puede monopolizar la opinión pública en cualquier momento determinado».

Sobre las encuestas recordó que al no ser el 2022 un año electoral, las personas no están interesadas en el hecho político, sino resolviendo sus necesidades básicas.

Sin embargo, resaltó que le corresponde a los partidos políticos aceitar su maquinaria electoral, buscar las razones por las que la gente no ve en sus figuras quien encarne el cambio y hacer como el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), ir a las bases, consultar y conformar sus estructuras para el bienio electoral 2024-2025.

Vacío de oposición

Díaz expresó su preocupación por lo que considera «un vacío de oposición» al gobierno de Nicolás Maduro.

«Los partidos se tienen que preocupar de hacer oposición, aquí hay un vacío de oposición en Venezuela, a pesar de que están pasando cosas terribles. Los partidos deben reestructurarse y crear el músculo político electoral y comenzar a construir una oferta política electoral que cree conexión y esperanza con la gente», llamó.

Primarias, el camino difícil

Sobre las primarias, recordó que es «el camino más difícil» para escoger al candidato o candidata que enfrente al chavismo en 2024, pero dijo que es el necesario para que los liderazgos opositores salgan.

Destacó que son difíciles porque es un proceso que demanda logística, recursos, una normativa y poner de acuerdo a los distintos factores para que se produzcan.

Dentro de la plataforma unitaria aún no se ha nombrado la comisión electoral ni se ha decidido una fecha para ese proceso, pese a los llamados que realizan diferentes precandidatos.

También mencionó que un escenario que pudiera darse es que pase como en 2006, cuando Manuel Rosales, Teodoro Petkoff y Julio Borges eran precandidatos y se habló de primarias, pero después de analizar encuestas la figura del gobernador del Zulia se impuso y no hubo necesidad de ese proceso.

«La propia primaria y el lanzamiento de candidatos puede hacer que vaya saliendo esa figura que se convierta en una referencia», remarcó. Sin embargo, cree que el camino correcto es la consulta popular y dijo que deberían ser con el apoyo del CNE, tal como lo hizo la oposición en el año 2012 cuando él era rector.

Díaz también llamó a los adversarios del chavismo a utilizar la vía electoral y constitucional, porque es la única que le ha resultado y dado frutos.

Lamentó los caminos extraconstitucionales y la confrontación sin sentido entre chavismo y oposición, que a su juicio le ha hecho daño a la población venezolana.

«El camino constitucional es el único que ha dado resultados históricos en Venezuela y hasta Chávez lo tuvo que comprender», sostuvo.

Siempre hay conversaciones

Del proceso de México destacó que siempre hay conversaciones entre el chavismo y la oposición, así haya o no acuerdos entre las partes.

Agregó que aunque haya posiciones encontradas, el diálogo es necesario entre las partes.

«El problema no es geográfico, que sea México o no sea México, eso no es lo importante; lo importante es seguir avanzando y que todas esas conversaciones deben ir acercando posiciones y generando algún tipo de resultados».