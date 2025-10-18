Trump y el imprudente anuncio sobre la CIA: Intenta contener y disuadir a Maduro según analistas

El carácter “encubierto” de las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en diversos países fue pasado por alto por el presidente norteamericano, Donald Trump, quien declaró sobre su autorización al servicio de inteligencia exterior para operar en Venezuela, incluyendo acciones letales dentro del territorio nacional y en aguas del Caribe.

«¿Por qué autoricé a la CIA a entrar en Venezuela? Lo hice por dos razones principales (…) Han vaciado sus prisiones en nuestro país (…) Tenemos mucha droga llegando de Venezuela, y mucho de eso viene por mar. Pero vamos a detenerlos también por tierra», reveló Trump en rueda de prensa desde el Despacho Oval.

Para analistas consultados por Efecto Cocuyo, la acción de Trump fue deliberada y revela que su objetivo es presionar aún más a la administración de Nicolás Maduro para lograr un cambio político. De Miraflores se espera en cambio, a partir del anuncio, que endurezca la militarización del país, aumente su desconfianza interna y la persecución política. También recuerdan que Maduro cuenta con la inteligencia cubana, rusa e iraní en el país, que podría contrarrestar a la estadounidense.

“Es principalmente una medida adicional de presión para tratar de ocasionar desacuerdos y fisuras a lo interno del régimen liderado por Maduro. Pero al haberse filtrado la información ya difícilmente puede hablarse de una operación encubierta y tendrá el efecto de que el régimen tratará de tomar mayores medidas de precaución. Al mismo tiempo, que se haya filtrado aumenta el riesgo operacional de la misión, haciéndola más difícil y posiblemente menos probable”, señaló el abogado experto en derecho internacional y diplomacia, Mariano de Alba.

De Alba subraya que las operaciones encubiertas son la forma rutinaria de operar por parte de la CIA y probablemente llevan mucho tiempo sucediendo, tanto en Venezuela como en países vecinos.

¿Es legal el anuncio de Trump?

De acuerdo con las leyes estadounidenses, según el reporte de la BBC, los presidentes pueden autorizar acciones encubiertas si esos operativos son «necesarios para apoyar objetivos identificables en política internacional, que son importantes para la seguridad nacional de EEUU». Una vez que esto se determina, la información debe ser compartida con los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes y, en casos importantes, con el «grupo de los ocho» que está compuesto por los líderes de ambos partidos y los miembros principales de los comités de inteligencia.

Exagentes de la CIA, citados por la BBC, explicaron que una vez aprobadas por el presidente de EEUU las acciones pueden tomar la forma de “asesinatos selectivos, operaciones encubiertas, acciones para influir en la política local o ayuda para equipar grupos armados que intentan derrocar gobiernos de otras naciones”. Se recalca que la mayoría de estas acciones permanecen con carácter de clasificadas o secretas.

No se requiere aprobación del Congreso que sólo puede bloquear esas operaciones a través de leyes o limitando su financiamiento.

“Desde el punto de vista del derecho estadounidense, las operaciones encubiertas de la CIA requieren un visto bueno presidencial y notificación a las máximas autoridades del Congreso. Desde el punto de vista del derecho internacional, la operación encubierta, dependiendo de cómo se desarrolle, puede terminar violando la soberanía, principios de la Carta de la ONU y pudiese llegar a configurar como un acto de intervención internacional”, advirtió de Alba.

¿Qué busca Trump?

Para los medios internacionales no quedó claro si la CIA está llevando a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, si las está planeando o simplemente las tienen como un plan de contingencia en la región o el país.

El abogado insistió en que las operaciones encubiertas de la CIA no se anuncian y tampoco se filtran a la prensa.

“El hecho de que haya sucedido en este caso refuerza la tesis de que el objetivo del gobierno estadounidense es principalmente causar nerviosismo y presionar al régimen de Maduro. La CIA opera de forma encubierta porque eso le permite al gobierno de EEUU negar su involucramiento, especialmente si la operación no es exitosa”, sostuvo de Alba.

Miraflores reaccionó con otro anuncio sobre la denuncia de las medidas de EEUU ante el Consejo de Seguridad y el secretario general de este organismo, António Guterres, con el fin de exigir una «rendición de cuentas» a la Casa Blanca y la «adopción de medidas urgentes que impidan una escalada militar en el Caribe».

“El hecho de que se haya anunciado (la incursión de la CIA) también refuerza el argumento de que por ahora la política de Washington con respecto a Venezuela es contener y disuadir al régimen de Maduro, con la expectativa que haya un cambio que suceda desde lo interno”, sostuvo de Alba.

“Ya están Cuba, Rusia e Irán”

Mientras tanto, Miraflores avanza en la militarización del país -hasta ahora Caracas más diez estados – con el apoyo de los cuerpos policiales, la Milicia Bolivariana y cuadros de civiles en entrenamientos y armados. A juicio de analistas y defensores de derechos humanos, este no es solo un mensaje para Trump sino para la disidencia interna.

El mismo día de conocerse la información sobre la CIA, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, supervisó el Sistema VEN911, un entramado de videovigilancia que monitorea 97 puntos estratégicos y que opera las 24 horas para garantizar “respuestas inmediatas” ante cualquier amenaza.

“Los estamos vigilando por todos lados”, lanzó, dirigiéndose, según dijo, a los “señores de la violencia” .

El excoordinador de Clase Media Socialista, Carlos Hurtado, coincide en que Trump quiere que Maduro entienda todo lo que está dispuesto a hacer para cambiar al gobierno que vincula con el tráfico de drogas hacia EEUU.

Pero también descarta que la CIA se encuentre en Venezuela. Destacó que ese espacio es ocupado desde hace años por la inteligencia cubana, rusa e irani que, afirmó, operan desde las estructuras de inteligencia de Miraflores y le ha funcionado muy bien a la administración de Maduro contra la disidencia. En este sentido, no duda que cualquier infiltración de la CIA pueda ser detectada a tiempo.

“Desde la época de Chávez, la CIA siempre estuvo en contacto con la estructura del gobierno sobre todo con organismos de inteligencia del momento. Chávez lo dijo en algún momento, que había que tener buenas relaciones con la CIA por aquello de que al enemigo hay que tenerlo cerca y descifrar sus movimientos y la orden fue acatada. Con Maduro se perdió esa relación”, sostuvo.