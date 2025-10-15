El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles en una declaración a la prensa en el Despacho Oval que ha autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, incluyendo acciones letales dentro del territorio nacional y en aguas del Caribe.

La revelación, que marca una escalada drástica en la campaña de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro, surge tras un informe exclusivo de The New York Times que detalla un «presidential finding» –un documento clasificado que otorga poderes extraordinarios a la agencia de inteligencia– firmado recientemente por Trump.

🇺🇸🇻🇪‼️ | URGENTE — Trump confirma que autorizó operaciones de la CIA dentro de Venezuela. pic.twitter.com/gL4GUR6X7H — UHN Plus (@UHN_Plus) October 15, 2025

Trump, flanqueado por el director del FBI, Kash Patel, y la fiscal general, Pam Bondi, respondió a preguntas directas sobre el reporte periodístico sin rodeos, pero con cautela en los detalles operativos.

«¿Por qué autoricé a la CIA a entrar en Venezuela? Lo hice por dos razones principales», declaró el mandatario, señalando con énfasis la supuesta liberación masiva de presos venezolanos –incluyendo «criminales y personas de instituciones mentales»– que, según él, estarían cruzando la frontera sur de EE. UU.

«Han vaciado sus prisiones en nuestro país», afirmó Trump, aludiendo a una política de fronteras abiertas que atribuye a administraciones previas.

La segunda justificación, aseguró, el flujo de drogas provenientes de Venezuela, que Trump describió como una «invasión» que amenaza con «arruinar» a Estados Unidos.

«Tenemos mucha droga llegando de Venezuela, y mucho de eso viene por mar. Pero vamos a detenerlos también por tierra», agregó, insinuando una expansión de las operaciones a strikes terrestres.

Esta confirmación pública, inusual para operaciones clasificadas de la CIA, ha generado ondas de choque en Caracas y en la comunidad internacional, elevando temores de una confrontación directa en el hemisferio occidental.

No está claro si la agencia ya ejecuta misiones en terreno o si se trata de un plan de contingencia, pero coincide con la preparación del Pentágono de opciones para Trump, incluyendo «ataques dentro de Venezuela».