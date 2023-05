Venezolanos en el exterior cuestionan que mecanismo para votar en la primaria “deja por fuera a los más jóvenes»

Solo los venezolanos en el exterior que estén inscritos en el Registro Electoral (RE) podrán votar para elegir al candidato presidencial opositor el próximo 22 de octubre.

De acuerdo con el reglamento que publicó la Comisión Nacional de Primaria (CNP), los electores que aparecen en el RE deberán actualizar sus datos de residencia y centro de votación.

“A través de una aplicación web los interesados podrán actualizar su dirección porque se trata de personas que aparecen en el RE para votar en Caracas, Maturín o Maracaibo, pero viven en el exterior”, declaró el presidente de la CNP, Jesús María Casal, este martes 9 de mayo.

El abogado explicó que el procedimiento de registro incluye una identificación biométrica.

La normativa genera opiniones encontradas entre las personas migrantes que, si bien admiten que no hay tiempo para levantar un padrón electoral que incluya la totalidad de los votantes que están fuera del país, cuestionan que se excluya a los más jóvenes que no tuvieron oportunidad de inscribirse en el RE antes de salir de Venezuela (la legislación venezolana exige tener 18 años).

Esto sin contar que el registro telemático que propone la CNP no es válido a efectos de la elección presidencial de 2024 ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) solo reconoce a 107 mil votantes en el extranjero, lo que viola el derecho al voto de millones de venezolanos.

Actualmente, hay 7.239.953 migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de acuerdo con la estadística de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. De este total, aproximadamente 5 millones tienen derecho al voto, pero solo 3 millones podrán participar en la primaria.

Súmate calcula que hay 1,3 millones de jóvenes fuera del país que cumplirán la mayoría de edad antes de 2024 y no están inscritos en el RE.

Voto joven

“Creo que técnicamente era lo más viable conociendo la capacidad logística y los tiempos que tenemos. Es la solución más lógica, aunque deja por fuera a muchas personas, sobre todo a los más jóvenes”, opina Cristabel Cartaya (40 años), venezolana en Estados Unidos.

A la socióloga, que es miembro de la Red Global de la Diáspora Venezolana, le preocupa que algunos no puedan participar en la primaria por no tener documentos de identidad: “Creo que hay un porcentaje importante de venezolanos que su desplazamiento fue sin documentos o con copias de estos o que se los robaron”.

Para votar en la primaria se deberá presentar cédula o pasaporte (vigentes o no), de acuerdo con las normas que rigen el proceso.

“Es una interesante oportunidad para poder tener un número más exacto de cuántos venezolanos hay en el exterior para que puedan ejercer su derecho político. Los que estamos en el extranjero nos gustaría poder dar nuestra opinión sobre el destino político del país y buscar una salida democrática que es lo que todos ansiamos”, expresa.

La desinformación y la decepción, por la errática conducción de la dirigencia política, son elementos que pueden jugar en contra de la movilización de cara a la convocatoria opositora, según Cartaya.

“Es una decisión media que deja por fuera a una gran parte de los venezolanos emigrados en los años recientes y es consecuencia de la mora que tiene el CNE con nosotros. Es algo excluyente para los venezolanos que tenemos el derecho irrenunciable y no negociable de votar”, afirma Carlo Luis Madriz (67 años), coordinador de Lucha Democrática en Washington D.C. y Texas.

El licenciado en química participará en la primaria porque “es una validación de mi venezolanidad, es mi derecho irrefutable de poder ejercer mi voto esté donde esté”. “Espero que finalmente tengamos a un candidato o una candidata única y que ojalá los partidos piensen más en Venezuela que en sus aspiraciones”, manifiesta.

Primaria contra reloj

Beatriz Olavarría (60 años), integrante de la Red Democrática Internacional, ha dedicado gran parte de su vida a organizar y movilizar a la comunidad de venezolanos que reside en Miami y Florida.

La venezolana destaca la falta de tiempo para levantar un registro electoral de la diáspora: “No hicieron las cosas a tiempo y ahora es mucho más complicado porque se necesita una identificación biométrica”.

