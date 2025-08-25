El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, el partido político de la líder opositora María Corina Machado, denunció la detención de Lorenia Gutiérrez, coordinadora de esa organización en la parroquia Universidad, del municipio Caroní en Bolívar.

En su cuenta de la red social X detallaron que a la joven la sacaron a la fuerza, sin orden judicial, hombres con capuchas la tarde de este lunes 25 de agosto.

«Funcionarios encapuchados y armados allanaron su residencia, sin orden judicial, y se la llevaron a la fuerza a paradero desconocido«, agregaron sobre el arresto.

La detención se produce un día después de que los dirigentes políticos y diputados electos, Henrique Capriles y Tomás Guanipa, anunciaron la excarcelación de trece políticos que permanecían tras las rejas.

A 8 de ellos los liberaron y a cinco, entre los que están los exalcaldes de Maracaibo y Cabimas, les dictaron medida de casa por cárcel.

«Alertamos a la comunidad internacional de esta situación que hoy vulnera los derechos de una mujer venezolana, por el simple hecho de pensar distinto. Exigimos información de dónde está y su libertad inmediata», destacó el Comité de DDHH de Vente Venezuela.

Excarcelaciones y detenciones: la puerta giratoria

Las organizaciones defensoras de DDHH en el país definen las excarcelaciones y arrestos continuos en el país como el efecto de la «puerta giratoria», un ciclo en el que el chavismo libera a personas por motivos políticos a la vez que a cuenta gotas excarcela a otras.

Sobre esto, el pasado mes de julio -cuando Miraflores y la Casa Blanca canjearon a los 252 migrantes venezolanos detenidos de forma injusta en El Salvador por 10 estadounidenses encarcelados en el país- el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a Efecto Cocuyo que era una perversión del sistema de justicia venezolano.

“Se ha convertido lamentablemente en un círculo vicioso que desnaturaliza el sistema judicial y convierte a la encarcelación arbitraria en una herramienta política. En la medida en que, por una parte, el gobierno venezolano obtenga beneficios coyunturales de las personas que encarcela indebidamente, especialmente en sus tratos con otras naciones, no tendrá razones ni incentivos para dejar de actuar de esa manera”, expresó Himiob.

Las excarcelaciones y medidas de casa por cárcel del domingo incluyeron a cuatro mujeres: Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío y Margarita Assenzo; los exalcaldes Rafael Ramírez Colina (Maracaibo) y Nabil Maalouf (Cabimas), así como al exdiputado a la Asamblea Nacional de 2015, Américo De Grazia; Víctor Jurado y Simón Vargas

También al hermano del político y exdiputado Juan Pablo Guanipa, Pedro Guanipa, y otros como Gorka Carnevalli, Valentín Gutiérrez Pineda y David Barroso.

Hasta el 18 de agosto había 91 miembros de Vente Venezuela detenidos

Un seguimiento de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), que conforman los medios Tal Cual, El Pitazo y Runrunes, destacó que hasta el pasado 18 de agosto en Venezuela hay 326 actores políticos, periodistas y defensores contablizados desde el año 2024. La gran mayoría, 281, son dirigentes de partidos políticos.

Detallaron que Vente Venezuela era la organización con más detenciones, que hasta esa fecha sumaba 91. Le seguían Primero Justicia con 36 casos, Voluntad Popular con 27 y Acción Democrática con 14 detenciones de sus dirigentes, en especial después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 cuando la oposición denunció fraude y con más del 85 % de las actas de votación, que publicó en un sitio web independiente, aseguró que el triunfo de ese proceso fue para Edmundo González Urrutia.

La ONG Foro Penal aseguró la semana anterior que en el país permanecen 815 presas por razones políticas.