Venezuela 2024: ¿qué esperar del chavismo y la oposición?

Venezuela. La inhabilitación de María Corina Machado parece ser la única certeza para el próximo año 2024. Expertos consultados coinciden en que el chavismo buscará, por todos los medios, impedir que la líder opositora pueda competir en la elección presidencial porque esto daría paso a una inminente transición política.

Ante este desafío, el presidente de Datincorp y consultor político, Jesús Seguias, considera que la oposición tendrá que decantarse por una candidatura de consenso si quiere permanecer en la ruta electoral.

“Si se mantiene la inhabilitación, entonces vendrá el juego de buscar un candidato de consenso que goce de la confianza del gobierno, suena duro decirlo, pero esa es la realidad. María Corina no va a ser habilitada porque el gobierno no confía en ella, hasta hace unos meses decía que quería a (Nicolás) Maduro vivo para enjuiciarlo y meterlo en la cárcel”, argumenta.

Machado obtuvo una rotunda victoria en las primarias opositoras. Foto: Iván Reyes.

Otra razón por la cual estima se mantenga la inhabilitación es que la estrategia oficialista de dividir el voto opositor no funciona si Machado es la candidata. “Es evidente que (Machado) arrasaría en las elecciones, ha establecido una conexión emocional importantísima con los electores y esa es la joya de la corona”, señala.

Sin embargo, no está claro si la coordinadora de Vente Venezuela está dispuesta a “apadrinar” a otro candidato. En noviembre de este año, la opositora descartaba esta opción.

“¿Machado está en capacidad de ponerse a un lado?, aun no lo sabemos, ella está en todo su derecho al pataleo, a pelear para que la habiliten, está utilizando un lenguaje que pudiese ayudarla, pero el problema de fondo no es lo que diga sino lo confiable que pueda ser para el gobierno”, reafirma.

Seguias destaca que 2023 fue un año de grandes avances para la oposición y menciona como logros más importantes el acuerdo de Barbados, la candidatura unitaria a través de primarias y el regreso a la ruta electoral. “Esto pone a la oposición en una ubicación más próxima a un cambio que las aventuras insurreccionales del pasado, en las elecciones es donde el gobierno es más débil”, señala.

En cuanto al chavismo, el consultor afirma que el Psuv necesita con urgencia pasar a la oposición para poder sobrevivir como partido político. “Mientras estén en el poder se van a desgastar más porque la única forma de mantenerse es a través de la represión”, cuestionó.

“Lo que se plantea es ir creando las bases para un gobierno de transición en el que el chavismo se sienta incluido”, subraya.

El chavismo respondió a la primaria con la convocatoria de un referendo consultivo sobre el Esequibo. Foto: Mairet Chourio.

La carta del TSJ

La politóloga Paola Molina Noguera opina que la oposición debe dirigir sus acciones a proteger la candidatura de Machado y hacer valer la voluntad expresada en la primaria del 22 de octubre.

A su juicio, los partidos deben trabajar en la búsqueda de apoyo interno y de la comunidad internacional, mientras la candidata opositora conquista el voto de otros sectores de la población como el chavismo descontento.

Molina también se refirió a la decisión de Machado de acudir al Tribunal Supremo de Justicia como parte del mecanismo que se acordó para la revisión de las inhabilitaciones en el marco de la negociación.

“Machado no podía dejar ningún vacío en lo jurídico que sea contraproducente. No se trata de que fue a apelar la medida o que intrínsecamente está aceptando la inhabilitación sino que cumplió con un requisito legal para que luego esto no sea un argumento en su contra”, expresa.

Su lectura respecto a 2024 es que “Venezuela enfrenta un proceso electoral atípico y esto no permite tener escenarios completamente predecibles, puesto que las reglas del juego las pone quien es juez y parte ya que la autoridad electoral y la judicial no son independientes ni transparentes”.

Cuatro escenarios para Venezuela en 2024

La politóloga Ana Carolina Crespo Carruyo perfila cuatro posibles escenarios para Venezuela a partir de dos variables clave: la cohesión de los factores políticos y el cumplimiento de los acuerdos de Barbados.

Primer escenario: mayor cohesión y mayor cumplimiento

Aquella facción que logre tener más cantidad de votos y mayor movilización podría ganar una elección aun cuando esta no sea competitiva.

Segundo escenario: menor cohesión y mayor cumplimiento

Se impone la coalición gobernante ante la desarticulación de la alternativa, esto pudiera dar paso a otros actores que pudiesen subrogarse la representación de la alternativa y eso también permitiría que los reformistas dentro de la coalición gobernante tengan más libertad de acción.

Tercer escenario: mayor cohesión y menor cumplimiento

Avanzan los actores que logran cohesionarse, en este caso vemos más probable la cohesión de la oposición y este escenario puede presumir que la falta de cumplimiento, por parte de la coalición gobernante, haga de las sanciones y los acuerdos de Barbados un juego existencial para forzar el cumplimiento.

Cuarto escenario: menor cohesión y menor cumplimiento de los acuerdos

Entraríamos en un escenario de incertidumbre y la dispersión de los factores políticos a lo interno daría espacio al surgimiento de actores outsider que se subroguen la representatividad de ambos lados.

“La transición presume la voluntad de las partes, por lo menos de los actores de la alternativa democrática, entorno a puntos como la unidad de acción, de propósito, el cese de las luchas intestinas entre facciones. Es necesaria una unidad y visión estratégica para que la alternativa pueda ir ganando espacios hacia una transición”, sostiene.

La politóloga subrayó que es importante la creación de una narrativa entorno a un sueño colectivo, con una visión que sea inclusiva y agrupe a todos los venezolanos sin distingo ni preferencia partidista.

Para la especialista es más probable que surja un outsider que rompa la polarización que un candidato presidencial alternativo dentro del Psuv.