“Es una lástima para los venezolanos que no han podido inscribirse en el Registro Electoral, entre ellos mi hija, que cuando cumplió la mayoría de edad no tuvo chance porque ya no había consulado en Miami”, señala.

Olavarría advierte que “los tiempos son muy ajustados” para gestionar la primaria en el exterior. Con esto se refiere a las tareas que se requieren como crear una red de voluntarios para constituir las mesas electorales y garantizar testigos, así como ubicar los locales donde funcionarán los puntos de votación y el material electoral, etc.

Qué cuestionan los venezolanos en el exterior

Pone como ejemplo la consulta del 16 de julio de 2017, convocada por la oposición en rechazo a la Constituyente, que movilizó a casi 20 mil personas en el punto más grande ubicado en Miami. “19 mil y pico de personas necesitaban 39 mesas dentro del centro electoral para atender a ese padrón y en cada mesa a cinco personas”, apunta.

“El 16 de julio votaron 103 mil personas (en Miami) y fue una locura de trabajo. No sé por qué han jugado el reloj de esta manera, sin entender la logística, los tiempos están muy ajustados”, reitera.

Entre los costos operativos –para los que la Comisión de Primaria ha dicho que no cuenta con suficientes recursos– destacan el alquiler de los locales, la contratación de personal de seguridad, la impresión del material electoral, entre otros. “Tienes que tener una ambulancia afuera y conseguir un seguro para el local”, comenta Olavarría.

“Es lamentable que la comisión de primaria no vea la posibilidad de poder hacer inscripciones en el RE de los migrantes venezolanos que cumplieron la mayoría de edad fuera del país. Por otro lado, activar una medida que permita este nuevo registro es muy complicado sino imposible”, responde Albin Rosales (44 años).

El sociólogo y miembro de la Red Global de la Diáspora Venezolana, que vive en Colombia, opina que la diáspora debe organizarse y presionar para hacer valer sus derechos políticos de cara a las presidenciales: “Para poder votar en Colombia tengo que cambiar mi dirección y eso solo lo puedo hacer teniendo una cédula de identidad”.

Recuerda que hace apenas dos semanas se abrió el consultado venezolano en Cúcuta después de cuatro años de desamparo en los que no podían tramitar ningún documento de identidad en el vecino país a raíz del desconocimiento político al gobierno de Nicolás Maduro.

“Espero que la primaria sea una herramienta que pueda permitir movilizar y organizar, hacer frente a la dictadura para salir de la crisis de manera democrática”, afirma.

¿Con o sin CNE?

La asistencia técnica del CNE es uno de los puntos que más genera división en la oposición. Sobre esto, Olavarría y Madriz coinciden en que la primaria debe ser autogestionada.

Argumentan que si se hace con el Poder Electoral esto tendrá un efecto negativo en cuanto a la participación por la desconfianza que existe en el órgano comicial.

“La decisión de si se hace o no con el CNE va a cambiar la dinámica en el exterior porque la gente va a perder el ánimo y la confianza”, comenta Olavarría.

“Parto de la premisa de que debe respetarse la institución del CNE, si voy a avalar las elecciones, entonces avalo al CNE que es la institución que rige las elecciones”, dice Rosales. En su opinión, la primaria no tendría legitimidad si se hace sin esa asistencia técnica.

Mientras que Cartaya opina que lo importante es que la comisión logre negociar condiciones con el CNE que garanticen la protección de los datos de los electores.

Quieren participar en la consulta

Las cuatro personas consultadas expresan disposición de participar en la primaria aunque no están conformes con las candidaturas. «Los candidatos están haciendo un interesante esfuerzo de mea culpa en las diferentes piezas audiovisuales que he visto, un análisis crítico sobre lo que ha pasado en el país,bpero no te diría que he tomado una decisión sobre quien apoyaría», dice Cartaya.

Madriz critica que la mayoría de los candidatos «no han tomado en cuenta a los venezolanos en el exterior que necesitamos ayuda para que nuestro derecho no sea vulnerado».

«Es un poco decepcionante porque no se sabe quien baila para un lado o para otro, esa confianza que antes se tenia ya no existe. Pero el que tenga buenos lentes sabrá por quien votar», comenta Olavarría.

«Estoy en el dilema de quien es el candidato menos malo», añade Rosales.